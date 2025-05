Ángel Di María vuelve a Argentina entre la felicidad y las peligrosas amenazas narco contra su familia

El fútbol argentino celebra una noticia que muchos esperaban con ansias: Ángel Di María, uno de los máximos referentes de la Selección Argentina, vuelve al club que lo vio nacer, Rosario Central. Sin embargo, detrás de esta decisión que debería ser motivo de alegría y orgullo para los hinchas "canallas", se esconde una historia cargada de tensión, amenazas y un contexto que deja al descubierto las profundas heridas de inseguridad que atraviesa la ciudad de Rosario.

Di María, quien actualmente tiene 37 años y tras una carrera llena de éxitos internacionales, había manifestado en repetidas ocasiones su deseo de retirarse en Rosario Central. Pero ese sueño se vio interrumpido por episodios que no solo marcaron su vida personal, sino que también reflejan la gravedad de la crisis social y de seguridad en la región.

Ángel Di María con la camiseta de Rosario Central

El propio jugador confesó en una entrevista con Cadena 3 los motivos que lo llevaron a alejarse de Rosario en el pasado y las razones por las cuales su retorno parecía imposible: "Siempre quise volver a Central, era mi sueño. Pero a veces todo parece muy lindo hasta que pasan cosas como las que me pasaron a mí y a mi familia. Las amenazas fueron más fuertes y mi decisión siempre estuvo basada en la tranquilidad y la felicidad de mi familia", expresó con visible dolor.

Las amenazas no fueron simples advertencias. En marzo de 2024, un familiar del futbolista sufrió un ataque a balazos en las afueras de su hogar. Pero ese solo fue el comienzo... Di María relató que una de las amenazas más impactantes llegó en forma de una macabra caja enviada al domicilio de su hermana: contenía una cabeza de chancho con una bala incrustada y un mensaje explícito que decía que si volvía a Rosario Central, la próxima cabeza sería la de su hija.

La horrible amenaza que recibió Di María

"Si volvés, la próxima (cabeza) que recibas es la de tu hija. No vengas. Nosotros no tiramos papelitos. Tiramos tiros y muertos", decía el mensaje, acompañado además de menciones intimidatorias hacia figuras políticas como Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro. Este nivel de violencia dejó al jugador y a su familia completamente descolocados.

La ciudad de Rosario lleva años siendo noticia por el avance del narcotráfico, los tiroteos y la inseguridad descontrolada. Di María no dudó en señalar esta realidad como el principal obstáculo para cumplir su sueño: "¿Cómo voy a volver cuando pasan estas cosas? ¿Cómo voy a pedir seguridad para mí cuando los rosarinos no pueden salir ni a trabajar ? Es una falta de respeto hablar de protocolos para mí cuando la gente no puede vivir tranquila".

Ángel Di María

El futbolista también denunció la hipocresía de quienes lo criticaron por priorizar a su familia: "Se la agarran conmigo y con mi mujer por redes sociales, pero nadie va contra los que amenazan o hacen que la ciudad sea un caos. ¿Por qué no hacen algo para que Rosario mejore?", cuestionó con dureza.

A pesar del contexto, Rosario Central logró convencer al "Fideo" para que regrese al club tras finalizar su contrato con el Benfica. El caso de Ángel Di María pone sobre la mesa un problema que trasciende al deporte. Su historia es un espejo de lo que viven miles de rosarinos todos los días: balaceras, extorsiones y un Estado que parece incapaz de garantizar lo más básico, la seguridad.