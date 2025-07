Violencia verbal, discriminación y expulsiones : ex participantes denuncian maltratos de una productora de GH

A días de la final de Gran Hermano 2025 y de que el reality llegara a su fin, varios ex participantes rompieron el silencio y revelaron haber sufrido ninguneos y destratos por parte de una integrante del equipo de producción del programa. El conflicto, que salió a la luz en LAM, ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV, incluye denuncias por violencia verbal, discriminación y hasta expulsiones de la tribuna. De esta manera, en las últimas horas, varios ex participantes denunciaron públicamente haber sufrido malos tratos, humillaciones y ninguneos por parte de una productora del ciclo que emitió por la pantalla de Telefe.

Todo comenzó con un video difundido en LAM, donde se ve un fuerte cruce entre Selva Pérez, ex participante, y una integrante del equipo de producción. La filmación fue tomada por un espectador desde la tribuna del estudio. Según reveló De Brito, ese episodio fue solo la punta del iceberg. Una de las primeras en alzar la voz fue Lucía Maidana, quien en diálogo con el notero Santiago Riva Roy, relató las agresiones que sufrió tanto ella como su entorno: "Es lamentable porque fue de parte de una sola persona. Siempre fuimos bien recibidos, pero esta productora fue muy maleducada con mi familia, con la gente de la tribuna", aseguró.

Lucía también recordó un episodio insólito: "Me atrevo a creer que a Kenny Palacios también le echó la tribuna. En el primer programa fui con mi novia, y a ella también la trató muy mal. Dije 'nunca más vuelvo'. Hay mucha gente que no volvió por ella". Pero eso no fue todo. Según detalló, la violencia verbal llegó al punto de denigrarla frente a otros colegas: "Fui a un Martín Fierro y me dijo: 'Vos no te pongas tan linda porque no vas a ir a la alfombra roja', en la cara".

Y siguió: "Después echó a mi estilista en el hotel, la trató muy mal". Alan Simone, compañero de edición de Maidana, respaldó sus dichos: "No me ha pasado tantas veces, pero sí vi cómo trataban mal a varios compañeros. Sé que muchos no quieren ir al programa para no cruzarse con esa persona. Están cansados". Las denuncias no son nuevas, pero en esta oportunidad comenzaron a resonar con fuerza justo cuando el ciclo atraviesa su momento de mayor exposición.

Incluso Keila Sosa, de la última edición, reveló que la misma productora la sacaba intencionalmente de las fotos grupales por haber abandonado la casa antes de tiempo: "Fue muy incómodo. Decidí irme del programa y después me hacían sentir que no valía lo mismo que los demás", relató. Este tipo de prácticas ponen bajo la lupa el trato que reciben quienes forman parte de un formato que, a pesar de su éxito, sigue cosechando controversias puertas adentro. Hasta el momento, la producción de Gran Hermano no emitió ningún comunicado oficial sobre estas denuncias. Lo cierto es que la imagen del programa volvió a tambalear por lo que ocurre fuera de cámara.