Juliana "Furia" Scaglione se comparó con Javier Milei: "Le están haciendo una campaña en su contra como a mí"

Aunque Furia no fue la ganadora de Gran Hermano, desde la producción quisieron homenajearla por lo que significó su paso por la casa. Sin embargo, esto no fue de su agrado: "Me pareció un premio consuelo, medio chiste. No se si lo votaron mis compañeros porque me pareció raro", comenzó diciendo en su paso por Carajo, nuevo canal streaming.

En el debut del programa Toda, Alex Caniggia entró al estudio completamente excitado acompañado junto a cuatro personas de talla baja. Fue cuestión de segundos para hacerse viral, ya que su primera invitada fue Juliana "Furia" Scaglione.

Juliana "Furia" Scaglione en "Toda" nuevo programa de Streaming

La doble de riesgo aprovechó el espacio y no se cayó absolutamente nada, defenestró a la producción de Telefe. Según su perspectiva, ella debería tener un diploma internacional por el premio obtenido desde el canal: "Los 17.2 de rating son míos", desmereció la joven al resto de sus compañeros.

En el estudio se destacaron las imágenes de Elon Musk, Cristiano Ronaldo y Donald Trump; allí, tanto el conductor como su invitada elogiaron la presidencia de Javier Milei. Y al parecer, desde su mirada, la ex hermanita tiene muchas cosas en común con el "León": la ex participante del reality se comparó con el libertario y explicó qué fue lo que le había llamado la atención de él.

La deportista, tanto dentro como fuera de la casa, se cansó de pronunciarse sobre su malestar económico. La joven ingresó a la casa, no por la fama -cuenta ella- sino por la plata: "Cuando me entero que el país iba a tener un cambio, y que iba a entrar 'el Peluca', yo dije bueno, no hay mucho para elegir, pero este muchacho está gritando y que esté gritando me dice algo". Los gritos fueron lo que a "Furia" la convirtieron en la protagonista de Gran Hermano y también la dejaron eliminada en la recta final del juego.

Lo que muchos argentinos no se dieron cuenta es que la presidencia de un país es como jugar en GH, según Juliana que lo explicó a la perfección: "Lo que noto es que lo están trabando bastante, que le están haciendo una campaña en su contra muy zarpada y es muy parecido a lo que me pasaba a mí en el juego . Es muy parecido, son estrategias para poder bajar a alguien y lo que yo le digo a él, si es que me está escuchando, es que motivate, porque no estás solo".

Juliana "Furia" Scaglione, el posible juicio a sus fans

El juicio de Furia

Las polémicas coparon el presente de la deportista. No solo se enfrentó a Telefe, sino que ahora también a quienes la apoyaron desde afuera durante el juego.

De invitada en Se Picó, show de streaming de República Z, conducido por, Gastón Trezeguet, recibió el saludo de una fanática furiosa: "Aguante la Furioneta". La respuesta de la protagonista sorprendió a todos: "No, la Furioneta no. Voy a decirlo acá, aprovecho tu programa", comenzó diciendo.

Aprovechando las miradas puestas en ella, continúo explicando porque nadie puede utilizar la palabra Furia: "Yo lo que quiero es que le saquen la palabra 'Furia'. Es por un tema económico y por un tema legal. Si ustedes no le sacan el nombre, yo tengo que iniciarles un juicio y tengo que reclamar mis derechos. Mi marca está registrada", advirtiendo que todas las cuentas deberán sacar su nombre. ¿Scaglione también pedirá que la película "Intensamente" elimine a la emoción "Furia" porque se siente dueña?