Cómo sigue Mirtha Legrand tras ser internada: el nuevo parte médico sobre su estado de salud

La salud de Mirtha Legrand mantiene en alerta a sus familiares, seguidores y al mundo del espectáculo. A sus 99 años, la histórica conductora argentina permanece internada en el Sanatorio Mater Dei, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de haber ingresado el viernes a raíz de un cuadro de neumopatía.

Tras conocerse la noticia de su internación, la atención quedó puesta en su evolución y en las novedades oficiales brindadas por los profesionales que la atienden. En las últimas horas, desde la institución médica difundieron un nuevo parte que llevó tranquilidad respecto al estado de La Chiqui: el cuadro que motivó su ingreso está cediendo y su recuperación avanza dentro de los parámetros previstos.

Mirtha Legrand continúa internada

"La señora Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado", comenzó el comunicado emitido por el centro de salud porteño.

De esta manera, la evolución de la conductora continúa siendo positiva mientras permanece bajo supervisión de los especialistas. Por el momento, el equipo médico decidió sostener las indicaciones correspondientes y realizar un seguimiento de su estado antes de determinar los próximos pasos: "Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios", precisaron desde el Mater Dei sobre cómo continuará la atención de Mirtha durante los próximos días.

El Sanatorio Mater Dei difundió un nuevo parte médico DE Mirtha Legrand

Mientras atraviesa la internación, la diva se encuentra contenida por su círculo íntimo. Sus seres queridos se acercaron al sanatorio para acompañarla durante su recuperación y mantenerse al tanto de las indicaciones de los médicos: "Ha recibido la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecen el respeto y cariño transmitidos", afirmaron.

La internación generó rápidamente repercusión y preocupación entre los seguidores de una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina. Desde que trascendió la noticia, las muestras de afecto se multiplicaron, especialmente a través de las redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron sus deseos de una pronta recuperación.

Por ahora, desde el sanatorio optaron por continuar siguiendo de cerca su evolución y establecieron un plazo para brindar nuevas novedades oficiales. "De no mediar cambios, el miércoles próximo emitiremos un nuevo parte médico", indicaron.

El Sanatorio Mater Dei confirmó que Mirtha Legrand está rodeada de familiares

El texto fue firmado por Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei, y posteriormente difundido en las redes sociales. Allí, miles de usuarios acompañaron la noticia con mensajes dedicados a La Chiqui mientras continúa con el tratamiento correspondiente.

Así, después de la preocupación inicial que despertó su ingreso al centro médico, el último informe ofrece un panorama alentador sobre la salud de Mirtha Legrand. La conductora seguirá bajo los cuidados de los especialistas y acompañada por sus afectos, a la espera del próximo parte previsto para el miércoles, siempre y cuando no se produzcan modificaciones en su estado.