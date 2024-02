Danelik pidió la eliminación de "Manzana" luego de ser discriminada por Big Apple: "No puede ser esto"

El domingo a la noche, el reality más visto en la televisión argentina dio un giro de 180 grados para todos sus espectadores. Es que con el gran uso de las redes sociales, los grupos de fanáticos que se crean en base a los participantes y lo mucho que se debate principalmente en X y en Facebook, las eliminaciones de la casa son casi que cantadas, sobre todo por los resultados previos de las encuestas. Sin embargo, esta vez todo falló y ahora Gran Hermano pasó a llamarse "Gran Armado" para algunos.

Emmanuel Vich, Joel Ojeda y Facundo "Manzana" Farías pasaron otra nominación y ahora se sienten fuertes.

La primera eliminación del mes de febrero fue extremadamente polémica. La placa estaba conformada por ocho "hermanitos" y los que quedaron en la cuerda final fueron Sabrina Cortez, Agostina Spinelli y Federico Farías, más conocido como Big Apple, siendo este último el máximo candidato a abandonar la casa por las redes sociales. Sin embargo, al momento de dar los resultados, se generó un gran descontento en el público que llegó a acusar al programa de "fraude".

Después del fuerte cruce que tuvo Juliana "Furia" Scaglione con Manzana, que dividió completamente la casa y que mostró realmente la faceta que quiere interpelar el cantante en Gran Hermano, las redes sociales se colmaron de pedidos de eliminación para Big Apple e incluso, las encuestas que se realizaban con la consigna de quién sería el próximo "hermanito" en abandonar las casa daban todas a él como resultado.

El domingo llegó y las cartas parecía que estaban sobre la mesa pero finalmente no fue así: Santiago Del Moro sacó su sobre con los porcentajes y ahí mismo decía que quien debía abandonar la casa más famosa del país era nada más ni nada menos que Sabrina. Lo paradójico, es que en ningún lado se hacía visible ese dato. Extraño ¿verdad?

Porcentajes en la eliminación de Sabrina Cortez.

Al anunciar que Sabrina era la novena participante eliminada, la tribuna misma gritó que no podía ser y que había una suerte de "fraude". Las redes opinaron lo mismo y dentro de la casa, todos se miraron sin entender qué estaba sucediendo. Es que claro, ni Manzana mismo se esperaba ese resultado.

No obstante, una de las primeras personas en mostrarse en contra de lo sucedido y alimentar el "fraude" de Gran Hermano, fue justamente Danelik, la influencer que había tenido problemas de discriminación con Manzana antes de que este mismo ingrese al reality. De hecho, cuando el cantante comenzó a hacerse más conocido, ella dio detalles de lo mal que lo había pasado por su culpa.

Ahora, descontenta con la situación y también esperando que Manzana de una buena vez por todas abandone el reality, grabó una historia en su cuenta oficial de Instagram asegurando que los resultados de Gran Hermano fueron "modificados" porque se dieron cuenta de que las peleas que generó el oriundo de Tucumán en los últimos días dieron rating.

"Les dije: fraude. Gran Hermano es fraude. No puede ser esto. La tribuna gritando, la gente en Twitter, en Instagram... Fraude total", aseguró dando a entender que ni las personas que estaban presentes ni en las redes sociales querían que Manzana se quede en la casa más famosa del país.

"Quiero ver los porcentajes, pero no. Hay fraude. Se confundieron y no vengan acá... Yo les dije: la gente vio la estrategia del programa, habían visto que había dos bandos diferentes, vieron cómo se movió, como el programa se levantó... necesitan rating. Eso es fraude y no lo puedo creer", agregó totalmente indignada con la situación.

¿Qué había pasado entre Manzana y Danelik?

Cuando el participante ingresó a Gran Hermano, rápidamente salieron los trapitos al sol de su pasado y no justamente por la canción que grabó y el hit que pegó con más de 50 millones de reproducciones, sino por sus dichos discriminatorios hacia una influencer cuando se encontraba en pleno proceso de transición de género.

Danelik

En ese video, "Manzana" apuntó contra la influencer, la discriminó por ser trans y usó palabras despectivas contra su identidad. En ese momento, los y las seguidores de Danelik saltaron como leche caliente y se armó una guerra virtual sin precedentes que terminó en el olvido después de un tiempo.

En cuanto comenzó el programa, Danelik rompió el silencio en diálogo con BigBang contando lo que había pasado y cómo lo siente al día de hoy. "Mi propósito no es hacerlo quedar mal porque es algo que ya pasó y no tiene importancia en mi vida. Pero en ese momento, sí la había pasado muy mal porque él tenía mucha influencia, siendo streamer en ese momento, era un grupo que estaba bastante 'pegados', entonces a mí me afectó un montón porque él habló delante de tantas personas que mucha gente me vino insultar en mis redes sociales, sus seguidores me insultaban muchísimo, me trataban de lo último", había comentado.

En esa misma línea, detalló cuál fue el inconveniente que hizo que se creara una especie de guerra entre los dos. "Yo estaba comenzando en redes sociales y me acercaba a todos para sacarme una foto. Estábamos en un boliche y él (Big Apple) estaba rodeado de tres chicas, sacándose fotos y yo le pedí una también. Él me miró y me ignoró entonces volví a pedírsela pero me dio la espalda. Eso yo lo grabé, se volvió viral y a los días me enteré que él empezó a insultarme y a decirme cosas feas con respecto a mi sexualidad", detalló.

Y por último, subrayó: "Yo en ningún momento lo ataqué, en ningún momento me dirigí de mala manera a él, pero él agarró toda esa bronca y ese odio no sé por qué. Yo tenía la esperanza de alguna vez colaborar con él porque me gustaba lo que hacía y bueno es como que se te cae del pedestal. El me pidió disculpas por Twitter porque ya se había dado cuenta que la gente lo estaba 'cancelando'. Se dio cuenta de que la gente lo empezó a bardear y tuvo que pedir disculpas porque no le quedaba otra opción.