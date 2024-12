Pájaro que comió, voló: Giuliano en disputa por dos compañeras de Gran Hermano

Si bien la actual edición de Gran Hermano comenzó con todos los participantes negados a relaciones amorosas, ya que juraban que era una distracción para el juego y que no cae bien al público, hay algunos competidores que se olvidaron de sus ideales con el correr de las semanas. Una vez más, el triángulo amoroso entre Chiara Mancuso, Jenifer Lauría y Giuliano Vaschetto se convirtió en el centro de atención en redes sociales.

En la última gala del domingo se transmitió la tensa discusión que protagonizaron las jóvenes en disputa por el amor del oriundo de Santa Fe. Jenifer terminó ganando la atención de su compañero, con quien vivió un momento hot en la sala de stream delante de sus compañeros cuando lo masturbó.

Chiara Mancuso, Jenifer Lauría y Giuliano Vaschetto: el triangulo amoroso que no deja descanso

Luego de besos, abrazos y que Gran Hermano pida el consentimiento en reiteradas ocasiones, Giuliano se cansó de estar pegado a la ex del futbolista Ricardo Centurión y corrió como perro arrepentido a los brazos de Chiara.

El hermanito dialogó con su enamorada y le pidió no dormir mas juntos para evitar que la producción los exponga al pedir el consentimiento: "Hay por ahí momentos como cuando nos damos unos besos así, sin que sean tan evidentes: en la fiesta o en algún momento", solicitó el joven.

Por su parte, Chiara Mancuso dio su versión de los hechos y en una conversación con Claudio Di Lorenzo, en el fogón del patio, le contó que en una charla con Giuliano este le declaró estar cansando de Jenifer, ya que no quiere pareja formal y su relación va camino a eso: "Yo le digo bueno vos sabrás porque obviamente no hay vuelta atrás".