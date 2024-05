Habló la mamá de Mauro y cargó contra los "privilegios" de Furia: "No me gustó el trato de Del Moro"

Mauro D'Alessio quedó eliminado de Gran Hermano luego de perder en el mano a mano con Juliana "Furia" Scaglione, con quien además supo formar un vínculo sentimental y finalizó convirtiéndose en su principal enemiga dentro del juego. El "público" fue quien decidió que el joven de 21 años sea quien abandone la casa tras enfrentarse a la participante jugadora que tiene el reality, en un sinfín de gritos, agresiones y careos que los dejaron más que expuestos a ambos.

Furia y Mauro se despidieron a puro amor.

Fue en la semana anterior cuando después de un entredicho, Furia comenzó a gritar como nunca antes a puros insultos, empujones y hasta careos contra quien era su "pareja" dentro del reality y lejos de dar un mensaje en contra de la violencia, desde la producción y Santiago Del Moro -en su rol de conductor- decidieron dejar pasar en alto lo ocurrido. Si bien sancionaron a Juliana. también dejaron en silencio a Mauro, algo que llamó totalmente la atención.

Cuando el programa comenzó en vivo, Del Moro intentó darles el espacio a ambos para que cuenten su versión de los hechos y por qué se pelearon de esa manera, pero la única que tuvo su lugar para hacerlo fue Furia. Cuando le tocó el turno de expresarse a Mauro, el conductor lo frenó en seco, le dijo que debía continuar con la transmisión y que no podía detenerse en "peleas de parejas".

Al día siguiente, Mauro se mostró en descontento por el accionar de Del Moro, de no permitirle hablar a cámara, y éste le respondió, en pleno vivo, que estaba "hinchado las pelotas" de las quejas y que ellos cuentan con cientos de cámaras a su disposición para hablar, más allá de que se reproduzcan o no los videos, algo que generó un fuerte impacto no sólo en las redes sociales, sino un repudio total por los televidentes del reality.

Mauro D'Alessio y Furia, muy enamorados dentro de la casa.

Una de las personas que más se mostró en ese descontento fue justamente Analía, la mamá de Mauro, quien dialogó en LAM luego de la eliminación de su hijo y aseguró que se quejó con la producción por el maltrato de Del Moro y que la respuesta que recibió fue que debieron cortar el aire por la "reacción de Furia", sin interesarles lo que le pasaba a su hijo.

Además, dejó en claro la "injusticia" que siente porque si los maltratos fueran en sexo inverso todo sería de otra manera y ya lo hubiesen calificado como "machirulo". Entre otras cosas, indicó que no consume el programa y que cuando se enteró que Mauro ingresaba a la casa más famosa del país, se quiso "matar".

"Yo el programa no lo miro ni lo miré. Yo estoy bien con que haya salido porque los amigos me dijeron que estaba bien. Nunca miré el programa porque nunca me gustó que entre ni que se exponga a esto y cuando fui al programa, fui justo cuando mostraron la pelea con Furia y me sentí muy mal, me arrepentí de haber ido por el manejo que hizo Santiago del Moro con él y me quejé con la producción", declaró.

Sobre la reacción de Del Moro contra su hijo, detalló: "No me gustó el trato de Del Moro hacia mi hijo y dije ¿para qué voy a ir? Así que a partir de ahí, es un programa que nunca vi y que tampoco lo voy a ver. Nadie de mi familia me dijo ni a mí ni a él que vaya, pero respetamos las decisiones y lo que él quiso hacer".

Santiago del Moro maltrató a Mauro en pleno vivo.

Sobre su queja ante la producción, manifestó: "Me respondieron que era un juego, pero yo dije que los juegos tienen leyes y no se están respetando las reglas en esto. No son parejos porque dejaron hablar a Furia y cuando Mauro quiso hablar no lo dejaron".

En ese sentido, sumó: "A mí me dijeron que en ese momento si no cortaban el programa Furia iba a seguir creciendo la agresividad y todo un verso que no me lo creí pero no tenía ganas de ponerme a discutir y listo, dije que no iba a entrar en el juego perverso de ellos y no me iban a convencer de algo que yo vi porque estaba ahí".

Asimismo, hizo hincapié en la clase de "privilegios" que hay en Gran Hermano y cómo cubren a Juliana cuando se ve la agresividad que tiene no sólo con su hijo, sino con el resto de la casa. "Yo estaba ahí y nadie me lo puede negar. La producción vio que me retiré del estudio porque me pareció malísimo lo que hicieron con mi hijo", dijo.

Y continuó: "Si una décima parte de lo que hizo Furia, lo hubiese hecho cualquiera de los muchachos que estaban ahí, los hubiesen sacado. Cualquier cosa del acoso, maltrato, las palabras, la agresión, cualquiera de esas cosas lo hubiese hecho otra persona, hubiesen dicho que era acoso, machirulo y los sacaban". Seguido a eso, añadió: "Me parece que son las típicas del pañuelo verde que salen agredir, que pueden hacer lo que quieran y nadie las puede tocar".

Furia y Mauro se pelearon fuertemente.

Acerca de la fuerte discusión que culminó con Mauro fuera de la casa, expresó: "Me dolió ver esa pelea. Yo me sentí orgullosa de él que se comportó como un señor. Sobre todo porque los rugbiers están súper estigmatizados con que son violentos y agresivos y quedó demostrado que no todos son así, que no todos porque son grandotes son así y que mi hijo no es ningún banana como algunos creyeron cuando entró, porque quizás es la imagen que da al principio pero no es ningún banana. Tiene algo en la cabeza, es un chico serio y respetuoso, es correcto, piensa, tiene valores y quedó muy demostrado".

Por último, habló de la actitud que tuvo tras enterarse que su hijo entraría al programa, algo que la dejó "sin palabras" y que hasta hoy, "no entiende" por qué lo hizo. "Me encantaría saber por qué se anotó en Gran Hermano. Para nosotros, los padres, nos hizo un verso precioso", contó y desarrolló: "Él estaba estudiando marketing y trabajaba como gerente de marketing de una empresa. Estaba decidido irse a otro país, había renovado el pasaporte para irse a trabajar de modelo, había venido a casa y era ya para sacar el pasaje para irse y nos hizo el verso divino y de golpe saca el papel de que había entrado a Gran Hermano. Me quería morir. Me dijo 'mamá, entro a Gran Hermano'. Yo no podía hablar, el padre la peloteó mejor pero yo no podía hablar. Él dijo que no entró por la plata, a él le gustan los medios".