Sabrina le declaró la guerra a Isabel y la hizo pisar el palito delante de todos: "Hiciste sacar a Alan"

A fines de febrero, la casa de Gran Hermano cambió completamente con el famoso repechaje. En él, ingresaron Catalina Gorostidi, Joel Ojeda e Isabel de Negri, que sin dudas se volvieron los participantes más observados por la producción para escucharlos detalladamente sobre sus dichos y que no rompan el aislamiento con los -pocos- jugadores que llevan encerrados desde hace tres meses.

Isabel junto a Catalina y Joel en Gran Hermano.

La persona que más se pudo resguardar toda la información sin dar ni siquiera ni una pista del afuera fue Joel, que incluso el día que ingresó bromeó con haber estado de "viaje en Cancún" para que ninguno le pregunte nada porque, simulando esas vacaciones, poca información podría aportar. No obstante, tanto Catalina como Isabel pisaron el palito en varias oportunidades, fueron avisadas y hasta sancionadas con una posible expulsión si siguen deschavando datos.

Ya caminando por la cornisa, la pediatra bajó mil cambios, frenó su habla y dejó de hablar sobre detalles del afuera, pero la participante más grande de la casa siguió por aquel camino a tal punto de que Gran Hermano decidió sancionarla enviándola directamente a placa. Acto siguiente, confirmó que ahora será una "tumba" y que fingirá que no vivió nada de todo lo que pasó durante los meses que estuvo afuera y toda la información que recopiló en su cabeza.

Pero el martes por la noche, Isabel volvió a pisar el palito producto de una pelea con su ex aliada Sabrina Cortez, quien ingresó a la casa más famosa del país el lunes tras tener otorgado un "Golden ticket" sólo por la promesa de entrar a desestabilizar en el juego a Juliana "Furia" Scaglione, algo que nadie hasta el momento pudo lograr.

Isabel ingresó en el repechaje y fue llamada la atención por romper el aislamiento.

El martes, después de la prueba del líder, Santiago del Moro reunió en el living a los "originales", que son los participantes que están dentro de la casa desde el inicio, y dejó en una habitación a todos los que integran el grupo de los nuevos, donde están los de repechaje y los "hermanitos" que ingresaron el lunes.

En ese momento, planificaron hacerle una broma a todos, en el cual Emmanuel que es el nuevo líder semanal, tenía que elegir a una persona para que abandone la casa en el instante. La broma salió a la perfección y la elegida, fue Sabrina. "Emma, tenes que elegir ya mismo a un participante para que se vaya", le otorgó el conductor. "Elijo a Sabrina", fue la respuesta y la blonda, en cuestión de segundos agarró su valija y se encaminó para marcharse.

Los "hermanitos" quedaron desolados sin entender qué es lo que estaba pasando. Virginia aportó en la actuación y lloró, pero Rosina y Zoe comenzaron a reírse por las caras de los demás así que todo culminó extremadamente rápido. Cuando se enteraron que fue toda una broma planificada, la primera frase que lanzó Sabrina, fue que de ser verdad, esperaba que Emmanuel elija para expulsar de la casa a Isabel. ¿Por qué? No hay porqué.

Sabrina le declaró la guerra a Isabel dentro de la casa.

Pero esa simple frase fue la que desató la furia de Isabel, que no esperaba que Sabrina la mandara así al frente y la destratara delante de todos. Minutos más tarde, cuando muchos de los "hermanitos" estaban en el sillón del patio dialogando, la "queen" -como se hace llamar ella- gritó a los cuatro vientos la furia que le causó esa situación y volvió a pisar el palito dándoles un dato crucial a los demás.

"Nos peleamos recién en la habitación. Yo le dije que se quede tranquila que el domingo le hago espacio en el placard porque me voy, porque ella me está bardeando, me tira palo y palo", gritó enojada ante sus compañeros y dando a entender que en la etapa anterior donde ambas también estaban en la casa, Sabrina tampoco le perdonó haber hecho un comentario el cual no sacó a la luz.

Y mientras ella contaba la conversación que tuvieron en la pieza, Furia intentó calmarla posicionándose de su lado intentando que esa discusión quede paralizada en la habitación y no trascienda mucho más. "Vos quédate como una reina. No le des protagonismo que no se lo merece. Brillen ustedes y el pasado, pisado", le aconsejó.

En ese mismo momento, Isabel detalló desde donde viene la angustia y el enojo que le provoca la actitud de Sabrina. "No me gusta cómo me trata, soy una persona mayor que le trato a ella con respeto" y sin darse cuenta, dio un dato del afuera que tranquilamente podría cambiar la perspectiva de los participantes y que incluiría una sanción. "Ella lo hizo sacar a Alan".

Ahí mismo, los "hermanitos" se dieron cuenta que estaba cometiendo un error, Catalina comenzó a calmarla, Furia le repitió que el pasado quede pisado porque iba a perjudicarse, pero Isabel no frenó. "No me busque la lengua porque me encuentra la muy hija de put...". No obstante, la pediatra puso un freno a la situación y la calmó para que no sea expulsada, entendiendo que ya había pisado el palito. "Isabel, basta. Te vas a ir sin valija".