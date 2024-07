Cata en guerra abierta contra el fandom de Furia: la acusan de estafadora, tóxica y "mano larga"

El mayor enfrentamiento que hubo en la última edición de Gran Hermano es, probablemente, el que protagonizaron Juliana "Furia" Scaglione y Catalina Gorostidi, quienes pasaron de amigas a enemigas, en una rivalidad que no cesó ni con el fin del reality show. Fruto de ese encono, a la médica pediatra le quedaron muchas batallas que todavía da en el terreno de las redes sociales y las acusaciones -sin denuncias- que le hacen allí.

Una de las cuentas fandom que va contra Cata

Mientras que Catalina asegura que todo lo que dicen de ella sus detractores es mentira, y hasta muestra capturas de pantalla que lo avalan, la abundancia de relatos sobre malos modos de ella son muy difíciles de esquivar cuando se busca en internet su nombre y apellido. Estas comenzaron en enero, cuando todavía no se había peleado con Furia. Es que, la popularidad que había adquirido gracias a su participación en el programa de Telefe, generó que los cuestionamientos a su persona se masifiquen.

El supuesto descargo de Alejandra Marcela Brito en el que niega haber acusado a Catalina Gorostidi de ladrona y estafadora

"Yo nunca publiqué esto. Crean noticias falsas para dejar mal a la gente. Yo sólo publico cosas sobre perritos rescatados y usaron mi nombre. Sólo recortaron de un post y pegaron esos chats falsos. Ni miro Gran Hermano, vine a aclarar. Esa noticia falsa la creo un usuario de X que se dedica a ensuciar a la gente", escribió en Facebook de forma presunta Alejandra Marcela Brito, en relación a las acusaciones que se viralizaron en las últimas horas contra Gorostidi.

Es que la cuenta de X @ladymoskigna es una de las más firmes a la hora de defender a Furia. Desde allí habían surgido las capturas anteriores, también a nombre de Brito, que hablaban de una Gorostidi que había estafado a los almaceneros y personas cercanas al Hospital Zonal de Caleta Olivia , en donde Catalina ejerció como pediatra en tiempos de pandemia.

Más denuncias contra Catalina Gorostidi por lo que no pagó en Caleta Olivia.

"Esta desquiciada estafó a varios comerciantes de la zona. A mis tíos, que tienen un almacén frente al Hospital, les hizo casi 150 mil en mercaderías porque 'tenía que abastecerse' por la pandemia. Al principio pagaba y luego se hizo la bolu** y parece que se escapó a Córdoba. Le quedó debiendo a muchas personas. Encima una maltratadora. Le gritó de todo a mis tíos y no les pagó. Acá les dejo la cara de la doctorcita y que no les vuelva a ocurrir", decían las acusaciones contra Gorostidi.

Además se veían chats con fecha del 2 de agosto de 2020, cuando la mujer trabajaba en el lugar "Dra. No se olvide de abonar la mercadería. Ya pasó más de un mes y seguimos esperando. Mi esposa le escribió y parece que la bloqueó. Necesitamos ese dinero para pagar proveedores", le pidieron hipotéticamente. "Hola. Está bloqueada porque es una maleducada. Me llamó en horario de guardia. Le dije que el día 10 cobro y cancelo", habría contestado Catalina.

La devolución de Carla "Chula" De Stefano sobre la acusación de estafa a Catalina Gorostidi

El origen de las acusaciones tiene su coincidencia con otra usuaria de X, Paola Alejandra Herrera, quien desde el 17 de enero comenzó a tuitear contra ella por estas deudas. Además, la ensució con supuestas relaciones que tendría con médicos locales. También @Complicedevos lanzó una acusación contra ella, de que se había robado el fentanilo de allí y que tenía que devolverlo.

Mientras que Gorostidi le pidió a BigBang que se desdiga de estas acusaciones a partir de la captura de la supuesta desvinculación de Brito de lo que había dicho, las otras acusaciones que este medio difundió, no tuvieron ningún tipo de excusas. Fundamentalmente la que se refiere a la estafa que habría hecho contra Carla "Chula" De Stéfano, a quien le prometió unas publicaciones como canje de muebles que se llevó, pero que nunca cumplió con lo prometido.

