Lourdes, Keila y Martina van por el camino que hizo Delfina en GH: bullying, maltratos y discriminación

Esta tercera edición consecutiva de Gran Hermano no lleva dos semanas, pero ya promete transformarse en una de las más polémicas de la historia del formato. Sus integrantes ya están divididos y confrontados entre sí casi desde que comenzaron a jugar. Al mismo tiempo, ciertos grupos se muestran con un perfil confrontativo y acosador ante ciertos jugadores y jugadoras, y desconocen que desde afuera condenan ese tipo de actitudes.

Esto se evidenció a partir de los comentarios que despiertan en redes sociales ciertas actitudes del tridente conformado por Lourdes Ciccarone, Martina Pereyra y Keila Sosa, las tres amigas de Delfina de Lellis, la primera eliminada de esta edición. La modelo que se fue el lunes de la casa más famosa del país pagó por sus maltratos y su comportamiento discriminador y el bulliying que le hizo a los y las demás. Aunque sus amigas no parecen darse cuenta.

Lourdes Ciccarone dijo de todo y Luciana Martínez lo escuchó.

Esto lo demuestran cuando se refieren a la participante trans Luciana Martínez, a quien directamente rechazan y tomaron de punto. "La muda esta", soltó Lourdes el último miércoles, mientras la chica la escuchaba desde su cama a pocos metros. "Esta hija de puta me da una bronca. Es alta tarada", había dicho antes. Inclusive fue mucho más lejos cuando afirmó que había olor a "verga" en el cuarto por ella.

El nivel de transfobia, lógicamente, genera repudios constantes en las redes sociales. Cabe recordar que De Lellis sufrió un ataque de nervios profundo tras salir y comprobar que juzgaban su calidad humana a partir de los dichos que realizó. Es por eso que al otro día en LAM pidió perdón e intentó demostrarse como una persona arrepentida de haber actuado como lo hizo.

Martina Pereyra de Gran Hermano.

Cuando Ciccarone insultaba a Martínez, Pereyra le advirtió que esta estaba escuchando. Algo que era cierto. "Igual no modifica si escucha o no", deslizó Keila entonces. Lourdes, tras imitarla, repitió: "Hija de re mil puta". La inconsciencia al respecto fue tal que después de eso se rió como si no hubiera sucedido nada malo. "Te va a votar", le susurró Keila, más preocupada por eso que por el afuera que pide sus cabezas.

La situación recuerda al grupo "Los Monitos" que habían formado en 2022 Tomás Holder, Juan Reverdito, Martina Stewart Usher y Nacho Castañares. Un cuarteto que hizo de las suyas convencido de un apoyo que afuera no existía y que cuando comprobó que eran repudiados, se desarmó por la vía de las nominaciones.

Keila Sosa de Gran Hermano.

De las tres mujeres en esta placa quedó Martina. Es probable que pueda llegar a pagar los platos rotos, aunque también comparte la nominación con otras figuras que sumaron bastante repudio: el peruano Renato Rossini Jr, el cordobés Ulises Apóstolo, el uruguayo Santiago Algorta, Luciana y la jujeña Luz Tito. Todavía resta la decisión del líder y sacar y poner a alguien. Aunque ninguna decisión parece poder cambiar la dinámica que se percibe en redes: a quien maltrata lo quieren afuera.