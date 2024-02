Denisse de GH en BBN: desde el apodo "caracol" y su romance con Bautista a la guerra contra Sabrina

"Es guerrera y cuchillera como Coti Romero", fueron los primeros comentarios que se escucharon de Denisse González en cuanto al juego, el día que ingresó a la casa de Gran Hermano. Es que claro, su primera impresión fue auténtica pero también lejana de las relaciones y atenta sobre todo a los movimientos dentro del "hogar" más famoso del país. Sin embargo, con el correr de los días aquella imagen se fue apagando y su personalidad fue lo que menos se reconocía.

Denisse tras ingresar a Gran Hermano.

"Me di cuenta que no pensé en el juego durante toda mi estadía", fue lo que le explicó a BigBang tras ser eliminada con voto positivo y por ser una de las participantes que menos cariño se ganó por parte del público. Es que claro, dentro de la casa su estrategia era pasar desapercibida, sabiendo que así "tranquila" -como se denominó ella- podría encaminarse a la final o a una estadía mucho más duradera de lo que fue.

No obstante, sus sentimientos pasionales con Bautista le jugaron una mala pasada y llegó un momento en que la oriunda de Chubut sentía que estar "dando todo" en la casa era básicamente mantener un vínculo amoroso, maquillarse, dormir, comer, hacerse skin care todas las noches y masajes a quienes le pedían, pero el público no la perdonó.

Todo parece indicar que de los errores se aprende porque al día de hoy, Denisse no tiene bien en claro si quiere regresar o no en el repechaje, pero en caso de hacerlo, iría "sin sentimientos" dejando atrás la "afinidad" e ingresando exclusivamente a jugar. "No quiero hacer lo mismo que hice antes", explicó, dejando en claro que a partir de ahora se "despertaría" y ya no verá todo como un "mundo de rosas".

En cuanto a su polémico apodo "caracol", lo aceptó por parte del público y de la casa, expresando que se reía de escuchar esa palabra, aunque aseguró que eso mismo fue lo que la condenó en el afuera porque "el público elije lo que quiere ver y lo que no" y "quien le divierte y quien no", dando a entender que eso mismo fue lo que no le rindió.

Denisse González, participante de Gran Hermano.

-¿Cuál fue tu primera impresión al salir de la casa?

-Me encontré con todo un mundo que no conocía. Yo estaba acostumbrada a ser una estudiante tranquila en mi casa sola y obviamente quería cumplir mi sueño porque me gustaría trabajar de otra cosa. O sea, a mí me gustaba mucho mi carrera pero mi sueño en realidad es ser modelo. Sentí que esto era una oportunidad muy grande para esto. Entré a la casa, me animé, sentí que lo había logrado y adentro me desenvolví como pude, como soy...

Mi personalidad fue autentica, genuina y ahora que salí, me encontré con que no había pensado tanto en el juego y que me preocupe mucho por ser quien soy. Al salir me di cuenta que no era lo que la sociedad quería o tenía ganas de ver, pero sin embargo estoy contenta con lo que fue.

-¿Actuaste adentro de la casa de igual manera que sos en tu vida personal?

-La realidad es que la casa te pone en una situación donde yo me desenvolví como pude, no es que soy así en la vida cotidiana. Sinceramente actué en el momento de acuerdo a cómo me sentía. Hay que pensar que al sacarte todo lo que estás acostumbrado, el celular, la televisor, la libertad de manejarte como querés, la obligación de tener que estar todo el tiempo con las mismas personas, el hecho de no poder ver a tus seres queridos cuando tenés ganas.

Lo único que tenés ahí es tu cabeza con tus pensamientos, tus sentimientos que no tenés que dejar que se apoderen de vos y a mí me pasó que algún que otro día no logré controlar las dos cosas sinceramente. Soy humana y me equivoqué pero estoy contenta.

-¿Qué autocrítica podes hacer de tu pasó por Gran Hermano?

-La verdad que me lo tomé muy personal. No lo viví como un juego, lo vi como convivencia con las otras personas y ahí está mi error. Ahora que salí, me di cuenta que no tendría que haber jugado por afinidad porque al salir me di cuenta que en serio era un juego, que no era personal, que todos estaban haciendo distintos papeles y yo no. Pero bueno, es como soy.

