"Psicópata" y "mitómana": Nancy Pazos y Analía Franchín diagnosticaron a Furia de GH

A principios de marzo, Nancy Pazos le declaró una guerra desmedida a Juliana "Furia" Scaglione, más allá de que la participante no puede defenderse de sus acusaciones por estar dentro de la casa de Gran Hermano. Aprovechándose de la situación, la panelista remarcó en cada oportunidad que tuvo que está en desacuerdo con la forma de ser de la participante estrella de esta edición, ya que se muestra un tanto "violenta" y "disruptiva" dentro del reality. Pero ahora, le agregó algo más a la descripción: psicópata.

Juliana "Furia" Scaglione

No es la primera vez que la ex Angelita queda en offside profesional por su liviandad a la hora de analizar el reality. Hace unas semanas atrás, en la mesa de debate que se formó en el programa A la Barbarrosa, tuvo un enfrentamiento con Gastón Trezeguet, justamente porque el ex participante de Gran Hermano se plantó y defendió a Juliana de los ataques que el resto de las panelistas le estaban haciendo por su desempeño disruptivo y desbocado.

💣Bombita: Nancy Pazos no es psicóloga y no puede diagnosticar a nadie.

Todo comenzó después de la eliminación de Lisandro "Licha" Navarro y el abandono de Agostina Spinelli producto de la "victoria" de Furia en aquella placa. En ese momento, Pazos hizo un comentario que dejó pensando a toda la mesa y hasta se hizo tendencia en las redes por lo insólito en sus dichos.

"En términos del público, y por lo que venía pasando hasta ahora y hoy Agostina de alguna manera le gana a Furia... O sea, termina yéndose. Pero la gente decide que se quede, antes que a Furia. Ayer la placa lo demostró y las votaciones", aseguró la analista política, en relación a que Spinelli salió tercera de la placa y su compañera segunda.

Ante eso, Trezeguet le dijo que era "rara" su lectura del juego, porque los porcentajes finales marcaron una amplia diferencia entre Furia y Lisandro. Pero Pazos, insistió: "Ya sé que es un juego, pero uno puede hacer una lectura de lo que está votando la sociedad. Si la sociedad está votando a una persona violenta, que violenta la gente a tal punto que un participante se quiere ir del sueño de su vida. Porque esto no hay que dejarlo de lado. Todos los que están ahí tienen un sueño en la vida".

Nancy Pazos hizo una rara lectura sobre Furia Scaglione.

Pero cansado de toda la discusión, Trezeguet fue contundente en la defensa de la forma de jugar de Scaglione. "Están todos en contra de Furia por una cuestión de valores. Siempre hay en Gran Hermano alguien que avala el juego y el que no entiende nada como Nancy, que quiere avalar la buena persona. ¿Vos pensás que Furia viene acá, se sienta con nosotros y va a ser esa Furia? Es un juego que está haciendo para quemarle la cabeza al otro", señaló.

Aquella discusión que parecía terminada, esta mañana volvió a estar latente en el mismo programa y por el mismo asunto. En esta ocasión, las palabras fueron mucho más graves porque Pazos ya ni siquiera mencionó las actitudes de Furia, ni habló del juego de la participante, sino que la diagnosticó como "psicópata".

Al ver un video en el cual Juliana convence a Mauro -quien es su pareja dentro del programa- de que Paloma habló mal de él a sus espaldas, Pazos reaccionó: "Me pone de mal humor. Miente de una manera descarada. Es una psicópata. ¿Tenés que mentirle al tipo con el cual tenés una relación de esa manera descarada? Él no tiene el nivel para darse cuenta tampoco... Le llenó la cabeza".

Nancy Pazos trató de "psicópata" a Furia Scaglione.

En ese mismo momento no sólo diagnosticó a Juliana como "psicópata", sino que aseguró que Mauro "no tiene nivel" para entenderla, tratándolo de poco inteligente. Por esta misma reacción fue que los que estaban presente en la mesa comenzaron a abuchear sus dichos y otros atinaron a reírse de manera vergonzosa dando a entender que lo que había hecho Pazos no estaba bien.

Sin embargo, ella no fue la única que señaló a Juliana y habló de su psiquis como un tiro al aire. En ese lugar también lo hizo Analía Franchín que no contenta con lo que había dicho su compañera, le sumó un extra más tratándola de "mitómana". "Hay una diferencia entre estrategia y ser mitómana y ella es mitómana, es una patología. Ella está convencida de lo que dice. No le veo estrategia, la veo mitómana".

Analía Franchín trató de "mitómana" a Furia Scaglione.

El programa y el debate sin dudas que ya se estaba yendo de las manos, por lo que la conductora, Georgina Barbarossa atinó a poner un límite por la cantidad de cosas que estaban diciendo sobre Furia totalmente fuera de lugar y más en un ámbito donde ella no puede defenderse de las graves acusaciones hacia su persona. "Ella arma su juego, no es mitómana", lanzó para concluir con la conversación.