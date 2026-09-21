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Supervivencia pura: casi ocho de cada diez endeudados lo hizo para comprar comida y alimentos

La juventud y los sectores vulnerables entre los más afectados.

21 Septiembre de 2026 15:23
Las familias argentinas están cada vez más endeudadas.
Las familias argentinas están cada vez más endeudadas.

La realidad que el Gobierno quiere negar. El nivel de endeudamiento de los argentinos alcanzó durante la administración libertaria su pico histórico. Y así, mientras que desde el Ministerio de Economía sostienen que la mora se debe a un "boom de consumo" mal administrado, lo cierto es que la mayoría tomó deuda para comprar alimentos.

Seis de cada 10 argentinos tomó deuda en los últimos seis meses y el 70% los hizo para sobrevivir, según Zentrix Consultora.
Seis de cada 10 argentinos tomó deuda en los últimos seis meses y el 70% los hizo para sobrevivir, según Zentrix Consultora.

Un reciente informe de Zentrix Consultora remarcó que el 60,2% de los argentinos tomó deuda en los últimos seis meses, mientras que el 76% de quienes lo hicieron fue para los consumos más básicos como los alimentos, la salud, las tarifas y los servicios.

La estadística que advierte que 6 de cada 10 sacó un crédito en el último semestre, se profundiza mucho más cuando se analiza únicamente a los sectores más pobres del país. En ese caso, el 70,2% lo hizo.

El índice se acerca mucho a la hora de discriminar por edad a los jóvenes de entre 18 y 39 años, quienes se endeudaron en un 67,1%. La crisis económica está a la vista al punto de que el 65% de la población se queda sin dinero antes del día 20 de cada mes.

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Los datos provenientes del Monitor de Opinión Pública (MOP) fueron contundentes en relación a la discriminación de las razones del endeudamiento. A la cabeza se encuentra alimentos y salud, con un 55,6% de quienes tomaron créditos. Detrás están tarifas y servicios con un 20,4% del total.

El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora reveló a los salarios como la principal preocupación de las y los argentinos.
El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora reveló a los salarios como la principal preocupación de las y los argentinos.

"La necesidad de recurrir al crédito para cubrir alimentos, salud y tarifas se concentra en los sectores de menores recursos y en los jóvenes, la misma población que, según los datos de julio, en un 86,6% necesita dos o más empleos para llegar a fin de mes", aclararon en el informe.

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Y es que los salarios son la principal preocupación con un 50,1%, seguidos de la incertidumbre económica con un 49,8%, el desempleo con un 40,9% y que recién llega la corrupción en el cuarto lugar, con un 39,6%.

El 60% de las y los argentinos ve mal la situación económica del país, de acuerdo al Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora.
El 60% de las y los argentinos ve mal la situación económica del país, de acuerdo al Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora.

La falta de credibilidad del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) también quedó expuesta con el informe de Zentrix. En agosto el 65,8% descreyó que la inflación de ese organismo refleje adecuadamente los aumentos, mientras que  sólo el 31,6% sí acordó con que los incrementos están acordes a la percepción que tiene de manera cotidiana del mercado. Esa dinámica se vio también a la hora de la consideración de la situación económica del país, donde el 60% la percibe como negativa y el 22,2% como positiva.

Endeudados MORA Zentrix Consultora

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