Gladys "La Bomba" cumplió su promesa se puso a disposición de la política: "Siempre lo dije, yo soy justicialista"

Gladys "La Bomba Tucumana" Jiménez cumplió su promesa y dio el primer paso hacia su desembarco político. La cantante se reunió este lunes 21 de septiembre con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y con el ministro del Interior provincial, Darío Monteros, para ofrecer su colaboración en iniciativas vinculadas con el trabajo social.

El encuentro ocurrió después de que la artista anunciara que analizaba dejar la música para dedicarse a la política. "Tenía muchas ganas de juntarme con el gobernador y con el ministro por todo lo que estuvo aconteciendo estas últimas semanas, después de mis dichos en la mesa de Mirtha Legrand", explicó.

La Bomba Tucumana

Gladys aseguró que no llegó para pedir un cargo, sino para ponerse a disposición. "Ofrecerle al gobernador y al ministro mi persona para poder colaborar si me necesitan para algo. Acá estoy, soy una mujer fuerte que vive la realidad de los argentinos, y me encantaría poder colaborar desde algún lugar", sostuvo.

Y detalló cuáles son las áreas que más le interesan: "Siento que estoy en una edad en la que me siento preparada. A mí me gusta mucho la parte social, la parte de la gente mayor, de los discapacitados, de los niños. Es la parte que a mí toda mi vida me encantó".

Gladys, la Bomba tucumana se reunió con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo

La cantante también habló de su propia experiencia y agradeció el tiempo del gobernador: "Le agradezco montón al gobernador por su tiempo, porque yo soy la que la que pedí la reunión por toda esta inquietud de lo que surgió, que fui tendencia y sigo siéndolo, porque hasta anoche estuve saliendo en un programa de Todo Noticias y todo el tiempo me están llamando para dar mi opinión".

Gladys explicó que su interés por participar en política nace de su historia personal: "Básicamente, porque soy una ciudadana de a pie, soy una mujer que ha pasado de todo, que conoce la pobreza, que conoce lo que es la necesidad. Yo soy una mujer que va al supermercado, yo voy a comprar las cosas, que estoy atenta a lo de mi madre", dijo y en la misma línea, ratificó su identidad política: "Yo siempre lo dije, yo soy justicialista. Me gusta la justicia social. Me gusta la doctrina de Evita Duarte, la admiro muchísimo y a Juan Domingo Perón".

La publicación de Gladys después del encuentro con Jaldo

La artista relató, además, que la crisis económica golpeó su propio negocio: "Yo tengo un negocio que me costó un montón de sacrificio ponerlo, con ahorros de prácticamente toda mi vida, y no está yendo bien porque la demanda bajó. La gente no tiene plata en el bolsillo, porque los sueldos nunca suben y los costos subieron. Entonces, no hay poder adquisitivo".

Y sumó: "Tengo un montón de impuestos que pagar y tengo que pagar empleados. Y llega un momento en que no lo puedo seguir abriendo porque no me no me dan los costos. Porque no vendo la cantidad que tengo que vender para que mi negocio se sostenga".

De la pelea con Lemoine a la política social

La decisión de Gladys llega después del fuerte cruce que protagonizó con Lilia Lemoine, quien la cuestionó por sus críticas al Gobierno y lanzó comentarios sobre una supuesta intención de seducir a Javier Milei. La cantante respondió con indignación, defendió su dignidad y anticipó que podía iniciar acciones legales.

Jajaja La Bomba, en un programa al que acompañé a Javier (creo que era de Julia Oliván) se estaba perfumando los magumbos detrás de cámara y soltó un "me perfumo así me lo levanto a Milei y me lo garc%&o". O algo así. Era 2021, creo.



Creyó que nadie la escuchó 🤣



Es más,... https://t.co/r8gNnVgD1z pic.twitter.com/fbubhQ92C1 — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) September 13, 2026

Ahora, en lugar de quedarse en la pelea mediática, Gladys intenta llevar su exposición a un terreno concreto: el trabajo social y la ayuda a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. "Yo me considero una mujer que está capacitada, que tengo carácter, que que conozco la realidad, que vivo en esta realidad, y que estoy a disposición. Le dije al gobernador, si ustedes me necesitan para algo, yo estoy para ayudar honesta y sinceramente, porque creo muchísimo en Dios", afirmó.

Pero no sólo la atacó Lemoine sino que también se sumó a la ola de hate Virginia Gallardo; sin embargo la diferencia es clara: mientras Gladys se reunió con un gobernador para ofrecerse a trabajar con adultos mayores, personas con discapacidad y niños, Gallardo reapareció en un video entre lágrimas para contar que no pudo participar de una peregrinación religiosa por los problemas de salud que tiene en la cadera.

"Estoy un poco triste porque desde el año pasado que me prometí hacer la peregrinación a la virgen y me preparé para que eso suceda. La semana pasada salí a caminar por nuestra costanera, que no es muy larga y sabemos que no es muy difícil de completar un ida y vuelta, pero me empezó a doler mucho la cadera", expresó Gallardo.

Mientras Virginia Gallardo habló desde una experiencia personal de dolor y limitación física, Gladys eligió poner el foco en las necesidades sociales de su provincia. La propia cantante cerró su mensaje con una declaración de disponibilidad: "Me siento convocada al trabajo cercano y honesto con mi comunidad. Enteramente disponible a que todo sea para el bien. Que tengan un gran día de la primavera". De la televisión a la Casa de Gobierno, La Bomba ya empezó a cantar otra canción: la de la política social.