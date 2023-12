Brian Lanzelotta apuntó contra Del Moro y cuestionó que no hayan expulsado a Furia: "Estoy indignado"

Todo había ocurrido durante la madrugada del 1° de agosto. Era un sábado y se llevaba a cabo la edición 2015 de Gran Hermano, ciclo que por aquel entonces se emitía por la pantalla de América TV bajo la conducción de Jorge Rial. Tras una fiesta en donde abundó el alcohol, Brian Lanzelotta protagonizó uno de los hechos más condenables en la historia del reality: tuvo una feroz discusión con su por entonces pareja, Mariana Farjat, que terminó con gritos y violencia física.

La situación ocurrió dentro del sauna y terminó con el joven dándole una cachetada y gritándole a la hoy mediática. Incluso, aquel violento episodio que tuvo como testigo privilegiado a Francisco Delgado -que se encontraba justamente en el sauna y terminó ganando aquella edición del reality- terminó con Brian intentando abrir la puerta de la casa de los hermanitos para irse. Se fue gritando y desapareció del lugar. Aunque después volvió, este fue el punto final.

Horas más tarde, la producción del reality decidió su expulsión bajo la premisa de que no toleraban actos violentos dentro de la casa. El jugador se fue de manera dramática, llorando y pidiendo disculpas. De hecho, el propio Rial había ingresado a la casa más famosa en aquella oportunidad para contarle cara a cara la decisión de expulsarlo. "Te queremos proteger, a vos y a los chicos", le había dicho el conductor, que había ingresado para comunicar aquella dramática noticia.

Cuando le explicaron el motivo, Brian se había mostrado sorprendido, sin creer que realmente lo había hecho. "No puedo creer que yo hice algo así", le había dicho a Rial y agregaba: "Te estoy siendo 100% sincero". Finalmente, el hoy cantante de cumbia entró en razón, se despidió de sus compañeros en un clima de tristeza y se disculpó luego de haber protagonizado uno de los episodios más violentos dentro del reality: "Les pido disculpas por haber hecho eso, a vos Marian", había dicho entre lágrimas.

Brian Lanzelotta fue repudiado en 2015

Antes de su salida, Brian había intentado dar explicaciones. "Hay gente afuera que me necesita", decía ya con ganas de dejar la casa. "Tengo miles de pensamiento en la cabeza, como si mi vieja y mis hermanos tienen para comer", confesaba. En aquella oportunidad, el ex hermanito insistió en mostrarse auténtico -"yo soy esto"- pero también dijo que desde hacía dos meses no se sentía cómodo. En relación a Marian, había planteado que el problema "no es ella, soy yo".

Finalmente, había dicho que con su por entonces pareja sentía "de todo", pero que también estaba decepcionado con la relación. "No tendría que haber estado con Marian. Ni yo ni mis hermanos pasamos una buena infancia", recordó el participante que deberá dejar la casa esta misma noche. "Vine a buscar la plata", se había sincerado. Lo cierto es que de aquel dramático episodio ya pasaron ocho largos años y, al parecer, las heridas no parecen haber sanado.

Resulta que en el marco de la "cachetada" -que no fue tal- que Juliana Scaglione, alias Furia, le dio una a su compañero Williams López, conocido como el Paisa, y tras la posterior sanción que recibieron ambos de parte de Gran Hermano, Brian acudió a sus redes sociales para quejarse y asegurar que la producción del reality no midió con la misma vara ambas agresiones. "Lo comparé con lo que pasó conmigo, en mi visión, y a mí me echaron por mucho menos", dijo.

Y siguió: "Por mucho menos me echaron como un violento, como un golpeador. Me hicieron pasearme por todos los programas a pedir perdón por algo mucho menor que esto. Lo que no quiere decir que no haya estado mal, pero en este caso se avala. En este caso está bien. La igualdad de la que todo el mundo habla, ¿dónde está? Porque si hubiese sido al revés, como fue en mi caso, ¿qué pasaba? El pibito estaba fuera de la casa. Pero no, fue la piba y le garpa para el programa".

Para Lanzelotta, Furia es la única que "sostiene" la actual edición del reality. "Entonces, la dibujaron. Ahora el panel que estaba ahí sentado defendiendo lo que pasó, haya sido mucho, haya sido poco, poco o mucho, me decían a mí, el contacto físico existió. Acá también hubo contacto físico. De una mujer a su nombre. Pero no pasa nada. Santiago del Moro avalando lo que pasa, lo que pasó", sostuvo a través de su perfil de TikTok visiblemente indignado.

Durante su descargo, Brian también apuntó contra el actual conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro, asegurando que él en su momento "había hablado de mi tema y dijo que a mí no me invitaría a su programa porque considera que yo era un violento y que lo que yo hice estaba mal". "Pero lo que hizo Furia ahora está bien, no fue una cachetada, no hubo contacto físico, no hubo violencia. Me gustaría también saber qué piensa Jorge Rial", continuó Lanzelotta.

Así dejaba Brian la casa de GH 2015

Y cerró: "Que entró a la casa mía diciéndome que yo le había pegado un cachetazo a mi compañera y que por eso me expulsaban de la casa. Me gustaría saber qué piensa en este caso, para él si se puede comparar con lo que pasó conmigo y por qué a Furia no la echa y por qué la deja dentro de la casa, y por qué a mí en su momento me echaron. Cuando es con un hombre sí y cuando es con una mujer no. ¿Dónde está la igualdad? Yo no sé si reírme, no sé si llorar, estoy indignado". Si bien desde el reality que se emite por la pantalla de Telefe hicieron oídos sordos a este reclamo, quien sí le respondió a Brian fue Rial, quien sentenció: "¡Tiene razón!".