El tuitero @Ladymoskigna y sus ataques contra Catalina Gorostidi, en defensa de Furia.

Por otro lado, el encono de @ladymoskigna con Catalina es innegable. Cuando ella aseguró en un tuit que le daba miedo "la oscuridad de Coy (la hermana de Furia)", este le respondió con dureza y sin tapujos: "Más oscuridad tenés vos, que los padres de los nenes de Santa Fe que eran tus pacientes no quieren saber más nada con vos. Están aterrados. Lo bueno para ellos es tenerte lejos y que hayas decidido ser una famosa bizarra y papelonera. No volvés a tocar un nene en tu vida", llegó a decir en aquel momento.Para aquel entonces el enfrentamiento con Juliana era una realidad. La pelada había hecho fuerza para que su entonces amiga regrese en el repechaje, aunque una vez en la casa más famosa del país, comenzaron a cruzarse cada vez más, hasta que Walter "Alfa" Santiago se metió en el medio y la relación entre ambas explotó.

El tuitero @ladymoskigna y el hilo sobre la relación tóxica de Catalina Gorostidi con su ex novio rugbier

Así fue que se motivó otra de las grandes campañas de @ladymoskigna en contra de Gorostidi, la cual se dio a principios de abril: "Chisme urgente. Perimetral, acoso y violencia", escribió el fanático de Furia y siguió: "Me llegaron chats y toda la historia completa de las cuatro denuncias que tiene Cata por parte de su ex Joaquín y su entorno", agregó.

"Me llegó un mensaje de una mujer contando que Cata estuvo de novia con este rugbier Joaquín (Schierano) hasta abril del año pasado. Comienza fuerte diciendo que ella era muy tóxica y 'mano larga'. No hay muchos archivos de ellos dos", aseguró el tuitero. "La persona que me escribió es esposa de uno de los amigos de Joaquín, el ex de Cata. Se ve que se obsesionó tanto con este pibe que comenzó a hostigar a todo su entorno. Les escribía a todas diciendo que son cornudas. Todas las bloquearon", añadió.

Las capturas que recibió el tuitero @ladymoskigna sobre la relación tóxica de Catalina Gorostidi con su ex novio rugbier

"Hola, quería contarte algo sobre Cata de Gran Hermano. Vi que hoy fue tendencia por el escándalo en la casa y su violencia. Me gustaría que se sepa que ella es una persona altamente violenta. Tiene tres denuncias hechas por el ex, Joaquín Schierano, jugador de rubgy", dicen las capturas de los mensajes que supuestamente recibió el tuitero. "Te resumo un poco. Ella era muy tóxica y mano larga con Joaquín. Él decidió dejarla y cortar más o menos en abril del año pasado, y ella no para de acosarlo a él y a todas las chicas que se le acerquen. Llegó a encerrarlo y lo amenazó con cosas muy fuertes si él no volvía con ella", concluyen.

"Su venganza llegó a tal punto que empezó a escribirle a todas las mujeres de los amigos de Joaquín, con chats falsos y otras cosas para armar put****. Yo soy una de ellas. Comenzó a mandarme que mi marido me engañaba, pero con cosas incoherentes, por lo que decidí bloquearla. Generó mucho put****, pero luego llegamos a la conclusión que sólo lo hacía por joder a Joaquín", afirmó la cuenta que le escribió a @ladymoskigna.

Las capturas que recibió el tuitero @ladymoskigna sobre la relación tóxica de Catalina Gorostidi con su ex novio rugbier.

"Yo era la más allegada a ella, pero la verdad que enloqueció. Es muy obsesiva. Le dije que no quería saber nada más de ella y se animó a ir al cole de mi nena a esperarme. Pasamos un mal rato", advirtió la presunta ex amiga de Gorostidi. Lo cierto es que el tuitero fue quien compartió esta acusación contra ella, otro gesto que profundiza la rivalidad que tienen, para defender a su archienemiga Furia.

"Que se caigan las caretas", suele ser la frase de cabecera de Catalina Gorostidi. El problema de la afirmación que es habitual en ella, es que no especifica si las máscaras que desaparecen son sólo de los demás, o también las propias, las de los secretos que no se quieren contar a nadie, esos que atemorizan y llevan a cometer locuras como las que la acusan de cometer.