-¿Qué era lo que imaginabas de Gran Hermano cuando todavía no habías entrado?

-Uno cuando está adentro, hasta un grito te descoloca. En ese momento había un montón de grupos, divisiones y cosas de las que yo me tuve que acostumbrar, un montón de personas se peleaban... Yo pienso mucho en el otro y la verdad es que me bloqueé. Las situaciones que pasaban adentro de la casa no me gustaban, no me hacían bien, yo a veces no sé cómo expresarme y ahí es donde yo me bloqueo y la cabeza se apodera de mí y dejo que mis pensamientos me sobrepasen y no me expreso.

Denisse González en la gala de nominación.

-Dijiste que lo diste todo por maquillarte, hacerte skin care y hacer masajes... ¿Crees que eso es todo dentro de Gran Hermano?

-Lo que pasa es que no es un personaje, yo soy yo y lo hablé desde el lado de estar ahí día a día y cuando dije de que lo di todo, me referí a que fui feliz. En la casa disfruté cada momento desde el lado humano. En ningún momento me puse a pensar en lo que quiere la gente o si tengo que hacer tal show, no lo vi nunca por ese lado. Fui genuina. No me puse a pensar en el juego.

-¿Sentís que te quedó bien el apodo de "caracol"?

-La verdad que eso es un problema de las que me pusieron así. Yo no le pongo apodo a nadie, me río de todo eso. La palabra caracol la escuchaba adentro y me generaba gracia. Me lo decían en la cara y no tengo ningún problema, me reía con ellas porque no lo sentía personal.

-¿Crees que ser denominada así por el público también te sacó de la casa?

-Por lo que estuve leyendo puede ser que sí. También hice lo que pude, todo pasa por algo.

-¿Por qué te causaba tanto pudor o vergüenza pedirle a la gente que te apoye?

-Yo quería que la gente me apoye por lo que veía, no me parecía necesario pedirlo pero la verdad es que lo hice y varias veces pedí que me voten positivamente. Sin embargo pensé que con ser yo misma bastaba.

-¿Cuándo te diste cuenta que estabas con un pie afuera de la casa?

-Yo me di cuenta que estaba afuera cuando el voto empezó a ser positivo. La verdad es que yo más o menos sabía leer el juego de adentro y que estando tranquila no iba a entrar a la placa durante un tiempo más, así como también sabía que el día que entrara me podía ir. Entonces, cuando fue voto positivo, pensé en que no iba hacer en una semana lo que tampoco hice durante un mes y medio y ahí fue cuando la cabeza me empezó a jugar en contra y empecé a pensar en qué podía hacer y la realidad que cuando yo me siento mal, me acuesto a dormir y eso también fue lo que me pasó. Sinceramente es mi escape y trato de no proyectar mi problema en los demás porque es mi forma de arreglarlo sola, ya que ahí estás solo.

Alan Simone, Sabrina Cortez, Denisse González y Bautista Mascia están en placa y dos de ellos se irán este lunes

-¿Los consumió a los participantes el hecho de querer ser la figura que tuvo Marcos Ginocchio?

-Por mi lado, yo que estaba adentro, me pareció que nadie era un Marcos. Son todos muy distintos a la edición pasada. Por mi parte yo soy tranquila adentro y afuera. No siento que sea la misma casa ni tampoco siento que alguien se haya querido parecer a él, como que cada uno es cómo es.

-¿Querés entrar al repechaje?

-Lo estoy pensando. Cuando agarré el teléfono y me puse a leer las opiniones y los comentarios, sé que esto es un programa para la gente y son las personas las que deciden. Ellos están en todo su derecho de decir lo que les gusta y lo que no, así que me voy a tomar un tiempo para pensar y ver lo que me gustaría y lo que no. Si entro voy a entrar a mi 100%, no tengo ganas de entrar y ponerme mal. Quiero pensar bien qué podría llegar hacer, qué podría jugar, cómo, quisiera sacar la afinidad del juego, me gustaría que sea todo distinto y para eso tengo que pensar.

-Cuando hablas de sacar la afinidad... ¿Sentís que te perjudicó tu vínculo con Bautista?

-No, para nada. Mi vínculo con él lo tengo perfecto pero en el afuera veremos qué pasa. El tema es que ahí adentro vos tenés una vida, una rutina y acá afuera hay otra. La verdad es que él es muy buena persona y me gusta pasar tiempo con él, pero tenemos que hablar y ver qué pasa cuando salga.

