Machismo y bronca: Santiago Algorta de GH mandó "a pensar" a sus compañeras y Sol Pérez estalló

Gran Hermano volvió con la promesa de ser picante y dinámico. Es en este marco es que, a menos de 24 horas de haber ingresado, uno de los participantes ya se congregó como líder de la semana, le sacó un gran beneficio a cuatro de sus compañeras , enfureció a más de uno y dividió la casa. El uruguayo, Santiago Algorta, no sólo podrá sacar a un participante de placa el próximo jueves y subir a otro para terminar de armar la placa, sino que además tuvo la opción de que cuatro competidores no conozcan este miércoles el confesionario: Petrona, Sandra, Jenifer y Delfina fueron las elegidas. Lo que sorprendió fue que eligió solo mujeres y lo tildaron de "machito".

Santiago Algorta es el primer líder de Gran Hermano 2025

"De a poquito veo cómo se va armando, gente con la que conecto, gente con la que vamos a hacer una linda experiencia acá. Pienso que hay otras personas que pueden nominar a la gente que yo quiero mucho", fue su primera explicación para anunciar que Petrona no podrá nominar. "Tato", como le dicen sus conocidos, siguió por Sandra y Jennifer. "Son personas que necesitan un poco más de tiempo para conocer y ver qué está pasando antes de nominar. Creo que si nominan ahora le van a errar, se van a confundir".

Por último, el uruguayo eligió a Delfina: "Quiero darles la chance de que nos conozcan más a todos... De por sí, hay más chicas que chicos en casa, por eso es probable elegir chicas". Las cuatro chicas interpretaron el gesto del líder de diferentes maneras la decisión quien les sacó la oportunidad de nominar y las mandó "a pensar" un poco más.

El panel estalló

Al regresar al piso, los panelistas opinaron al respecto. Hubo quienes lo tildaron de "machista" y "cagón", y Sol Pérez quedó indignada con la justificación que dio al elegir a las mujeres: "Yo llego a estar sentada ahí y me mandan a pensar... ¿Quién le dijo a él que ellas van a errar? Lo peor es que mandó a pensar a cuatro mujeres, ¿ no podía mandar a pensar a cuatro hombres? ", sentenció.

Luego del tenso momento, la casa quedó en completa tensión con el llanto de Delfina, quien se desvistió y quitó el maquillaje de la gala. Los brindis del primer día y las promesas de ser "como una familia" se desplomaron en cuestión de horas y ya se formaron los primeros grupos: "Lo de Jeni estuvo re bien, no entiendo como se dio cuenta él. Le pifió en dos, en Delfi y Sandra. Porque a vos te ve débil por chiquita" , opinaron sobre la sentencia Lourdes, Martina y Chiara Mancuso, su grupo de amigas.

La charla continuó en el patio: "Para mí nosotras no vamos a ser el foco de atención. Para mí hay otra gente, para mi antes", comentó la hija del ex jugador de fútbol Mancuso: "No sé por qué siento que nosotras estamos en el medio, nos ven que estamos juntas charlando ", agregó la marplatense que en el casting aseguró que sus rulos le "suben el ego".

El primer grupo de mujeres está dispuesto a pasar desapercibido con el papel de "inocentes", mientras la casa las subestima: "Nadie piensa que nosotras cuatro estamos hablando del juego. Que estamos pensando algo, estamos muy puestas en un estereotipo ", culminó Chiara, al mismo tiempo que marcó con cuáles de sus compañeros se lleva bien y con cuáles no. Esta última parte de la charla, podría dar un indicio a sus compañeras sobre a quién van a votar.

Santiago Del Moro pidió a los participantes que no pierdan el tiempo y los 24 entendieron a la perfección de qué se trataba Gran Hermano: estrategias, eliminar al enemigo y traición (de ser necesario). Es ni más ni menos que la esencia de la competencia. Según Telefe, el reality consiste en mostrar los diferentes problemas que hay en la sociedad; es por esto que la justificación machista de Algorta generó gran debate, así como los diferentes comentarios de varones al intentar dilucidar quiénes de sus compañeras son transgénero.