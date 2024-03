De la "orden para cuidar" a Furia al Gran Hermano donde "vale todo" por la venta de Telefe

El rotundo éxito de la actual edición de Gran Hermano cuenta con una característica bastante única. Es que no es común que luego de una temporada grandiosa, como la última que ganó Marcos Ginocchio, haya otra igual de buena y hasta superadora.

El cansancio de la teleaudiencia suele esmerilar el rendimiento del rating, y en este caso eso ese escenario no se dio, sino que hasta se logró que un participante como Juliana "Furia" Scaglione se consolide como una de las mejores jugadoras en la historia del ciclo.

Esto no quiere decir que todo marche sobre ruedas en el reality del momento. Las peleas entre la popular pelada y los salientes Agostina Spinelli y Lisandro "Licha" Navarro expusieron un escenario de violencia en la casa más famosa del país, que generó repercusiones entre fanáticos y detractores del programa. Si bien las escenas no fueron tan graves para los ojos de una mayoría del público, es un hecho que despertaron recelo y cuestionamientos contra la estructura del programa.

Juliana "Furia" Scaglione encaró a Lisandro "Licha" Navarro y le cantó las cuarenta.

Al mismo tiempo, la libertad que tienen las y los hermanitos en el juego, es interpretada por algunos como un libertinaje voluntario que les otorga la señal, con el fin de que la polémica haga crecer la repercusión y, por ende, los rendimientos económicos y de audiencia. Así lo deslizó el periodista Guillermo Pardini, quien aseguró que "el origen de todo es la venta de Telefe", propiedad -hasta el momento- de Paramount Global.

"Hoy Gran Hermano es un vale todo. Que mida como sea, que recaude como sea, de acá nos vamos con los bolsillos llenos. Me hago cargo de lo que digo, porque esto es así. Ahora sí, cuando caiga una auditoría y empiecen a revisar los números, que vaya un camión de culata", pronosticó el panelista de Entrometidos en la Tarde., en plena referencia a los 21 puntos de rating que hizo el show el último domingo en el cual se fueron dos jugadores.

Esta no fue la única teoría conspirativa que lanzó el periodista al aire de Net TV. Allí también deslizó que existe "una orden no escrita" para cuidar "a Furia". Según Pardini, esta funciona de la misma manera que una transmisión de fútbol sigue todo el tiempo con una cámara exclusiva "a (Lionel) Messi". El ex Duro de Domar aseguró que "Furia tiene una especie de streaming que la sigue permanentemente y que no muestra lo de Direct TV", y que todo esto sería "porque la están cuidando".

"Ha tenido determinados brotes de violencia, que algunos califican como brotes psicóticos, pero como no son psiquiatras no lo pueden decir públicamente", reveló el panelista. También afirmó que la actitud que tuvo de sacarse el micrófono para lograr que la nominen no está permitida en otras partes del mundo, ya que allí directamente te expulsan, porque es una falta considerada gravísima.

Agostina Spinelli y Furia se sacaron chispas en la habitación de Gran Hermano.

La teoría conspirativa es una más de las que suenan por redes sociales. Si bien la venta del canal es un hecho, la demostración de que se le está permitiendo hacer cosas que no se permitirían no tiene forma de comprobarse. Furia es la dueña del programa y es un mérito que tuvo ganado a partir de su rendimiento en los últimos meses.