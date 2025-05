Sales de baño, insultos y traiciones: el escándalo entre Katia y Eugenia que incendió la casa de Gran Hermano

En la casa más famosa del país no hay descanso para el drama. Si algo sabe hacer bien Gran Hermano es convertir una simple conversación en una batalla campal... y esta semana no decepcionó. Las protagonistas del escándalo: Katia "La Tana" Fenocchio y Eugenia Ruíz, quienes protagonizaron una de las peleas más explosivas -y bizarras- de la temporada. ¿El detonante? Nada más y nada menos que un puñado de sales de baño. Pero como en esta casa nada es tan simple, la cosa escaló rápido hasta convertirse en un cruce sin filtros, con gritos, insultos y hasta menciones a familiares que sacaron chispas.

Todo comenzó tras la salida de Gisela, prima de Katia, quien abandonó el reality en medio de lágrimas, gritos y una pelea familiar que dejó heridas abiertas. La falta de empatía de Eugenia ante el estado emocional de "La Tana" encendió la mecha. En una cena tensa, Katia fue directa al hueso: "Estoy angustiada. Pero si tengo que elegir a alguien para que se vaya, es a tu hermana". Eugenia, lejos de suavizar el clima, soltó una risita que bastó para que Katia se le fuera al humo: "Encima te reís. Esto va por vos, no por ella". Lo que siguió fue una clase magistral de cómo pasar del drama al escándalo en menos de un minuto.

De hecho, a puro grito, Katia continuó: "Ni siquiera me pediste disculpas. Cuando te dicen algo que no te gusta, te haces la víctima. Cerrá el o...". Y luego, cuando mencionaron a su hijo, Eugenia estalló: "¡No lo nombres a mi hijo!". Pero el capítulo más delirante llegó en la gala del domingo, cuando un supuesto premio grupal derivó en un nuevo estallido. Como parte de una dinámica, los participantes ganaron sales de baño y Eugenia, en su rol de capitana, intentó quedarse con una parte mayor. Katia no lo toleró: "¡Es de todos, mi vida!". Eugenia, con tono de CEO de spa, retrucó: "Yo soy la ganadora. Y yo voy a administrar". Y ahí se desató la tormenta.

"¡Metetelos en el ort...!", gritó Katia mientras abandonaba la escena. Eugenia la siguió con el mismo tenor: "Sucia vos. Ya quisieras". En un intercambio sin tregua, los improperios volaron por toda la casa: "Callate la boca", "Atrevida", "Conch...". Todo mientras otros participantes intentaban seguir comiendo arroz como si no estuvieran en medio de una guerra verbal.

Después de la fiesta, lejos de calmarse, la pelea se potenció. Eugenia lanzó una de las frases más filosas de la temporada: "Maltrataste a tu prima e hiciste que la succionen por el confesionario". Katia, fiel a su estilo, respondió con la frase de la semana: "¡Cerrá el ort...!". Pero lo que realmente la descolocó fue algo impensado: "Mirá, tengo cigarrillos y vos no", le dijo Eugenia, orgullosa. Esa, dicen, fue la puñalada final. En esta casa, quedarse sin puchos duele más que una nominación.

Dos participantes quedaron en placa de nominados de cara a la salida de la casa.

Y mientras todo esto sucedía, Gran Hermano 2025 se preparaba para una eliminación que promete reacomodar las piezas del juego. Aunque este domingo nadie abandonó la casa, los nombres ya están sobre la mesa: Luz Tito y Chiara Mancuso se enfrentan en un mano a mano decisivo que se resolverá este lunes 5 de mayo. La placa fue conformada en una semana donde los familiares tomaron el protagonismo. Pepe, amigo de Selva, se llevó el liderazgo tras una ajustada competencia, y con ello le dio a su amiga el poder de mover el tablero. Así, quedaron salvadas Sandra, Lourdes y Gabriela, y se armó el esperado duelo entre dos pesos pesados del reality.

Pero antes de saber quién se va, los jugadores participarán de una actividad benéfica: el Desafío Casados con hijos, donde recrearán escenas de la mítica sitcom argentina. Una jornada con mucho humor que promete ser el último respiro antes de una eliminación que sacudirá la casa. Mientras tanto, el fuego sigue ardiendo. Y en esta edición de Gran Hermano, queda claro que no hay sales de baño que calmen el nivel de tensión. ¿Quién será el próximo en hacer las valijas?