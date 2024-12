Luciana y Santiago por la senda del "buen juego": expusieron a los "bullyneros" de Gran Hermano

La velocidad con la que arrancó la nueva edición de Gran Hermano generó la sensación en el público de que el reality show empezó hace mucho más que dos semanas. Es por eso que los grupos están cerrándose rápidamente, construidos a partir de la necesidad de convivencia y también como respuestas a los agrupamientos de los demás. El termómetro del público, que en las redes sociales se evidencia, demuestra que el juego de algunos es mejor recibido que el de otros, más allá de los favoritismos por los personajes que están dentro de la casa más famosa del país.

En ese sentido, Santiago Algorta y Luciana Martínez encabezan una formación junto a Luz Tito y Candela Campos, con la cual "están haciendo las cosas bien", de cara al afuera y al público que decide semana a semana quién se queda y quién se va. Es que la jugadora trans es el centro de críticas desmedidas por parte de otros compañeros y compañeras de ella y la forma en la que trabaja este bullying que le hacen, empatiza con el público que reniega de este tipo de formas.

"Que te hagan a un lado, por poco ni te hablan. Que le digan a las compañeras que se acercan a vos que no se acerquen. No, es un montón. Es muchísimo", le relató Luciana al uruguayo, quien recordaba que la jujeña "también pasó por alguna situación de bullying cuando era chica". "Creo que se están replicando cosas que pasan afuera. Y está bueno como ejemplo para la gente que cuando uno es grande ya lo encara con otra cabeza más madura", analizó Algorta.

"Sí, nos estamos enfrentando a los fantasmas de la infancia, adolescencia", coincidió una reflexiva Martínez. "Es muy loco eso. Es como que tenemos la chance de vivir lo que ya vivimos, pero con la cabeza de hoy. Es muy loco. Me flashea mucho eso. Es como una segunda oportunidad", aportó después Santiago. "Sí, yo lo estoy viviendo en carne propia. Luz también. Cande", cerró su compañera.

Santiago Algorta fue el primer líder de Gran Hermano 2025.

El diálogo de ambos mientras estaban sentados en el patio, terminó con unas vueltas más espirituales por parte del uruguayo. "Yo creo que no es casualidad que nos esté pasando. Por eso siento que nos merecemos salir bien. Sería muy duro vivir esto de nuevo y que la conclusión sea negativa, tipo perdí. Por eso confío mucho en el de arriba. En cómo el guión tiene que tener un final feliz", afirmó.

Cabe recordar que a Luciana la trataron con mucha malicia algunas compañeras, entre ellas Delfina de Lellis, la primera eliminada del certamen. Este rechazo a este tipo de actitudes transfóbicas no fue entendido así por Lourdes Ciccarone, Keila Sosa Martina Pereyra. La de rulos de las tres, inclusive llegó a protestar contra Martínez porque en el cuarto había olor a "verga".

Ver a estas jóvenes actuar como si fueran malvadas de una película en una "preparatoria" estadounidense genera muchas controversias en las redes sociales. Es que el público allí no puede soportar la falta de termómetro que manejan estas mujeres en relación al afuera. Chiara Mancuso había sido parte de ese juego discriminador, aunque el último jueves tuvo un diálogo con Luciana en el cual terminaron abrazadas. Juego o no, entendió que el camino de la primera semana era contraproducente para ella.

Los errores a la hora de jugar por parte de estos hermanitos y hermanitas afines al bullying fueron evidentes, también, en la última nominación en la cual hubo complot y anularon la nominación espontánea que realizó Claudio di Lorenzo. "Yo un poco me lo esperaba lo del complot, porque se hablaba mucho, se susurraba mucho", señaló Luciana al aire del stream que realizan en donde funcionaba el sauna.

Lourdes Ciccarone dijo de todo y Luciana Martínez lo escuchó.

"Son tan malos jugadores que hablaban hasta en voz alta. Yo siempre desde el día uno los traté de tibios, porque en la primera votación votar por afinidad me parece de tibios. Si bien me están dando la oportunidad de darme a conocer, yo me tomo mi tiempo. Voy paso a paso por más que GH va a mil por hora", explicó en relación a su juego. "Salió mal la jugada. La espontánea lo mismo. Me parece que quisieron apresurar algo que se iba a dar por si solo, sin fantasmearla tanto, sin hacer tanto circo, tanto show, porque le vamos a contar a la gente que básicamente están haciendo eso. Piensan que picarla en voz alta los hace más líderes o tener más peso y la verdad es que la están errando", los describió, en uno de los análisis más agudos del juego en relación al afuera hasta el momento.