"Milipili, agrandada y egocéntrica": Manzana apuntó contra Cata y usó a Juli Poggio como insulto

Una vez más, el nombre de Julieta Poggio fue mencionado dentro de la actual edición de la casa de Gran Hermano y otra vez no fue en muy buenos términos. Con los ánimos alterados tras el violento conflicto entre Juliana (Furia) y Williams (El Paisa), que terminó con ambos castigados y nominados, los hermanitos votaron y cuatro participantes se sumaron a la placa: Florencia, Carla, Lisandro y Sabrina. Además, como la espontánea de Furia quedó sin efecto tras la sanción que le impuso Gran Hermano, Catalina aprovechó la situación y le pidió a Big Brother ser la encargada de la nominación espontánea.

Cata hizo la espontánea

Entre sus alegatos, la médica pediatra explicó: "Tengo 3 votos para Lisandro. Más que nada porque no me gusta la gente muy narcisista que se hace exponer todo el tiempo A mí nunca me gusta que me digan lo que tengo que hacer y me parece que es una persona que todo el tiempo quiere mandar en la casa Y es algo que no me gusta. Si bien no me cae mal, porque estos últimos días la verdad que nos estuvimos llevando todos mucho mejor, quiero que se vaya".

Y luego, le dio los dos votos restantes a Sabrina: "La segunda es Sabrina, que ayer tuvimos una charla mejor porque la verdad que creo que es una persona que divide un montón al grupo, que se hace mucho la víctima. Y a mí la falsedad en esta casa no me va. Te soy sincera. Yo quería votar a Florencia, pero creo que me fui de boca con lo que te dije y tenía miedo que me suspendan los votos Así que prácticamente el 60% de la gente que está acá quiere que se vaya".

Finalmente, Cata señaló que "la gente que separa al grupo o que se cree mejor que los demás" merece irse de la casa. Mientras todo esto ocurría, un reducido grupo integrado entre otros por Williams, Isabel y Federico Farías, también conocido por su apodo de Manzana, estaban reunidos en una de las habitaciones de la casa planeando cómo sacar de quicio a la médica pediatra. Fue ahí donde el popular cantante utilizó el nombre de Juli Poggio como insulto, ganándose el repudio del afuera.

Buscando la manera de hacer enojar a Cata para que quede mal con el público, Manzana le dijo a Isabel: "Cuando te pelees con ella, deciles, ´Cata Poggio´. Ella te va a preguntar por qué. Y vos decile: ´simulás al personaje de una milipili, agrandada, egocéntrica, pero realmente no es lo que sos´. Y las pidió de ayuda a Gran Hermano a que te diga y te abra la cabeza, para que empecés a jugar y cambies al papel de mala. Así decile. Con tus palabras, trata de decirlo".

Sin embargo, la respuesta de la bautizada como "abuela hot" no fue la esperada por Manzana. "Igual mucho no lo entendí", le dijo. Lo cierto es que no es la primera vez que dentro de la casa cuestionan a Julieta, quien supo ser una de las finalistas de la edición anterior del reality.

Justamente días atrás, Isabel había apuntado contra Juli Poggio y le bajó el precio al tercer lugar que consiguió en GH 2022. "La tengo con otra edad, y con otro tipo de belleza... porqué estar a mi edad como estoy yo. Estás que están acá, ninguna", comenzó diciendo acostada en una de las camas durante los festejos por Navidad. y mientras charlaba con Sabrina Cortez. "Tengo tu belleza con otra edad, y otro tipo de belleza", le aclaró Isabel.

Acto seguido, se excusó al decir que es "buena persona" y apuntó contra Juli Poggio, quien había llegado a la final y se ubicó en el tercer lugar de la edición pasada de la casa más famosa del país. "Porque a mi edad estar como estoy yo.... Estas que están acá, ninguna. Aparte yo soy una buena persona, yo sé lo que soy como persona. Pero yo, teniendo tu edad y tu belleza... ¿Por qué te pensás que llegó Juli (Poggio) a la final?", le preguntó a Sabrina, quien solo le atinó a responder: "¿Vos decís? Pero era buenita...". Con una sonrisa irónica, Isabel la miró fijamente y, contundente, le contestó: "Si, bueno... buenita. Vos sos buenita, te falta la otra parte".