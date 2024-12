Renato Rossini quiso ser como Marcos Ginocchio y lo liquidaron: "Se armó la peli en la cabeza"

Aunque la nueva temporada de Gran Hermano lleva poco tiempo al aire, ya hay participantes que se ganaron el odio del público: sus dichos, peleas y actitudes convirtieron a Renato Rossini en uno de los menos queridos por los fanáticos del reality. Sin embargo, tiene un plan para sacar a la luz su lado tierno y no sólo conquistar a los televidentes, sino también a una de sus compañeras.

El oriundo de Perú planeó prepararle una sorpresa a Martina Pereyra y fue a pedirle ayuda al "Big". En esta oportunidad, el joven demostró estar al tanto de lo que ocurre en Argentina, ya que quiso aprovechar el furor que causó el regreso al escenario de Floricienta: "Le he pedido que me consiga unas flores amarillas. Todavía no me contestó pero creo estamos alineados. Sino las armo, no sé cómo, pero las armo ", le contó a Ulises Apóstolo.

"Cuando termine de hablar digo: 'Uno, dos tres'. Y van a venir ustedes a cantar en coro: 'Ella sabía que algún día pasaría...' Tengo que hablar con los chicos para que se sepan bien la letra. Y ahí sí le doy las flores ", continuó sobre el momento romántico que quería protagonizar con su compañera. Sin embargo, el romanticismo se desvaneció cuando el participante pidió permiso a Luca Figurelli -el concursante que conectó con la joven- además de manipularlo para que se corriera del medio, sin dejar elección a Martina .

La nacida en La Plata no reaccionó como la casa esperaba ante la noticia de su nuevo enamorado: " No, no. Me voy a alejar ", lanzó la modelo luego de enterarse y bajó de un hondazo al influencer: "Me dijeron que Renato dijo que le gustaba y que le pidió permiso a Luca. Pero igual, qué flashea pidiéndole permiso", le contó a Lourdes mientras estaban en la cocina: "Qué tiene que ver Luca. Después, está flasheando porque dijo que estaba a full conmigo. O sea se armó la peli en la cabeza y es nada que ver. No quiero", agregó Martina.

Acto seguido, las jugadoras comenzaron a debatir si esto podría ser usado como estrategia para darle celos y no obtener votos en contra a la hora de nominar: "Aparte toda la casa sabe que me gusta Luca", remarcó la rubia. Si bien el competidor internacional reconoció ser "intenso", éste interés por la contadora podría ser una táctica dentro del juego, ya que conoce del éxito que resultó ser el ship "Marculis", compuesto por Marcos Ginocchio y Julieta Poggio: menos mal que Santiago Del Moro advirtió que las copias no funcionan en Gran Hermano.

La intensidad es un problema

Actualmente, Renato Rossini se encuentra en placa y no sólo se enfrenta a Santiago Algorta con quien claramente no se lleva bien, sino que además se disputa los votos de los fanáticos del reality, a quienes no cayó bien sus comentarios asegurando que es de los primeros en salvarse el próximo domingo. La confianza e intensidad del joven podrían ser un problema, y sus compañeras de juego supieron leer el afuera: "¿SOS boludo o te haces?", comenzó preguntando Sandra Priore.

"Bajá un poco, cálmate", aconsejó una de las más grandes de la casa. Además, sentenció el egoísmo de Renato y pidió por favor que deje de mirar a las cámaras cuando habla y comience a conectar con las personas y en la mirada con el otro: "Divertite, pásala lindo. Pero no en el stream y en la cámara. Relajá", continuó Sandra.