Isabel de Negri volvió a filtrar información y "gran Armado" estaría más presente que nunca: "En Agostina sí se puede confiar"

La casa de Gran Hermano se dio vuelta completamente con el famoso repechaje y por ende, el ingreso de tres participantes que movieron totalmente las fichas del juego: Catalina Gorostidi, Joel Ojeda e Isabel De Negri. El problema de esto, fue que a pesar de aclararles a los "hermanitos" que no podían romper el aislamiento con la información de afuera, poco respetaron y ya dos de ellos están en la cuerda floja por una posible expulsión.

Isabel junto a Catalina y Joel en Gran Hermano.

Históricamente a meses de que termine el programa, se realiza el repechaje que es elegido por el público pero también, entre líneas, se deja ver que todos los jugadores que vuelven a ingresar en el juego, son sí o sí personas que pueden interferir para las estrategias, para las personas que están dentro del reality o mismo que pueden generar distintos sentimientos encontrados en la casa.

Y esto mismo es lo que sucedió. En este caso, el ingreso de Catalina descolocó a muchos de los "hermanitos", generó un quiebre en Agostina, un apoyo en Furia y removió la energía que le faltaba a la casa que estaba en suma tranquilidad. Por parte de Joel, encendió la llama con Rosina, se puso en mente un sólo objetivo que es derivar a Lisandro y prometió "fuego y pasión" con la participante pelada. Mientras que el ingreso de Isabel fue sumamente inesperado por varios motivos.

En un principio, Isabel prometió ponerle más energía a la casa, ir en contra de Furia y sacarla de quicio, además de dejar en claro que entraría a jugar de la misma manera en la que se fue, siendo aliada de Lisandro. Pero nada de todo lo prometido sucedió, porque en tan sólo 48 horas recibió varias advertencias por parte de la producción justamente por romper el aislamiento y trasladarle información a Juliana para beneficiarla en el juego.

Isabel ingresó en el repechaje y fue llamada la atención por romper el aislamiento.

El mayor problema de esto es que ninguna de las encuestas que se hacían antes del repechaje tenían en cuenta que podría ingresar Isabel, debido a que la mejor campaña y la más votada para hacerlo, además de Catalina y Joel, era Denisse. Ahora, teniendo en cuenta la actuación de la "queen", se abrió un gran paraguas de las dudas de si realmente hubo un manejo por detrás que hicieron que la ahora participante de la casa ingrese para brindarle una ayuda extra a Furia.

En la noche del martes, la producción ya habiéndole dado varios avisos de posible sanción y hasta expulsión a Catalina y a Isabel por brindar información del afuera, se volvió a ver otra escandalosa actuación por parte de la participante de más de 60 años. El hecho reciente sucedió en el baño mientras Furia se lavaba los dientes y aprovechando esa situación, la "queen" empezó a deschavar ciertos datos que cambiarían la cuestión de la casa.

Mientras hablaban de cómo juega cada uno, Isabel le intentó meter fichas a Furia para que confíe en Rosina, que es muy buen vista afuera, pero Juliana frenó en seco la situación. "Rosina es amiga de Lisandro", lo cual la blonda retrucó: "Tu amiguita también, no se puede confiar. Sí se puede confiar en Agostina, pero no con la parte 'Lichesca', de la parte 'Rosinesca', sí".

Ante eso, Juliana le respondió sin tantas vueltas que darle al asunto: "Agos está donde le conviene, es muy viva. Yo no la perdono, ustedes hagan lo que quieran. Yo quiero que la gente entienda que no está debajo de mi ala", pero queriendo pasar de manera disimulada, Isabel arremetió: "Yo te hablo de la placa" pero sabiendo lo que podía pasar y que están ambas al borde del filo, Furia expresó: "Estamos a nada de la gala de nominación y nos van a retar y sancionar otra vez".

Teniendo en cuenta que en caso de que Isabel o Catalina sigan brindando información del afuera, por ende rompiendo el aislamiento y sabiendo que ambas están caminando en la cuerda floja, se estaría evaluando la posibilidad de la expulsión de alguna de las dos y para ello, entraría Sabrina Cortez que sería exclusivamente para imponer toda su guerra ante Furia y poder descolocarla de una buena vez dentro del juego.

El lunes ingresan dos personas a la casa

De un día para el otro, sin una gala de eliminación de por medio, los "hermanitos" pasaron de ser 11 personas a ser 14 tras el repechaje y el ingreso de Catalina, Joel e Isabel. Pero ahora, como se hace en cada edición, la familia que se formó en la casa más famosa del país se volverá a agrandar con el ingreso de dos nuevos participantes que nunca antes hayan tenido algo que ver con el programa.

Así como se dio a conocer en Argenzuela, el próximo lunes, después de que el domingo un participante quede eliminado por decisión del público, entrarán dos nuevas personas al reality. Estos mismos ya fueron elegidos y seleccionados en el casting, por lo que en el comienzo de la semana próxima se les conocerán abiertamente las caras.

Florencia ingresaría el próximo lunes a la casa de Gran Hermano.

No obstante, uno de ellos dos ya fue conocido por un error propio de la producción, quienes filtraron sin querer la foto con la cual se identificará dentro del programa. La nueva participante, que por el momento entrará en caso de que decidan no darla de baja tras hacerse conocido su rostro, se llama Florencia y todavía no se sabe su apellido ni a qué se dedica. En cuanto al segundo ingreso, es toda una incógnita y ese mismo si será una total sorpresa de Telefe.