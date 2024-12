"Está todo el tiempo llorando": ataques de ansiedad, reclamos y críticas dentro de Gran Hermano 2025

El protagonismo que alcanzó Santiago Algorta en la casa de Gran Hermano lo colocó detrás de ciertas situaciones difíciles. Es que el uruguayo logró el liderazgo de la semana y, además de restarle el voto a cuatro jugadoras, luego bajó de la placa a Luciana Martínez y subió Claudio di Lorenzo. Aunque tras el ataque de ansiedad que sufrió Keila Sosa, el adolescente Luca Figurelli lo instó a haber elegido a ella y no al terraplanista.

"Están jugando a nada literalmente más que Claudio", comenzó a decirle el joven futbolista. "Porque yo sí lo siento y si querés te puedo dar nombres. Una es Keila. Está todo el tiempo llorando", le protestó. "Justo igual es una mina que es sensible de verdad, pero vino a hacer ese papel", interpuso Algorta en defensa de la joven.

"También te das cuenta por las palabras que dice. Es la minita que se hace la zonza", insistió Luca. "No sé si copia. Pero muy parecido a lo que hacía Julieta Poggio. Tipo beboteando ahí", reconoció en ese sentido Algorta. "Tenemos el mismo pensamiento", soltó entonces Figurelli. "Igual cuando llora no es falso. Es re sensible", lo cruzó el uruguayo.

Lo cierto es que Sosa pasó un duro momento en el que las lágrimas y su entrecortada respiración la expusieron en una situación muy frágil. Fue Delfina de Lellis quien la ayudó y se sentó junto a ella. "Ya me había pasado una vez, pero nunca tan fuerte. No podía respirar. No sé qué me pasó", le explicó la joven asustada, mientras se tomaban de las manos y se veían en la cama de ella.

"Es muy fuerte todo, Kei", aseguró Delfina. "Pero voy cuatro días, boluda", lamentó Sosa. "Y bueno. Son tus sentimientos, no tiene nada que ver el cuerpo", cuestionó su compañera. Cabe recordar que De Lellis es una de las que quedó en placa junto al terraplanista Claudio, Carlos Tocco y Ulises Apóstolo, quien ayer ya se demostró arrepentido de haber subido tanto el perfil en los primeros días.

Fue este evento de contención el que motivó que Luca sea quien le planteé al líder su error. Inclusive le dio detalles de una conversación que tuvo con ella. "Estás demostrando que no tenés ganas de estar acá. Hoy se lo quise decir, no se lo dije con esas palabras, pero le dije: 'Aprovechá, porque esta oportunidad no la tienen las personas. Hay cientos de miles de personas que quieren estar acá donde estás vos y vos estás llorando por tu familia'", confesó Luca.

Santiago Algorta fue el primer líder de Gran Hermano 2025.

"Lo que pasa es que es muy sensible y está pasándola mal de verdad", sostuvo Algorta. "Obvio. Pero todos extrañamos a nuestra familia, yo tengo 18 años, soy un guachín, estuve toda mi vida con mi familia y me apoyaron en mi momento, tengo amigos contados con una mano y no ando llorando, porque sé dónde estoy. Sé que esta oportunidad no la tiene nadie. Y si no jugás acá, te vas a la mierda", aseguró el más joven de esta edición de la casa más famosa del país.