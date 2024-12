"Venía confiado": Lali conquistó a la abuela de Pedro Rosembla y la hizo olvidarse de su "nieto favorito"

Lali Espósito no sólo logró conquistar a cada uno de sus fanáticos con sus proyectos laborales, sino que además consiguió el cariño de una persona especial en la vida de su novio, Pedro Rosemblat. El domingo, la pareja vivió un momento familiar en el cumpleaños de la abuela del joven y quedó registrado a través de redes sociales.

La cumpleañera quedó hipnotizada con la cantante, con quien dialogó durante todo el evento familiar desplazando a Nicolás, el primo del periodista, a quien la familia considera el "nieto favorito". Durante años, el joven había sido el preferido, algo con lo que el influencer bromeó en sus redes sociales en mayo de 2022. Sin embargo, la llegada de la estrella pop al círculo familiar lo cambió todo.

Lali ayudó a su novio en una batalla familiar

"Venía confiado el hijo de... del prefe. Nunca se imaginó que... su reinado empezaría a temblar", comentó Pedro entre risas en sus primeras historias de Instagram, celebrando que finalmente él ocupó el puesto de favorito, aunque claramente gracias al hipnotismo que genera su novia y continuo: "Que sea una transición ordenada".

Rosemblat festejó los 87 años de su abuela, y la presencia de Lali revolucionó la familia: "Vamos mi amor no dejes anécdota sin contar. Es la batalla definitiva", volvió a bromear con un video de la rockstar dialogando a gusto con la mujer: "Filmografía completa, Casi Ángeles, Esperanza Mia, La Voz, discos, shows, toda la carne al asador", complementó con otro audiovisual de la joven compartiendo con la familia algunos videos de su trayectoria.

Lali Espósito se ganó el cariño de la abuela de Pedro, y desterró al nieto favorito de la mujer

Mientras la protagonista del cumpleaños hablaba largo y tendido con Esposito, el preferido de la abuela decidió ignorar la situación y concentrarse en su celular: "Que alguien traiga una pala para que el prefe empiece a cavar un pozo depresivo", gozó de la situación Pedro, que finalizó con una derrota garrafal de la nueva integrante de la familia.

Con estas divertidas historias, la pareja demostró que está más consolidada que nunca. Es así, que en una reciente entrevista con Susana Giménez, Lali no dudó en expresar sus sentimientos hacia Pedro Rosemblat, describiéndolo como una persona "espectacular" y confirmando que es "el amor de su vida". La sinceridad de la cantante sobre su relación y su futuro fue uno de los momentos más comentados de la entrevista. Incluso, habló de sus pensamientos sobre la maternidad, señalando que "es algo que me aterra, pero si en algún momento lo siento, le daré importancia. Si no, está bien también".