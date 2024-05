Amenazas e insultos: Furia acusó a Emmanuel de hacer "casting sábana" y juega al borde de la eliminación

El 11 de diciembre comenzó Gran Hermano con 22 participantes y, a más de cinco meses de aquel día, todavía quedan "18 hermanitos" rondando por la casa más famosa del país. De todos los que pasaron e incluso los familiares que ingresaron el lunes para jugar con sus allegados, probablemente Juliana "Furia" Scaglione es la única que protagonizó al menos una pelea, malestar, disgusto o griterío con alguno de ellos y hasta se atrevió a hacerlo con quienes consideraba sus mejores amigos. Sin ir más lejos, viene de distanciarse de sus último aliado, Emmanuel Vich, y de declararle la guerra a Mauro D'Alessio, a quien mostró como su pareja amorosa.

Furia decidió compartir su diagnóstico.

Probablemente sus peleas más recordadas sean con Sabrina Cortez, a quien le brindó el apodo de "casting sábana" asegurando que estaba acomodada a pocas semanas de haber comenzado el programa; con Lisandro Navarro, por haberse "enamorado" de él y recriminarle una y otra vez sus actitudes que nada malo tenían dentro de la casa; y con sus dos principales amigas, Agostina Spinelli y Catalina Gorostidi, con insultos y la palabra "falsa" marcada a fuego.

Además, la semana pasada careó, empujó e insultó Mauro D'Alessio y discutió con Emmanuel Vich, quien parecía ser su mejor amigo y no dudó en acusaron de "borracho" y de haber hecho "casting sábana" para ingresar al reality. A esta altura, Furia pide a gritos la expulsión. Si bien se manifestó en contra de las leves sanciones que recibió de parte de la producción, Gran Hermano ya le advirtió que de seguir con es apostura violenta se iría expulsada del programa.

De hecho, la semana anterior el propio Gran Hermano decidió aplicarle una sanción pública debido a su feroz cruce con Mauro. De esta manera, el domingo, el "Big" le informó que de ahora en más y dentro de todo lo que dure su estadía, permanecerá nominada por sus malos comportamientos. Pero, a 10 días de aquella sanción, parecería que Furia está más allá del bien y del mal, y que poco le interesa lo que le diga tanto la producción como Gran Hermano.

Resulta que después de sancionarla con ser nominada de acá hasta que termine su estadía en el reality, volvió a tener un fuerte cruce -que fue tan violento como el anterior- con quien era su mejor amigo dentro de la casa: Emmanuel.

Furia y Emmanuel: de la amistad al odio.

Todo comenzó cuando, luego de la gala de nominación, Santiago Del Moro informó que esta semana se usaría en la gala de eliminación el voto positivo. Es decir, la gente votará por quien quiere que se quede dentro de la casa, justamente cuando, en caso de ser negativa, quien más peligro corría era Emmanuel. Después de esa noticia y antes de que el conductor se retire, Furia gritó desaforadamente que era injusto y que "cuidan" mucho a su compañero.

La placa quedó conformada por Florencia, Nicolás, Darío y Emmanuel. Cuando la transmisión en vivo por Telefe se cortó, Furia gritó de camino al pasillo en reiteradas ocasiones, "cómo le cuidan el orto a éste". Acto siguiente, se dirigió hacia su habitación para cambiarse y ahí mismo apareció Emma para cantarle las 40 y que todo se desvirtúe.

Si bien las cámaras no llegaron a captar el comienzo de la conversación, sí es un hecho de que Emmanuel estaba en el patio fumando, arrojó el cigarrillo prendido en el pasto y entró a la casa modelando y revoleando la campera directo para enfrentar a quien ahora es su principal enemiga. Aun así, luego de un ida y vuelta, Juliana le dijo su insulto preferido "hijo de put..." y él le respondió: "Mi mamá no es ninguna put... así que la respetas".

En medio de toda la pelea quedaron Florencia y Virginia, que estaban dentro de la habitación, pero los gritos y la violencia fueron tales que la mayoría de los participantes se acercaron hacia la puerta y el pasillo para escuchar lo que sucedía adentro. "¿Ahora la respetás a tu vieja que la odias? Mandale un beso entonces", le gritó Juliana y prosiguió con una letal amenaza de eliminación en placa negativa: "Cuando entres en negativa te hago mierda. Andate, querés cámara, querés tu show".

Más allá de que Emmanuel atinaba en tener la calma pero hablando de manera soberbia, Juliana siguió con todo su enojo y comenzó a acusarlo y juzgarlo de varios motivos por su participación en el reality. "Vos sabés que a mí me dijiste de todo, así que a mí no me insultes pendejo del ort... yo te voy a recontra insultar", y luego de eso, lo acusó de haber tomado mucho más alcohol que el permitido en el programa, por lo que pidió que sea sancionado. "Te tomaste siete birras, borracho, tendrías que estar sancionado".

Asimismo, la gota que colmó el vaso fue cuando lo acusó de la misma manera que lo había hecho con Sabrina, insinuando que su participación en el reality se sostiene por tener relaciones sexuales con alguien de la producción. "Como seguro te cog... a alguien de acá, seguís acá adentro. Casting sábana", cerró.