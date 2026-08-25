La casta de los laboratorios: los medicamentos en la Argentina son tres veces más caros que en el resto del mundo

Los precios de los medicamentos de la Argentina están, en promedio, tres veces más caros que en el resto del mundo, de acuerdo a un informe privado que circula entre los funcionarios del Gobierno nacional de La Libertad Avanza (LLA) y que registró la agencia Noticias Argentinas (NA). La gestión de Javier Milei no busca con la instalación de esta preocupación una estrategia para mejorar la competitividad del sector, sino una excusa para liberar las importaciones y atacar de forma directa al trabajo argentino del sector.

La comparación del mercado nacional es con otros cinco países: Brasil, Estados Unidos, Francia, España e India y se hizo sobre 17 principios activos esenciales y sus precios de venta al público en farmacias. Además, la estadística utilizó la medida de Dosis Diaria Definida (DDD), que es la recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para este tipo de casos.

Los precios de Argentina en cuanto a medicamentos están en promedio más de tres veces más caros que el resto del mundo.

El país con más diferencias de los que se midieron es la India, que está 6,7 veces más cara que Argentina. En la lista sigue España, que lo es 5,3 veces y tras este país viene el otro europeo, Francia, que tiene medicamentos que son 3,4 veces más baratos. La brecha se acerca un poco más cuando se compara con Estados Unidos, donde valen un 1,8 más, y con Brasil, donde la cifra es de 1,6.

Según el estudio, esta realidad se manifiesta en el 90% de las comparaciones. La enumeración de estas deja boquiabierto a cualquier que lo lea y mucho más aún a quienes consumen de manera cotidiana muchos de estos activos médicos. Mientras que la levotiroxina cuesta US$ 19,3 por mes en la Argentina, en el exterior está en US$ 3,1. En la misma tónica está la atorvastatina, que cuesta US$ 43,1 en el país y US$ 8 promedio afuera, y la metformina, con un precio local de US$ 26,1 y un apenas US$ 5,3 a nivel internacional.

El Gobierno quiere utilizar la información para abrir la importación de medicamentos y no para mejorar la competitividad del mercado interno.

La levotiroxina merece un párrafo aparte cuando se analiza el precio de la dosis diaria. Mientras que en el país está US $ 0,644 el promedio mundial la registra a US$ 0,103. Según registró NA, "el valor local supera en 8,2 veces al de España, de US$ 0,08; 4,6 veces al de Estados Unidos, de US$ 0,14; y 26,2 veces al de India, de US$ 0,02".

"Para la atorvastatina, indicada para el colesterol, el costo por dosis diaria en el país se ubica en US$ 1,437, más de cinco veces por encima de la mediana internacional de US$ 0,267. Los valores de referencia son de US$ 0,37 en Brasil, US$ 0,29 en Estados Unidos, US$ 0,12 en España y US$ 0,10 en India", indicaron desde la agencia de noticias local.

Las comparaciones con India se destacaron sobre el resto de los países porque allí están, en promedio, 6,7 veces más baratos que en Argentina.

"En el caso de la metformina, usada para diabetes tipo 2, la dosis diaria en farmacias argentinas cotiza a US$ 0,871 frente a los US$ 0,175 de la mediana de los otros cinco países. La referencia internacional marca US$ 0,55 en Brasil, US$ 0,28 en Estados Unidos, US$ 0,08 en España y US$ 0,07 en India", agregaron en relación a este tercer componente medicinal medido.