Agostina fue "expulsada" y Rosina deschavó a la producción de GH: "Está durmiendo en el SUM"

Luego de la salida de Agostina Spinelli de Gran Hermano, en una supuesta expulsión que se ganó tras levantar el teléfono rojo, los integrantes de la casa más famosa del país comenzaron a sospechar acerca de cuán cierta fue su despedida. Primero fue Juliana "Furia" Scaglione quien empezó a atar cabos, aunque luego Emmanuel Vich y Rosina Luna Beltrán oyeron un grito que afirmaba que la mujer policía estaba en el SUM. Por esta razón, desde la producción les prohibieron revelar la información.

Es un hecho que no hay remedio más fuerte contra las conspiraciones que se presentan en el reality que la atención hacia el programa que hace el público a partir de las redes sociales. Allí se registraron cada uno de los eventos que tiñeron de sospechas la decisión del programa de fingir que alguien se iba expulsado, para luego meterlo en el SUM 24 horas, donde tendrá comida, cama, comodidad y acceso a ver lo que están hablando los demás participantes.

"No puedo creer que se fue la Poli, posta", señaló Furia. "No, es que parece joda. No sé si fue tan shockeante", dudó Emmanuel. "No, pero pensá que estamos cansados, recibimos muy poca información", añadió la pelada. "Así de la nada. 'Che, abandonás la casa'", lanzó Martín Ku. "Y volvió a abrir la puerta y sacó la mano: 'Chau, chicos', dijo. 'Tengo miedo del afuera', dijo", destacó Vich.

Este fue uno de los primeros diálogos en donde las sospechas comenzaron a aflorar entre los jugadores. Inclusive después Furia recordó que cuando Agostina estaba fumando "la llamó Gran Hermano" por el tema de la insulina y ella le preguntó si le daba algo para los ovarios. "Ahí ya empecé a sentir algo raro".

Las dudas se hicieron certezas en la casa cuando a Emmanuel y Rosina les pidieron que ingresen y se vayan del patio. "Nos entraron recién porque estaban gritando. Gritaron algo tremendo que no podemos repetir", le explicó la uruguaya a Bautista Mascia. "Nos entró Gran Hermano y nos dijo 'ni se les ocurra repetir lo que gritaron'", develó Vich. Lo que habían oído era que la policía estaba en el SUM, tal cual es en la realidad.

Agostina Spinelli y Furia cuando se sacaron chispas en la habitación de Gran Hermano.

"Chicos, dicen que Agostina está durmiendo en el SUM", lanzó más tarde Rosina, sin miedo a represalias de la producción. "Agos está en el Hotel", aseveró Bautista, casi como un chico que elige creer en el ratón Pérez. "Sí. Es mucho más probable que esté en el Hotel que en el SUM. Ahora, si está en el SUM, no lo sabemos", deslizó.

Entre los ojos de los fanáticos del juego en las redes sociales, destacaron la tranquilidad con la que salió Spinelli, quien ni se inmutó cuando la recibió un productor enmascarado. También hicieron hincapié en cómo la llamaron antes para que se aplique insulina. Por otro lado, al comienzo del programa se escuchó a Rosina contar que debía hacer una coreografía con Martín, cuando la pareja con la que ensaya es Agostina. Como si supieran que ella no iba a estar.

Lo más llamativo se dio unos minutos antes de que suene el teléfono rojo, que ella estaba fumando con Emmanuel en el sector donde lo hacen. Allí Gran Hermano la llamó para que ingrese, mientras que a su compañero que estaba en la misma situación no. Encima la mujer policía entró y le cerró la puerta del baño a Furia, como para descartar que ella pueda llegar al "premio". Lo cierto es que ella salió sin valija y eso, sumado a la tranquilidad con la que lo hizo, también despertó las sospechas.

Al mismo tiempo, darle la posibilidad a Spinelli de escuchar a sus hermanitos, puede llegar a aportarle mucho al programa. Y eso sería uno de los criterios que se estarían manejando en la producción para escoger a la policía como la "expulsada". En su periodo en el SUM, pudo ver cómo Furia se refería a ella y a la situación.

Agostina Spinelli salió "expulsada" y la casa se avivó de la jugada.

"Ella me dijo: 'Vos te vas a ir y yo me voy atrás tuyo'. Todo eso, ¡toma! Por escupir al cielo, como me enseñó ella. Si es joda, que vuelva a entrar ahora, y si no, me voy a cambiar. Pero no soy falsa, boludo", afirmó ante sus compañeros. "Para mí si no entregaron la valija, poné la insulina ahí adentro", agregó después. Desde "la otra casa", Agostina lanzó un "me nominaste y no sos falsa", mientras tomaba mates.

Gran Armado volvió a ser tendencia en X (ex Twitter) y es por estos pequeños desarreglos que exponen un hilo invisible que hace que las cosas que sucedan tengan un sentido de rendimiento para el programa. La elección del "expulsado" despierta sospechas dentro y fuera de la casa más famosa del país, y tiene sus razones para hacerlo.