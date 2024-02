Cata apuesta a su relación con Furia de cara al repechaje y apuntó contra Agostina: " Me da bronca"

Gran Hermano va camino a una renovación en su plantel de cara a una temporada que todavía tiene que durar hasta mitad de año y ya cuenta con 11 eliminados (y un abandono voluntario). Es por eso que este domingo entrarán algunos de quienes ya se fueron como parte del repechaje que votará el público, y allí ya hay favoritos y favoritas. La que más pica en punta es Catalina Gorostidi, la pediatra aliada de Juliana "Furia" Scaglione.

La mujer que estuvo vinculada a Cristian Gabriel "Cuti" Romero antes de que sea campeón del mundo, se encuentra en plena campaña para ser parte de los reingresos, por lo que pide que voten "Catalina al 9009". En un vivo que realizó en sus redes sociales para motivar a que la elijan, disparó fundamentalmente contra Lisandro "Licha" Navarro y Agostina Spinelli, aunque también tuvo comentarios belicosos para con Virginia Demo, Emmanuel Vich y Facundo "Manzana" Farías.

"Jurarle lealtad a alguien o estar en una casa dos meses al lado, diciendo que querés llegar a la final con alguien, ¿y decís que es una mala persona? O sea, no pensás que una persona es mala de un día al otro, eso lo pensás desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacías con esa persona?", se preguntó la pediatra, en un claro palo a Spinelli, quien la semana pasada se enfrentó a Furia y se peleó definitivamente con ella.

Juliana "Furia" Scaglione y su abrazo final con la eliminada Catalina Gorostidi.

"Si sos leal a una persona, no creés que es mala persona. Porque si yo creo que una persona es mala, no voy a ser ni leal ni voy a estar con ella, directamente me las tomo. ¿Cómo le jurás lealtad a una persona que no querés o te cae como el orto?", cuestionó respecto a la mujer policía. "Ya la parte que dijo que era una enferma y no sé qué... sin comentarios, porque hasta me da bronca", agregó.

Sobre Lisandro aseguró que "es re panqueque". Luego aclaró que lo que no le gusta de él es "que es insoportable dentro de la casa, que te dice qué hacer, qué no hacer, se hace el justiciero". Luego fue más dura aún: "Después dice que le digas las cosas en la cara, pero bien que él habla mal de atrás de todo el mundo".

"Capaz que no se vio, pero yo con Lisandro hablaba un montón. Le dije que era un narcisista, que iba por atrás, que la jugaba de callado, que criticaba a todo el mundo", recordó. "Loco, dale, sáquense las caretas, digan las cosas frontal, dejen de criticar todo el tiempo por atrás. Yo si veo, por ejemplo a Lisandro, en la cocina viboreando, me le siento al lado y le digo: '¿Qué te pasa?'", afirmó.

Catalina no se olvidó de la última eliminada, la salteña Lucía Maidana. "Siempre tuvo buena onda. Furia nunca fue por atrás con ella, siempre fue buena onda. Y a mí escucharla hablar así me pareció forrísimo, muy mala leche y me parece bien que la hayan sacado por eso", reconoció, en contraposición a su amiga, que prefería que salga Licha.

Gorostidi también tuvo palos para con otros jugadores. "De Manzana opino que básicamente siempre dice que va a jugar y a los minutos está durmiendo", lanzó en un momento. Contra Emmanuel afirmó que le iba a tirar "la pollera que usa para la gala". También apuntó contra Virginia, quien ingresó después de que ella quede eliminada. "Me encantaría conocerla. Si entro el domingo la voy a conocer. Y le voy a decir: 'Che, hermana. ¿Por qué te vivís cayendo?'", bromeó.

"Yo no voy a entrar a perjudicar a nadie. Voy a entrar a jugar con mi amiga, pero no a enloquecer la casa. Voy a entrar tranquila, voy a pelear con modales, voy a sacar las caretas de una forma tranquila", prometió la pediatra, respecto a su futuro desempeño en la casa más famosa del país.

Catalina Gorostidi antes de ingresar a Gran Hermano.

Uno de los momentos más trascendentes del vivo fue cuando le preguntaron si podría traicionar a su amiga, algo que negó de forma contundente. "A mí eso no me importa. Primero que sin Furia, Gran Hermano deja de ser Gran Hermano. Segundo, mirá si porque hay gente que la quiere sacar a Furia yo le suelto la mano. ¿No se dieron cuenta todavía de la lealtad que le tengo a Furia?", aseguró.

Luego aprovechó un desliz en el que utilizó un insulto con el que la atacan en redes acusándola de homofóbica, para fundamentar que lo dice de automática y sin intenciones de discriminar a nadie. "Muéstrenme un puto video... -¿ven que uso esa palabra todo el tiempo porque soy una idiota?-, un conchudo video donde yo critico a Furia en algún momento. Yo la banqué hasta cuando toda la casa el segundo día la nominaba y quería que se vaya a la mierda", señaló.

Catalina pica en punta para ser parte del repechaje, y sus promesas de jugar con la participante más popular del momento, la apuntalan como la que tiene más chances de reingresar a la casa más famosa del país. Que se preparen las plantas.