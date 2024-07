Flowers rompió el silencio y apuntó contra Isabel por filtrar el affaire con el marido de Emma: "No me puedo hacer el tonto"

Desde el comienzo de Gran Hermano, los familiares de cada participante tomaron un rol fundamental en el juego de los chicos y es que, desde afuera, tanto en los programas como en las redes sociales, hicieron campaña a favor de su jugador.

En las tribunas, los allegados fueron conociéndose y formaron grandes alianzas, algunas no coincidían con las afinidades de los participantes dentro de la casa. Así fue como, por ejemplo, Nicolás y Marisol, la novia de Martín Ku, se hicieron grandes amigos. Ambos estuvieron en distintos canales de streaming, donde no sólo apoyaron a sus seres queridos, sino que también se hicieron de su lugar en los medios.

La salida que complica a Nico, el marido de Emma Vich

Las ventajas de Gran Hermano son muchísimas, desde trabajos hasta reconocidas fiestas. A medida que los participantes van saliendo conocen la exposición del afuera, algo que sus familiares viven desde el primer día. Quien supo aprovechar el reconocimiento de la gente, fue el marido el reconocido Iconic.

Mientras Emma se disputaba la final con Bautista Mascia, Nico fue visto a los besos en un boliche. En las últimas horas, se conoció el mal momento que estaría pasando la pareja, y es que el ex hermanito estaría viendo cómo se divirtió su amado mientras él estaba aislado. Según trascendió, el participante sufrió ataques de pánico al descubrir las infidelidades.

Emma Vich estaría con ataques de pánico

BBN se puso rápidamente en contacto con Fede Flowers, sindicado como el tercero en discordia. Al periodista no le tembló la boca a la hora de contar los detalles de la madrugada de la discordia en la fiesta Plop.

El influencer se despertó al día siguiente con una foto suya con Nico bailando muy acaramelados: "Realmente estoy sorprendido... sorprendido porque si bien en algún momento hace un par de semanas alguien me dijo había un video dando vueltas con Nicolás, no le di pelota. No va a trascender", reconoció en diálogo con este portal.

Fede Flowers rompe el silencio

Si bien no niega el affiere, Flowers está sorprendido por la precisión de los hechos que se conocieron: "No me puedo hacer el tonto, el del video, el de la foto soy yo, con Nicolás. Y sí, pasaron cosas, varias, varias veces".

Por otro lado, dejó en claro que no es quien debe dar explicaciones, ya que se encuentra soltero, y apuntó directo contra el marido de Vich, a quien pidió que se haga cargo de lo que ocurrió aquella noche.

Según su palabra, sabe perfectamente quién difundió su amorío con el marido de Emma Vich: "Lo que hicieron fue filtrar la foto y el video que está dando vueltas. Isabel era la que vio básicamente todo, ella vio todo. Es testigo de todo".