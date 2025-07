Cómo sigue la salud de Pepe Cibrián tras ser internado por una bronquitis: "Está mejorando"

La preocupación por la salud de Pepe Cibrián Campoy sacudió este martes al mundo del espectáculo. El reconocido director teatral, de 77 años, fue internado en una clínica de Barrio Norte por un cuadro respiratorio, en medio de una gripe fuerte que no logró superar. La noticia la confirmó su esposo Ezequiel, quien lo acompañó durante la internación y llevó tranquilidad sobre su evolución. La primicia fue difundida por el periodista Fede Flowers a través de sus redes: "Pepe Cibrián está hospitalizado desde hoy a la mañana por una afección respiratoria. Le hicieron estudios: laboratorio, placas, y está medicado. Lo acompaña su pareja".

En diálogo con diversos medios, Ezequiel contó cómo se desencadenó la situación: "Arrancamos hace una semana con una gripe bastante fuerte y, con medicación, yo me empecé a mejorar y Pepe no. Anoche arrancó con mucha tos y un poco de fiebre, entonces esta mañana le dije: 'Gordi, vamos a la clínica, que te revisen y cualquier cosa te quedás internado, que te cuiden'". Una vez en el centro médico, le realizaron estudios completos. "Por suerte no es una neumonía, es una bronquitis, pero seguramente nos vamos a quedar hasta mañana o pasado. Le están haciendo nebulizaciones, le dan la medicación por intravenosa y está muy bien atendido", detalló.

Aunque el susto fue grande, la evolución es favorable. "Está bárbaro, ya le empezaron a dar los medicamentos. Esta mañana se levantó mucho mejor, está comiendo bien, hablando por teléfono. Está mejorando", agregó su pareja a la agencia Noticias Argentinas Cibrián no es ajeno a los temas de salud. En el pasado enfrentó dos diagnósticos de cáncer y una grave caída que le provocó una fractura de cráneo. En 2016, cuando se preparaba para una cirugía estética, los médicos le detectaron cáncer de próstata. Esa experiencia lo cambió para siempre. "Si mi parte cognitiva fallara o si tuviera una dolorosa enfermedad terminal, no pienso sufrir nada", le había dicho a La Nación.

Y agregó: "Tengo un pacto ético con amigos para que me ayuden a morir. No quiero ser un vegetal y que se tengan que hacer cargo de mí en ese estado". Incluso dejó en claro que su mayor deseo es morir sobre el escenario. Aunque la eutanasia está prohibida en Argentina, Cibrián asegura tener "todo arreglado y calculado". "El pacto fue con muchos amigos, por lo que nadie sabrá quién fue el responsable. Así, no podrían procesarlo", expresó con crudeza y determinación.

Autor de títulos emblemáticos como "Drácula, el musical" y "Calígula", Pepe Cibrián es una figura central de la cultura nacional. A lo largo de su trayectoria fue ovacionado, criticado, amado y polémico. Pero siempre se mantuvo firme en su vocación por el teatro y su compromiso con el arte. Hoy, desde una habitación de clínica, el artista se repone de una bronquitis que por suerte no pasó a mayores. Su entorno se mantiene atento y su pareja no se despega de su lado.