-¿Entrarías a jugar completamente sola?

-Sí, entraría completamente sola porque mi error principal fue ese. Entré pensando que todo era color de rosas, que se podía jugar en grupos, que era tipo una familia y la verdad es que todos empezaron a jugar y había un montón de estrategias que yo no había visto. Yo me di cuenta que no era la realidad que yo vi.

-¿Te sentiste parte de algún grupo?

-Yo siempre fui de la idea que no había ningún grupo. Yo sé que había, pero en su momento, las primeras semanas, hablé con todos, me llevaba bien con la mayoría, pero yo por mi parte tuve mucha afinidad con El Chino, Licha, Bauti, Nico, más que nada con ellos.

Denisse y Bautista dieron el consentimiento y durmieron juntos.

-¿Por qué desde el primer momento buscaste generar más vínculo con los varones que con las mujeres?

-Lo que pasa es que yo toda mi vida, no sé si por personalidad o qué, tuve más afinidad con los chicos que con las chicas. Quizás por el tema de conversación y eso preferí no juntarme tanto con las chicas. Desde el primer día, en la habitación de las mujeres, se habló mucho del juego o de temas que no me hacían bien y yo ahí adentro prioricé estar bien, feliz y la verdad que los chicos son lo más. Apenas me cambié de pieza todas las noches eran risas y fue lo mejor que pude hacer.

-¿Te molestó que Sabrina le haya tirado una cierta onda a Bautista cuando te fuiste?

-Me lo comentaron ni bien salí, lo busqué cuando me lo dijeron porque sentí que no podía ser real y cuando lo vi, yo espero que haya sido un chiste porque si no fue así, no está bueno. Yo espero y creo que fue un chiste porque no la veo de esa manera a ella. Pero no lo sé.

-En una entrevista con BigBang también, Florencia dijo que Furia a lo último le estaba tirando onda a Bautista para desestabilizarte. ¿Fue así?

-Yo eso no lo vi ni lo escuché. Estando ahí adentro se veía que Furia se llevaba re bien con Bautista pero amistad. Para mí tienen un vínculo así y no entiendo por qué Flor dijo o inventó eso porque en ningún momento yo lo sentí así o sentí que Furia quisiera hacer algo así contra mí.

-¿Qué pasó con Alan en ese intento de amorío que tuvieron?

-Eran las primeras semanas y nos estábamos conociendo, adaptando, obviamente Alan es un pibe re copado que me cae re bien pero a medida que pasa el tiempo uno va teniendo conexión con otras personas, los vas conociendo un poco más y Alan pegó onda con Sabrina, se llevan genial, son buenos amigos y a mí me empezó a parecer lindo Bautista, me empezó gustar y no lo pude controlar.

Eliminación de Alan Simone y Denisse González

-¿Te sorprendió algo del afuera en cuanto algún participante en especial?

-Lo que pasa es que una cosa es estar afuera y otra es estar adentro. Al estar afuera me di cuenta que había personas que tenían estrategias que yo claramente no me había dado cuenta y por esto que te digo de que me manejé mucho con afinidad y creo que este año todos empezaron a jugar en plan de que entran solos y salen solos y yo en eso puede ser que no lo vi venir.

-¿Te llevas alguna amistad de Gran Hermano?

-Yo creería que sí. Para mí el Chino es la mejor persona de la casa y Licha también. Licha es muy buen tipo, siempre me ayudó cuando me sentí mal y por sobre todas las cosas Bautista que me re acompañó en mi última semana y que me sigue acompañando porque yo lo veo, lo escucho y me sigue mencionando.

-¿A quién ves en la final?

-Es medio difícil especularlo ahora porque día a día las cosas van cambiando pero por lo que tengo entendido puede ser Rosina, Zoe, veo que Furia tiene mucho aguante, Licha... y si entro yo, por qué no.

-¿A quién hubieses nominado si te hubieses quedado?

-Hubiese nominado a Nicolás porque me di cuenta que la de estar tranquilo no funciona y que en el juego funciona la mejor estrategia que él no lo tiene. Y en segundo lugar a Sabrina por lo que dijo de Bautista.