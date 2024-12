Ni Pampita se salvó: la China Suárez la llevará a juicio y Wanda Nara decidió exponerla en las redes con pruebas

Nadie la detiene: se dudó de su palabra y ahora, Wanda Nara inició un plan maestro para enterrar la imagen de su ex, Mauro Icardi, y de Eugenia "La China Suárez, a quien acusa de acabar con su familia. Tras sentarse en el living de Susana Giménez y contar a detalle lo que vivió en los últimos años, la mediática utilizó sus redes sociales para mostrar conversaciones que avalan todo lo que contó.

Durante la última transmisión de la diva de los teléfonos, la Bad Bitch explicó sus últimas decisiones legales contra el padre de sus hijas, así como dejó en claro lo que pasó cuando encaró a la ex Casi Ángeles en la mesa de Gardiner el pasado jueves. "En un momento pensé que era personal, pero se lo hizo a tantas mujeres que ya ni siquiera me lo tomo personal. No es algo que me hizo a mí sola", fue la frase letal que lanzó contra la actriz, luego de culparla por la enfermedad que atraviesa.

Wanda Nara sepultó a Icardi y humilló a La China

Al escuchar estas palabras, la China no se pronunció en redes sociales ni envió mensajes a periodistas como lo hizo Icardi, pero sí tomó cartas en el asunto. Según informó Marcela Tauro en Intrusos, la modelo no se la va a dejar pasar. "La China Suárez va a iniciar acciones legales contra Wanda Nara", afirmó. La acción legal por daños y perjuicios es porque la tildada de "tercera en discordia" aseguró que "todo lo que manifestó en lo de Susana no es verdad".

Wanda afirmó que mantiene una buena relación con la intérprete de "Ya No Quiero Verte" debido a su amistad con Zaira Nara. Fue allí donde confesó que solían enviarse mensajes por los cumpleaños de sus hijos. Para demostrar que no miente, la conductora de Bake Off compartió las capturas de los chats con la joven: "Se van para Italia, van a visitarte", se lee en un mensaje que envió la China junto al equipo de Marley cuando hacían el programa recorriendo el mundo

Entre audios y mensajes escritos, las mediáticas se compartieron imágenes de los hijos y hasta hablaron de Pampita y Benjamín Vicuña: "Si es Luciana ella estaba en el motorhome. Ella vio que era mentira. Y le dijo a Benja que sabe que ella mintió pero que es su amiga y que está loca. No puedo hacer nada. Que venga y se deprima solita en un hotel", se lee y a continuación sigue contraatacando a la ex mujer de quien en aquel entonces era su pareja: "Benja sufre. Es padrazo. En Buenos Aires están mucho con nosotros", se refirió a los hijos del chileno.

Suárez no sólo fue contra Pampita, sino que además alagó a Mauro Icardi: "Que bueno que estés con un hombre que ame a tus hijos. No hay muchos así. Benja es igual", escribió. Luego de responder con un audio, Wanda consultó a su "amiga" si se casaría con el actor; todo indicaría que la China contestó con una negativa por lo que la empresaria volvió a insistir con que camine hacia el altar: "Pone una Weding y chau. no dejes pasar el tiempo aconsejó".

Wanda Nara muestra los mensajes que intercambió con la China años antes de la infidelidad

Si bien los mensajes son del año 2018, la Bad Bitch los comparte en la actualidad para dejar en evidencia que mantenía comunicación frecuente con la China que terminó tres años después en un hotel de Paris con Icardi. Además, la cantante ahondó en detalles sobre lo que vivió en el motorhome con Vicuña y su ex mujer: "Jamás la voy a perdonar. Hasta que no diga públicamente que mintió. Me ahorcó. Me quería matar. No dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos, aunque después cuando se dio cuenta de lo mala que era nos arrepentimos".

Por último, Wanda Nara remarcó los mensajes de la China Suárez que más le dolieron al descubrir la infidelidad de su marido: "Tu mejor consuelo es tu familia y que sos feliz", escribió la actriz. Por último, dejó en claro que hay mensajes que prefiere dejar en privado debido a que cuida a los suyos del contenido explícito que encontró.