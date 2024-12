Historia de valentía y lucha: Luciana de Gran Hermano comunicó a su familia la verdad que nunca pudo contar

Si bien Santiago Del Moro, presentó con nombre y apellido a cada uno de los nuevos participantes de Gran Hermano, con una de las concursantes tuvo el detalle de dejar que se presente por su cuenta. Detrás de Luciana había una historia y un deseo de gritar su secreto a los cuatro vientos y a Telefe le pareció buena idea dar el espacio.

Se trata de una integrante que comenzó su exposición con otro nombre: "Soy Jorge Barrionuevo de la provincia de Santa Cruz y hace más de 10 años a escondidas soy Luciana Martínez ", en ese momento las luces se apagaron y con algunos movimientos estratégicos de edición apareció la joven de 32 años bailando al ritmo de Madonna.

"Ahora quiero que me conozcas como Luciana Martínez", finalizó su presentación y el conductor la invitó a ingresar al estudio, donde profundizó su historia: "No se si le querés hablar a alguien en especial", dio pie a su invitada y ésta eligió enviar un mensaje a su madre.

" Perdón, lo siento, te amo ", fueron las palabras que salieron de Luciana, con los ojos llenos de lágrimas. La asesora de imagen pudo revelar su verdadera identidad en pleno vivo de Telefe, con más de un millón de personas mirando: "Jorge quedo acá, hasta acá llegó. A partir de hoy, de Gran Hermano al mundo: Luciana", la alentó Del Moro revelando que la participante decidió mantener esta parte de su vida sin que su familia lo sepa.

En sus primeras horas en la casa, Luciana continuó hablando de su historia: "El baile me salvó, me ayudó", confesó a sus compañeros en el primer brindis todos juntos.

La muchacha no lleva el apellido de su padre, debido a que abandonó a su madre en pleno embarazo: tiene 7 hermanos y más de 15 sobrinos; al hablar de ellos volvió a romper en llanto.

La joven se animó a seguir lo que su corazón y su mente le decían una vez que llegó a Buenos Aires; sin embargo, el qué dirán de su familia es un peso que todavía no puede soltar: "Mi mamá fue criada en el campo, entonces ella no conoce la ciudad. En 2019 estuve en otro reality en Argentina Baila, por la Tv Pública. Mi sueño era llegar a la final para que mamá viaje y conozca la ciudad y que esté orgullosa de que me vea haciendo lo que me gusta hacer", dijo en una profunda charla con Sandra, otra de las participantes que ingresó en la noche del 2 de diciembre.