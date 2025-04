Indignada, Cata Gorostidi explotó contra su padre y contra su ex Joel Ojeda: "Mi salud no es un show"

El pasado miércoles, Cata Gorostidi se sentó en LAM y abrió su corazón: habló de su problema de salud, recordó su paso por la casa de Gran Hermano y apuntó con dureza contra su padre, Adrián Gorostidi.

Con el 51,8% de los votos negativos, el público decidió que la santafesina debía abandonar el juego. Sin embargo -más allá de las estadísticas- la hermanita se mostró conforme con su paso por la casa más famosa del país, donde se definió como "la villana" de la edición.

Cata Gorostidi llegó a LAM y no se guardó nada

Una vez fuera del reality, Gorostidi visibilizó una realidad que afecta a muchas jóvenes: los trastornos alimentarios. Si bien decidió hablar abiertamente del tema, cuestionó duramente a sus allegados por exponerse en los medios sin su consentimiento: " No entiendo a mi papá, que salió a hablar de mis cosas ", expresó sin rodeos en diálogo con Ángel de Brito. Su tono fue directo y cargado de angustia: "Y ni hablar del que fue mi novio... Yo salgo de la casa y veo esto. Sí, son mi papá y mi ex, pero de última es un problema de salud mío, y nadie tiene que sentarse en un programa de televisión a hablar de mi vida".

Las declaraciones de ambos en distintos medios tocaron un nervio sensible. Joel Ojeda, su ex pareja, contó en una entrevista con Intrusos que los "problemas alimenticios fueron un tema durante la relación", y detalló escenas dolorosas: "Muchas veces me hablaba del peso y no comía. Yo la pesaba seguido porque no quería ver la balanza . Me lo pedía ella, y yo quería saber si estaba dentro de los valores normales de peso corporal. Buscaba tener un mínimo control para no preocuparme", explicó.

El navegador no soporta este contenido.

Cata no negó la enfermedad, pero sí criticó la manera en que se expuso: sin consentimiento, sin cuidado y sin respeto. "Es una enfermedad que tengo hace un montón de años, eso es cierto, pero de última soy yo quien decide contar las cosas de mi salud", sostuvo.

"Está todo bien, pero hay un límite que no se pasa", subrayó la pediatra. Sobre su ingreso a Gran Hermano, explicó que fue una decisión personal, tomada dentro de un contexto médico: "Fue una oportunidad que se dio muy rápido, y la verdad es que a mí me encanta la casa. Yo estaba en tratamiento y lo seguí adentro", aseguró. Según ella, la producción del programa se comprometió a brindarle lo necesario para continuar con su recuperación: "Una vez no teníamos más leche y fui al confesionario a pedir, porque yo necesitaba recuperarme . Me la dieron".

Cata Gorostidi habló de sus problemas alimenticios

La santafesina convive con el trastorno alimentario desde los 17 años... hoy tiene 33. Dieciséis años de una lucha silenciosa que, de pronto, se volvió pública sin su permiso: "Mi papá no creo que lo haya hecho de mala intención, pero obviamente me molesta, porque es innecesario decir que yo era puro hueso ". Sin embargo, su mayor enojo fue para Joel: "Otra cosa es mi ex pareja, que no tiene que andar contando cosas de mi intimidad de cuando vivíamos juntos".

Aunque trató el tema con respeto, Cata Gorostidi no perdió la oportunidad de meterse en la polémica que sacude a esta edición de GH: "Me daba asco cómo cocinaba Sandra", lanzó sobre la participante que se adueñó de la cocina y protagonizó múltiples tapes por su falta de higiene y cuidado a la hora de preparar los alimentos.