Denuncias, nudes, acomodos y vínculos con la política: los primeros carpetazos de Gran Hermano 2025

Una nueva edición de Gran Hermano llegó a la pantalla de Telefe: no sólo hay cambios estratégicos de las reglas de juego y en las instalaciones de la casa, sino que además el canal decidió renovar en la dirección. En una jornada llena de adrenalina, 22 participantes ingresaron a la casa más famosa del país y fue cuestión de minutos para que salieran a la luz aquellas cositas que los flamantes concursantes preferirían mantener en privado.

Keila Sosa fue la primera en abrir las puertas de la nueva casa. Con una personalidad polémica y un sincericidio que llegó a molestar en redes sociales, dio lugar al segundo participante: Claudio Di Lorenzo, oriundo de Flores. Es padre de dos hijos que son "la luz" de su vida, así aseguró que le gusta hacer bromas y que cree en la ley de atracción: "Soy uno de los que cree que la tierra es plana y no redonda", reveló este terraplanista en su presentación, además de presumir que pudo ver un ovni arriba suyo.

Comenzó una nueva edición de Gran Hermano

Aunque en un primer momento sus músculos y vestimenta llamaron la atención, la despedida con sus hijos dio cringe a la audiencia. Y es que con el televisor partido en dos, y él a punto de ingresar a la casa, rompieron en un llanto desconsolado. Sin embargo, no todo es lo que parece; en X dieron a conocer detalles de la verdad detrás de su paternidad: "Padre ausente los primeros 5 años, tiene varias denuncias... por no pasar la manutención a sus hijos, la otra por no cumplir el régimen de visitas. Tiene multas impagas desde el 2010. Tiene un video muy hot con una influencer de Luzu Tv".

Luca Mateo Figurelli, tiene 18 años y es oriundo de Berazategui. Dejó su sueño de ser jugador de fútbol profesional e ingresó a la casa más famosa del país. En su casting el joven se presentó como "Chamuyero y bastante", lo que quedó demostrado con los detalles de su privacidad que salieron a la luz: el más chiquito del programa no dejó títere con cabeza y es así que ya se le filtraron sus fotos al desnudo; además se vio involucrado en actos criminales: "No es el chico tranquilo que se muestra, fue partícipe de un robo en un mini mercado por lo que estuvo en comisaría 3 veces por robo y una por una pelea callejera con arma blanca. También se filtró un video masturbándose y hay otro teniendo relaciones".

Del mal padre al futbolista frutado: Claudio tiene denuncias por las cuotas alimentarias de sus hijos y Luca es fanático de enviar fotos

Si de personalidades fogosas se trata, esta edición de Gran Hermano cuenta con varias. Chiara Mancuso, no sólo llegó presumiendo ser la hija de un reconocido jugador de la selección en tiempos dorados, sino que además confesó sin filtro: "Soy fogosa. Los hombres no me pueden seguir el ritmo sexual". Mientras brindaba con sus compañeros en aislamiento total, las redes sociales explotaron al descubrir que fue parte de la polémica fiesta en un yate con los jugadores de Independiente. Según trascendió, la joven de 29 años movió sus contactos para que su nombre no salga a la luz en aquella fiesta vip donde se contrataron presencias. Lejos de quedar absuelta de aquella juntada, sigue a todo el plantel del rojo y sus fotos ya salieron a la luz.

La hija del ex futbolista Alejandro Mancuso reveló que le gustan los jugadores de fútbol. En este punto se parece a otra de las participantes, se trata de Jenifer Lauría que contó a viva voz de su pasada relación con Ricardo Centurión: "Fui botinera", le contó a sus nuevos compañeros de convivencia y los invitó a adivinar con quien salió mientras nombró los clubes donde su ex pareja estuvo: Boca, Vélez, San Lorenzo entre otros tantos.

Si bien comenzó su estadía presumiendo su pasada relación, no todo es para presumir en aquella historia. Y es que mientras se presentó contando de su trabajo con los Moyano, la familia del deportista salió a liquidarla, tildándola de "quilombera" y "gato".

La participante de GH que fue parte de la polémica fiesta en el yate con los jugadores de Independiente

Su relación con los Moyano y la política la acerca un poco a Luz Tito, la jujeña que trató de conmover a la audiencia con su espíritu trabajador: labura en la boletería de la terminal de colectivos de su provincia. A los 18, no sabía qué estudiar y se fue a trabajar al exterior; así se dedicó a viajar por el mundo. De hecho, está en pareja con un chico de España, con el que tiene una relación abierta.

A pesar de esto, lo que no contó es que su padre es dueño de una empresa de transportes y ex intendente: "Miguel Ángel Tito cansado de desaparecer dinero de la provincia", acusaron en la plataforma junto a noticias que dejaron en evidencia los malos manejos del político por lo que cuenta con denuncias de corrupción.

Otro de los participantes involucrados en el mundo político es Ezequiel Ois, de Ramos Mejía. Si bien el joven se presentó como amante del rock noventoso y sorprendió con su look de pelo largo, bandana en la cabeza y outfit encuerado, esa es una personalidad que se aleja a la del 2019, donde fue representante del PRO. Dentro de las acusaciones de estafa, Carlos "Cali" Toco fue escrachado por estafas en el boliche "Bahiano· de Ituzaingó, donde fue dueño

Las polémicas traspasan fronteras. Es así que con la llegada de Renato Rossini directo desde Perú, los fanáticos de Gran Hermano ya lo catalogaron como el "acomodado". El influencer es una figura reconocida en su país debido a ser hijo de un actor; pero eso no lo colocó en el ojo de las críticas digitales sino fue su relación con Marcos Ginocchio, ex ganador del reality show: "Termino una relación con una chica en agosto y es pareja en secreto de Marcos, se rumorea que él fue quien lo hizo entrar", escribieron en X, junto a una foto de los jóvenes en un boliche.

Dejaron la política por la casa de Gran Hermano

Si de acomodos se trata, el nombre de Ulises Apóstolo Borleto también saltó: "Yo fui al casting de Córdoba, y en la última fila, ya tipo para entrar a la entrevista apareció Ulises y otra chica más. Sin cartelito con número. Vino una persona, lo hizo entrar a una habitación y le dio un número, sin hacer fila ni nada, las 10 personas que estaban ahí lo miraban mal obviamente aparecía acomodado y terminó siendo", comenzó su relato una joven que participa del proceso de selección de Telefe.

Como la mayoría de los participantes, el extranjero llegó para conquistar al público y sus fotos en ropa interior están logrando su objetivo. A otro de los integrantes que se le filtraron imágenes es a Juan Pablo, el arquitecto correntino: "Con su chamuyo de la espiritualidad está en juicio por el tema de los casinos online, está peleado con su familia por un terreno y la ex pareja habló para contar que cuando se separaron le robo un tele y obvio se chamuya pendejitas".

Tildan de acomodado a Renato Rossini por su vínculo con Marcos Ginocchio

Otras de las participantes de Gran Hermano que jugó con las "buenas vibras" y terminó teniendo una vida llena de quilombo fuera de la casa es Candela Campos. Según relataron ex compañeras de ella, la joven finge ataques de pánico y tenía actitudes donde no le importaban los demás: "Elimínenla . Esta jede me pedía 80 turnos en la peluquería y me dejaba clavada", escribió en Instagram una peluquera.

Gran Hermano volvió recargado de chismes y polémicas, y aunque Santiago Del Moro recordó a los fanáticos que tendrán mucho tiempo para conocer a sus personajes, lo cierto es que en menos de 24 horas se filtró más información de la que comparten dentro de la casa.