De dedicarle una canción a pedirle US$ 70 millones: la interna detrás de la ruptura de Tini con su padre

Muy lejos en el tiempo parece haber quedado la canción "Pa" que Tini Stoessel le dedicó a su padre Alejandro Stoessel, quien desde hace tres meses dejó de ser el representante de la artista. Mientras que en esa pieza la confesión de amor de hija podría conmover a cualquier ser humano, la realidad comercial que los unía es para un llanto que no tiene nada que ver con la emoción. Tras una auditoría que mandó a hacer la cantante, descubrió que todo su patrimonio está en manos de sociedades anónimas y que ella no es prácticamente dueña de nada de lo que la rodea. Su respuesta fue contundente y le reclamó al productor 70 millones de dólares.

"Siempre fuiste tú lo mejor de mí, me enseñaste a amar amándomе a mí, no podía aceptar despedirmе así, por eso de rodillas pedí por un ratito más, porque sigas aquí, porque entre tanta gente nadie me hace tan feliz. Y si un día te vas, nunca te vas a ir porque cada momento que me diste vive en mí, porque soy parte de ti", dice parte de la canción que la hija le dedicó a su padre, quien fue durante más de 15 años su representante.

Tini Stoessel se encontró con un panorama atroz tras la separación comercial con su padre.

En la auditoría, Tini se encontró con que su ex representante, quien negoció todos sus contratos y acuerdos, delegó la totalidad de su patrimonio artístico, económico y de imagen a sociedades que ni siquiera integra, al punto de que ni siquiera puede tomar decisiones en relación a gran parte de su futuro. La maniobra que la dejó despojada tuvo que ver con la intención de su padre de facturar "por prestación de servicios artísticos" su trabajo.

Así fue que la auditoría descubrió que sólo durante 2025 existe una incompatibilidad notable entre los ingresos de las compañías que la representaron y lo que ella facturó. Al mismo tiempo se desayunó que sólo su padre puede llegar a cobrar las utilidades correspondientes con estas firmas, ya que fue él quien se arrogó los derechos de su hija en las negociaciones. Por otro lado, tampoco tiene posibilidad de recibir una participación de las ganancias que genere en los próximos años.

Tini Stoessel todavía debe afrontar los compromisos establecidos por la gira de Futttura.

Asimismo, Tini se encontró que ni siquiera tiene acceso real a sus cuentas y que carece de cualquier tipo de participación accionaria de ninguna de sus marcas, al punto de que es una sociedad anónima la que recibirá por ella todas sus ganancias de ingresos discográficos, ya sean pasados o futuros. Para empeorar el contraste, es un hecho que todas estas decisiones tuvieron un solo autor: Alejandro Stoessel, su papá, el único que se encargó de representarla en sus decisiones financieras.

El reclamo de Tini ahora pasa por demostrar que ella no tenía forma de saber que entregaba de tal manera todos sus derechos y desconocer esos acuerdos. En el medio, también reclamará el monto de 70 millones de dólares, una cifra que representa todo lo que ella perdió con estas sociedades. Cabe recordar que recién en junio de 2026 logró tener acceso a sólo una de sus cuentas, gracias a la intervención de sus abogados. Mientras tanto, todavía debe dar 14 shows en Argentina, 16 en América Latina en lo que queda del año y siete más en Europa durante enero de 2027.