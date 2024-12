Ulises de Gran Hermano imitó a "Furia" y tuvo su momento de introspección: "Ahora a cerrar la boca"

La primera semana y nominación de esta última edición de Gran Hermano demostró que este casting no anda con chiquitas. En ese marco, la placa quedó compuesta por Delfina de Lellis, Carlos Tocco, Luciana Martínez y el cordobés Ulises Apóstolo. Justamente este último pasó por un fuerte proceso autocrítico por cómo se manejó durante las primeras horas del juego y hasta lo expuso en un largo monólogo en la soledad del jardín de la casa más famosa del país, en el cual prometió mejorar su performance crítica.

"Esta vez no sé de qué poronga te vas a disfrazar, Ulises. Porque si hubiéramos hecho caso, hubiéramos tenido perfil bajo, hubieras cerrado la boca, te hubieras ido a dormir. Pero no. Todo lo que no tenés que hacer, hacés Ulises. Y esto son los resultados. Así que ahora a cerrar la boca y bancarse las consecuencias", comenzó a repetirse el jugador.

La escena recordó a otros grandes monologuistas como la mismísima Juliana "Furia" Scaglione y al parrillero Ariel Ansaldo, quien fue parte de la temporada que ganó Marcos Ginocchio. Es que, al igual que estos, Apóstolo no dudó en dirigirse a quien pretende sea su público para transmitirle las elaboraciones que se le presentaron tras la primera placa. En ese sentido, también alertó que no se movió bien con Santiago Algorta, el líder de la semana y quien podría sacarlo de la nominación y que ahora le queda "esperar el milagro de este pibe uruguayo al que encima" no ayudó cuando pudo. "Así que tampoco espero un gran milagro. Pero bueno. Si este pibe me da una oportunidad, será para que empieces a pensar mejor, Ulises, cómo hacés las cosas", se cuestionó.

"Dejá de pelotudear que esto es un show tuyo no de los otros. Todo lo que hiciste para estar acá, todo lo que trabajaste para estar acá y ahora estás pelotudeando. Porque estás pelotudeando. Esto que estás haciendo es un bochorno. No tenés por qué estar en placa. Representando a la mejor provincia de la Argentina y haciendo este papelón", continuó Ulises. "Pero bueno. Esto te pasa porque no das bola, no hacés caso a nadie. Y estas son las consecuencias. Así que ahora vas a entrar con la mayor de las tranquilidades y vas a hacer lo que sabés hacer. Lo entendimos, ¿no? Espero que sí", concluyó.

Esta autocrítica también tuvo su contraste con el diálogo que mantuvo con Jenifer Lauría, quien se mostró en un sentido seductor muy cerca de él en las últimas horas. Y también con Chiara Mancuso, la mujer que le pidió que no cambie para que no se desdibuje el perfil que ya presentó ante las y los televidentes. "Yo no te voy a mentir. No tengo muchas esperanzas de que seas vos. Te tengo muchísima fe el domingo. Por eso lo que te quiero decir es que no cambies tu forma de ser porque eso sí va a ser careta", soltó la hija del futbolista Alejandro Mancuso.

Jenifer Lauría tiene 31 años y llegó a Gran Hermano para ganar, y con una historia para contar: vivió un infierno como pareja de Ricardo Centurión.

"Yo lo hablaba con Sandra (Priore). Nunca pude ser careta. El ser de Córdoba, mi personalidad, qué sé yo. Nunca pude ser algo que no soy. No lo puedo hacer", aseguró Apóstolo. "¿Pero sabés lo que necesitás? Un filtro de vez en cuando. Te mandás cada una. Aparte vos me mirás y yo me empiezo a reír", le confesó su compañera.

Las demostraciones acerca de que aprende las dejó en claro en todas estas reflexiones y con la elaboración que hizo con respecto a Petrona Jerez, a quien le dejó los dos votos en la nominación. "La mina hace su juego y no sé por qué me molestó. Me parece que me levantó celos. Porque me parece que tiene un timing que yo no tengo en este programa", reconoció. Todo un aprendizaje.