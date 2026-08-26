De millonario a mendigo: la excéntrica historia de Max Higgins, que apareció muerto en Merlo

Tres helicópteros sobrevolaban San Pedro. En el suelo, cientos de curiosos querían ser testigos de la piedra fundacional de una inversión que cambiaría para siempre la ciudad y -por qué no- el país: Walt Disney Mundo, una especia de sucursal del imperio del Ratón Mickey en Argentina. Desde el cielo, las paletas dejaron de girar y descendió él, el protagonista de esta historia: Emile Maxim St. Patrick Higgins, o simplemente Max Higgins, un jamaiquino enfundado en una estola de piel y acompañado de una decena de acompañantes, entre ellos traductores y jeques árabes que venían a ver los cimientos de un nuevo mundo.

Walt Disney Mundo

Corría el año 2007, y el morocho, que apareció de la nada, se autoproclamó "Rey del Entretenimiento". Y se obligó a validar su título. Para eso creó un reality show de fútbol que se llamó "World Football Idol" y que tuvo a Sergio Goycochea como conductor permanente más la invitación esporádica nada menos que de Diego Armando Maradona y de Gabriel Batistuta.

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El formato, con el sello personal de Higgins, proponía una competencia para adolescentes, una vitrina para "pibes con talento futbolístico" que quieran patear la puerta del destino. El premio: 100.000 dólares, una prueba en el club del mundo que elija el ganador y una vuelta por Mar del Plata en el Lamborghini Diablo del propio Max. El escenario elegido fue el estadio José María Minella. El hombre alquila el estadio municipal por un monto que, según algunos, es de 62.000 pesos, como si alquilara una cancha de fútbol cinco para un partido entre amigos. Pero el resultado no es el esperado. La convocatoria, escasa En un estadio que en ese momento estaba habilitado en su totalidad y con capacidad para más de 35 mil personas, los números de las crónicas varían entre 30 y 300 espectadores.

Para la segunda edición, "World Football Idol 2", cambia la locación: ahora se muda al Polideportivo Islas Malvinas. Y, para levantar la puntería, la organización contrata a Los Nocheros, Soledad o Gloria Gaynor como atracciones para el público. Pero el proyecto no prospera: los ganadores no fueron a probarse a ningún lado, del dinero ni noticias y la Lambo Diablo era prestada. La tercera edición convocó a Miranda y Duran Duran (nada menos) pero apenas fueron a verlos 5 mil espectadores. Del ganador o los ganadores, ni noticias.

Duran Duran en World Football Idol

Pero un Higgins muy cuestionado no se da por vencido, y aún tiene un proyecto faraónico para ofrecer: un estadio para 100.000 personas en Mar del Plata. El proyecto promete un "Supercromo" y un tren especial que iría y volvería hasta Buenos Aires solo para los partidos. También el complejo incluiría un shopping y varios miniestadios alrededor del principal. Se dice que participarían Diego Maradona y Sergio Goycochea y que, por eso, llevaría las siglas MGH: Maradona, Goycochea e Higgins. Pero -otra vez- la grandilocuencia cae en la instrascendencia.

LA CAÍDA

Después de aquellas presentaciones, silencio. Higgins se evapora de los carteles y de los titulares. Hasta que, años más tarde, en el 2014, se vuelve a escuchar su nombre: reaparece como un hombre en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pidiendo monedas, comida y hablando por un celular sin batería.

Alguien lo reconoce, un youtuber lo entrevista, el diario Infobae prepara un informe. Así, nos enteramos de que su esposa, la argentina Sandra Zapata, con quien se casó en 2006, cuenta que tuvieron un cambio de vida radical, de lo más bajo a codearse con lo mejor y más caro, y que todo estalla cuando Zapata lo denuncia por violencia de género. En ese contexto, ella presenta una carpeta con datos de detenciones en Estados Unidos e Inglaterra por cheques sin fondo y engaños, y lo define como un estafador profesional.

Max Higgins

Del informe de Infobae se desprende: "El 19 de octubre de 2020, Infobae lo encontró durmiendo en la calle. De su boca salían delirios. Decía que le habían robado millones y que él podía salvar al país. Incluso le pidió ayuda a Maradona a través de la entrevista. Su discurso era confuso. Hablaba de economía, de proyectos, hasta que luego se levantó y fue a pedir que le regalaran un sándwich en el quiosco de la cuadra frente al Luna Park, donde paraba, hasta que desapareció. Por su estado, de 'riesgo cierto e inminente para sí y/o terceros, con diagnóstico de descompensación psicótica', se lo trasladó al Hospital Borda, donde le practicaron una evaluación interdisciplinaria. Su internación fue involuntaria".

Ayer fue encontrado muerto por el Comando de Patrullas de Merlo. Estaba en posición fetal. Su cuerpo fue detectado por un empleado de una empresa local, que alertó a las autoridades. También refirió que hacía aproximadamente 20 días un hombre de tez negra estaba en situación de calle. Las primeras pericias arrojaron que no había indicios de violencia ni signos de intervención de terceros. Minutos después, una ambulancia que llegó minutos después confirmó el fallecimiento por causas naturales.