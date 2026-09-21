Crisis en FATE: 900 trabajadores esperan un inminente desalojo mientras el conflicto entra en una fase crítica

La planta de FATE en San Fernando atraviesa una jornada de máxima tensión en la que trabajadores, familiares y representantes de organizaciones sindicales y sociales se concentran en la puerta de la fábrica, mientras crece la preocupación por la posible ejecución de una orden judicial de desalojo que está prevista para este lunes 21 de septiembre.

El conflicto pone en riesgo los puestos de trabajo de más de 900 empleados y lleva siete meses sin una salida. La fábrica permanece cerrada y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) reclama su reapertura, mientras que la empresa sostiene su decisión de cerrar la planta.

FATE ante un inminente desalojo

El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, confirmó que el gremio se encuentra en estado de alerta y cuestionó con dureza la resolución judicial: "Estamos en estado de alerta luego del fallo escandaloso donde por la fuerza se pretende reprimir a trabajadores que están reclamando por su puesto de trabajo ante un lockout ilegal de la patronal", sostuvo en diálogo con C5N.

"Esta situación es muy grave, los trabajadores se dedican a construir neumáticos, no a enfrentar a la policía ", agregó Crespo y, sobre la incertidumbre que generó la orden judicial, el dirigente sindical advirtió además sobre: "Desde que salió el fallo puede pasar cualquier cosa".

Cientos de trabajadores resisten ante un inminente desalojo

Es por eso y ante esa situación que el gremio convocó a reforzar la presencia en los alrededores de la planta y pidió acompañamiento a organizaciones obreras y sociales. Mientras tanto, Crespo confirmó que el sindicato presentó una apelación para intentar frenar la medida. "Hemos presentado una apelación para que este fallo quede nulo. Vamos a ver la respuesta de la Justicia", explicó.

Las horas pasan, la tensión crece mientras se espera una definición; por ahora, los y las trabajadoras permanecen movilizados y aguardan saber si la orden será ejecutada. El titular del SUTNA también destacó el respaldo recibido: "Tenemos que respaldar todo lo que hagamos rodeando la planta. En el momento que tengamos una situación de amenaza visible tenemos mucho apoyo de organizaciones obreras, la CGT, las dos CTA, la Iglesia, con el intendente del distrito ".

La Justicia ordenó el desalojo y la restitución del predio a FATE en el marco de una causa iniciada por la permanencia de los trabajadores en las instalaciones. El fallo fue apelado por el sindicato y, hasta que se conozca la respuesta, la tensión se mantiene frente a la fábrica.

FATE es una empresa argentina dedicada a la producción de neumáticos y su planta de San Fernando es la única del país que fabrica cubiertas para camiones y colectivos. Es por eso que la continuidad del conflicto amenaza a los trabajadores directos pero también a sus familias y a toda la cadena vinculada con la producción. En la puerta de la fábrica, la espera ya tiene forma de crisis: una orden judicial, cientos de trabajadores en alerta y el temor de que el próximo movimiento sea el avance de las fuerzas de seguridad.