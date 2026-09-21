Ángel Di María reveló si acompañará a Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina

Llegó el momento que los argentinos querían detener: Lionel Messi se prepara para despedirse definitivamente de la Selección Argentina. El próximo 6 de octubre, el capitán tendrá su último baile con la camiseta albiceleste en el Monumental y, entre quienes quieren estar presentes para acompañarlo, aparece un viejo compañero de tantas batallas: Ángel Di María.

El Fideo, que conoce mejor que nadie lo que significa decirle adiós a la Scaloneta después de una vida defendiendo sus colores, confirmó que estará en Núñez para acompañar a Messi en una de las noches más emotivas del fútbol argentino. El delantero de Rosario Central tiene previsto asistir al amistoso frente a Benín, encuentro elegido para homenajear al capitán y ponerle punto final a más de dos décadas con la camiseta celeste y blanca.

Ángel Di María dirá presente en la despedida de Lionel Messi

La confirmación llegó luego del triunfo de Rosario Central ante Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026. En la zona mixta, Di María fue consultado sobre la posibilidad de viajar al Monumental y dejó en claro que su intención es estar presente: "¿Tengo que ir a la cancha, no? Tengo que ir a ver. Nosotros jugamos el 5 con Banfield, así que seguramente me quedaré ahí. Me queda de paso, estoy ahí ", respondió el rosarino.

El calendario de Central, de hecho, jugará a su favor. El Canalla enfrentará a Banfield el 5 de octubre, apenas 24 horas antes de la despedida de Messi, por lo que Di María podrá permanecer en Buenos Aires y trasladarse hasta el Monumental para acompañar a su amigo y excompañero.

Di María también tuvo su despedida a lo grande

La presencia del Fideo tendrá un significado todavía más especial porque él ya estuvo del otro lado de una noche semejante. Di María había anunciado que la Copa América 2024 sería su última competencia con Argentina y cerró su historia dentro de la cancha de la mejor manera: siendo campeón ante Colombia en la final disputada en Miami.

Meses más tarde llegó el reconocimiento frente al público argentino. El 5 de septiembre de 2024, antes del encuentro ante Chile por las Eliminatorias, el Monumental se convirtió en el escenario de una multitudinaria despedida para uno de los grandes símbolos de la generación campeona.

Di María también tuvo su despedida de la Scaloneta

El deportista ingresó al campo acompañado por su familia y se encontró con una de las primeras sorpresas de la noche: un emotivo video narrado por su hija Mía, en el que se repasaron diferentes momentos de sus 16 años defendiendo la camiseta argentina. Las imágenes consiguieron quebrar al Fideo, que no pudo contener las lágrimas junto a su esposa, Jorgelina Cardoso, y sus hijas.

Messi tampoco quiso estar ausente aquella noche. Aunque no pudo participar presencialmente por lesión, apareció mediante un video para dejarle un mensaje a su histórico compañero. Luego llegaron los reconocimientos: Claudio "Chiqui" Tapia le entregó una placa, Alejandro Domínguez le dio una réplica de la Copa América y Abel Pintos acompañó musicalmente uno de los momentos del homenaje.

La Selección Argentina despidió a lo grande a Ángel Di María

Rodeado por sus compañeros y con todo el Monumental coreando su nombre, Di María tomó el micrófono completamente emocionado y resumió lo que significaba aquel momento: "Ahora soy un hincha más, voy a estar ahí arriba con mi familia apoyándolos". Dos años después, esa frase adquiere un significado especial. Esta vez será Messi quien esté en el centro del Monumental y Di María quien lo acompañe desde afuera, convertido justamente en ese hincha que prometió ser cuando terminó su propia historia con la Selección.

La AFA, además, invitó a todos los campeones del mundo de Qatar 2022 junto a sus familias para acompañar al capitán en el partido que Claudio "Chiqui" Tapia presentó como "el último tango". De esta manera, el 6 de octubre no será solamente la despedida de Lionel Messi, sino también un posible reencuentro de buena parte del grupo que protagonizó una de las etapas más exitosas de la historia de la Selección Argentina.