Quién es Jenifer Lauría, la administrativa de los Moyano y ex pareja de Ricky Centurión: "Con él viví un infierno"

Una nueva temporada de Gran Hermano comenzó con la semana y, si bien no pasaron las primeras noches en la casa más famosa del país, ya se pueden ver algunas de las figuras que pueden llegar a ganar apoyo de forma temprana. Una de estas es Jenifer Lauría, quien en su presentación en la que aseguró que es de llevarse "el mundo por delante", contó que trabaja para Camioneros y los Moyano desde hace 10 años . Además, dentro de la casa no tardó en revelar que es la ex pareja del futbolista Ricardo Centurión, con quien -afirmó vivió "un infierno" desde los tres meses del embarazo de su hija Emma.

"Hola, me llamo Jenifer Lauría y soy de Canning. Estoy trabajando como administrativa en la Federación de Camioneros. Trabajo para los Moyano. Casi 10 años que estoy trabajando con ellos. Los conozco a todos y buena onda", reveló en las primeras frases de su presentación para el reality. "Estoy chiflada, pero soy muy divertida. A la noche no tengo sueño. Tengo ganas de salir a tomar algo. Todos los días", agregó.

"Estoy en un cumple siempre. Sé que donde voy siempre llamo la atención por mi manera de ser. Soy re gritona aparte", describió después. "Creo que en la casa voy a ser una mina querible, no para todos. No hay otro como yo. Todavía no nació. Bah, sí nació: mi hija", añadió enseguida. "Cuando me mienten me enojo mucho. Odio la mentira. No me gusta. Soy muy frontal. Voy a entrar para jugar y para ganar, obvio. Soy de llevarme el mundo por delante", cerró Lauría.

La personalidad de la mujer es evidente con sólo verla charlar unos minutos. Su estilo extrovertido, sensual y carismático, también fue percibido por Santiago del Moro. "Te veo re power, re fuerte, super resuelta. ¿Estás soltera ahora?", le preguntó en cuanto la vio. "Sí", reconoció Jenifer. "No sé si decirte tené cuidado dentro o que tengan cuidado con vos dentro", ironizó el el conductor. "Ambas", cerró ella antes de ir a abrazarse con su familia antes de entrar al juego.

Ricardo Centurión y Jenifer Lauría, cuando todavía eran pareja y antes de que ella ingrese a Gran Hermano.

Ese perfil tan particular, sumados a su completa figura, la pusieron bajo las luces del escenario con mucha velocidad. Allí y frente a los hermanitos y hermanitas, contó una de las partes más duras de su historia familiar, en donde contó cómo atraviesa su maternidad y su separación. Y hasta donde se dio el tiempo para jugar a las adivinanzas con los demás, para que averigüen quién es el padre de Emma.

"Ahora está mi papá y mi mamá, porque me ayudan con mi hija, Hace un año y ocho meses estoy separada. Mi objetivo es ganar Gran Hermano. Y si no ganarme un lugar en los medios", señaló Lauría. "Me gustaría trabajar como modelo, también ser panelista. Periodista deportiva también me gusta. Odio el fútbol, pero un poco me gustaría. Soy la ex mujer de un jugador de fútbol. Soy una ex botinera. Falsa botinera, porque nunca dejé de laburar", aceptó.

Ante la pregunta de quién era, comenzó la indagatoria contra ella. "Sí, de acá", respondió antes de decir que había jugado en Boca Juniors. Luego enumeró Racing y Vélez, pero no supo decir de qué jugaba. Entonces, un hermanito avispado le preguntó: "¿Tuvo problemas con el alcohol?". "Con todo", confesó Jenifer. "Paren, chicos. Es Centurión", acertaron.

Párrafo aparte se mereció la historia de su separación y el cuestionamiento de por qué se dio esta. "¿La realidad? Porque me cansé de que me meta los cuernos. Yo estaba súper enamorada de él, pero de verdad. No es que estaba con él por la fama, porque si no hubiese sido famosa muchos años atrás, y siempre mantuve mi perfil bajo. Nunca me interesó", aseguró.

Ricardo Centurión besando la panza de Jenifer Lauría, cuando esperaban a Emma, la primera hija de ambos.

"Yo lo conocí, nos pusimos de novios, quedé embarazada, vivimos juntos y ahí arrancaron los problemas", recordó. "Era todo color de rosa. Al tercer mes de embarazo, mi vida empezó un infierno. Viví un infierno de verdad", concluyó Lauría. Son los primeros detalles de una historia que, semana a semana, se ampliará y sacará a la luz momentos que todavía estaban debajo de la alfombra de la intimidad, pero que ahora estarán bajo la atenta mirada de Gran Hermano.