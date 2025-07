Orgulloso, El Polaco contó lo más tierno que hará por su hija: "Me votaron todos los alumnos"

A medida que su hija, Sol Cwirkaluk, fue creciendo, Ezequiel Cwirkaluk más conocido como "El Polaco" mostró la confianza y buena relación que fue entablando con su primogénita. Es tal la confianza que en las últimas horas fue elegido como padre responsable para el viaje de egresados.

El cantante lo confirmó en una entrevista en Urbana Play, donde detalló cómo se postuló para el rol de padre acompañante y terminó siendo elegido de forma unánime por todos los compañeros de curso de la joven, que está por cumplir 18 años y cursa su última etapa en el colegio secundario.

El Polaco será el padre responsable en el viaje de egresado de su hija, Sol Cwirkaluk

"Me voy al viaje de egresados como padre acompañante, ahora en agosto", reveló El Polaco este martes durante su participación en Todo Pasa, el ciclo que conduce Matías Martin. Y agregó, sorprendido: "Me votaron todos los alumnos. Escúchame: los 33 alumnos me votaron". Ante la pregunta del conductor sobre los motivos de su elección, respondió entre risas: " Voy a llevar muchas camperas para guardar petacas ".

Lo cierto es que, más allá del chiste, el cantante se mostró comprometido con el rol que asumirá durante la travesía. Contó que organizó su agenda de presentaciones y compromisos laborales para poder estar presente durante el viaje y no perderse el cumpleaños de su hija Alma, otra de las tres niñas que tiene.

