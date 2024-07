"En la calle no puedo caminar": Furia cuestionó el triunfo de Bautista y se autoproclamó ganadora de GH

A pocos días de que termine la última edición de Gran Hermano que condecoró como triunfador a Bautista Mascia, la protagonista número uno en términos de popularidad y mediciones de rating, Juliana "Furia" Scaglione, cruzó el resultado, tildó al uruguayo de ganador "ficticio" y se autoproclamó como la mejor del ciclo. Además, aseguró que se lleva bien con todos sus ex compañeros, salvo con una "persona que tiene un problema medio obsesivo" con ella, en relación a Catalina Gorostidi.

"Holis, holis. Bueno, vengo a hablar de algo. ¿Vieron la cantidad de gente que decía 'lo valore, lo valore'? ¿Vieron la violencia que tienen cuando me escriben comentarios negativos? Porque les duele que soy la ganadora de Gran Hermano", se autopercibió la doble de riesgo en un video que subió a sus redes sociales. " A ver, ficticiamente tenemos un ganador, pero todos saben que la ganadora soy yo. Más que nada porque mi fandom trabajó en lo posible y porque, lamentablemente y le pese a quien le pese, todos lo saben y todo el mundo lo grita", afirmó.

La personal trainer precisó que "la cantidad de gente, el fandom, la masa, el movimiento, o lo que fuera", lo tiene ella. "Al que le gusta le gusta, a la que no le gusta no le gusta", asintió Furia. "Pero cuando salgo a la calle no puedo caminar. A la que le pasa es a mí", sintetizó en el sentido de la enorme popularidad que conquistó tras su paso por la casa más famosa del país que la colocó como una de las figuras del 2024.

El video tuvo el fin de convocar a sus seguidores a que se voten a sí mismos como los mejores de todos los jugadores que pasaron por Gran Hermano. "Eso significa que el fandom hizo un buen trabajo, fueron muy organizados. Y yo les quiero decir que hoy es el último día para las votaciones del fandom, así que entren y voten por ustedes", solicitó la pelada.

Bautista Mascia alza su cheque tras ganar Gran Hermano.

Por otro lado, accedió a algunas preguntas de un móvil de LAM que fue a buscarla, no sin antes hacerse la dura y sentenciar que pertenecía a otra señal. "Es la primera vez que a un participante le pasa esto. Se llena de gente todo, todos los días. Agradezco a la gente porque me quiere tanto", remarcó mientras firmaba autógrafos.

"Me gusta el amor de la gente", reconoció justo después de confesar que se había divertido al "actuar muchas veces de mala". "Es un juego y tenés que eliminar gente. No te podés llevar bien con todo el mundo. Tuve que actuar de Maléfica. No sé si se entendió, explicó Furia. Luego, sobre sus peleas con Yanina Latorre, señaló que nunca se enojó con la panelista."Es todo show como hace ella. Ella trabaja de eso y creo que yo también", sostuvo entre risas.

"Nos llevamos todos re bien con mis compañeros", se defendió, luego de que le pregunten en relación a las críticas de algunos de ellos. "Solamente hay una persona que tiene un problema medio obsesivo conmigo", indicó en obvia relación a una Gorostidi que se encuentra con cada vez más acusaciones en su contra.

"Cuando se prenden las cámaras, me di cuenta que hago un show. Soy una pequeña showman. Siento que desde chiquitita habrá sido, o lo tengo dentro mío", reveló antes de cerrar la entrevista. La popularidad de Furia es evidente, lo demuestra su público y lo demostró el rendimiento que tuvo el rating del programa mientras ella estuvo allí.