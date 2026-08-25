Peligrosa amenaza de Caputo en medio de su derrota contra los hermanitos Milei: "Veré cómo se desarrolla el desastre"

Santiago Caputo volvió a hablar sin hablar. En medio de la interna feroz que atraviesa al Gobierno pero más precisamente con Karina Milei, el asesor presidencial publicó en su cuenta oficial de X una frase en inglés sobre la angustia de reconocer un desastre antes que los demás. Debajo, como quien deja una vela encendida en un pasillo oscuro, escribió: "Verdadero".

El mensaje fue leído como una amenaza y como una advertencia en clave política. La frase publicada por Caputo fue: "Pattern recognition might be my least favorite neurodivergent ability. "Oh... I see exactly where this is heading. Surely everyone else sees it too, right?" Oh. They don't. Guess I'll just sit here in silent horror and watch the disaster unfold exactly as predicted".

Santiago Caputo

La traducción es: "El reconocimiento de patrones podría ser mi habilidad neurodivergente menos favorita. "Oh... Veo exactamente hacia dónde va esto. Seguro que todos los demás también lo ven, ¿verdad?" Oh. No lo ven. Supongo que solo me sentaré aquí en un horror silencioso y veré cómo se desarrolla el desastre exactamente como predije ".

El mensaje apareció en un momento de máxima tensión para el denominado Mago de Kremlin, que acaba de perder el control del aparato de comunicación de La Libertad Avanza: Caputo ya no tendría bajo su órbita la estrategia digital oficial ni la maquinaria partidaria, después de que Karina y Martín Menem impulsaran el ascenso de Santiago Oría.

El mensajito de Santi Caputo en medio de las internas con Karina Milei

La rosca detrás del mensaje

La frase no cayó en el vacío. Caputo quedó desplazado del centro de la comunicación después de no poder impedir que se viralizaran distintos mamarrachos presidenciales y que Milei apareciera cada vez más expuesto, irascible y errático en sus intervenciones públicas.

El nuevo hombre fuerte del área es Oría, director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia. El cineasta pasó a manejar la comunicación partidaria de La Libertad Avanza en todo el país, la estrategia gubernamental y buena parte de la estrategia digital del propio Presidente.

Santiago Oría

La intervención de Oría es tan amplia que, según trascendió, filtra a Milei los tuits de Las Fuerzas del Cielo y le muestra las cuentas vinculadas al karinismo. Para sostener semejante despliegue, habría contratado a unas 70 personas dedicadas a la producción de contenidos para redes . Entre ellas se encontraría Sharif Menem, según reveló el periodista Manu Jove.

El nuevo esquema comenzó a activarse en marzo, cuando empezó a caer la imagen presidencial en las encuestas. Karina y Menem ordenaron reemplazar a las milicias digitales vinculadas a Caputo para colonizar las redes y recuperar la centralidad de Milei.

Martín y Sharif Menem

El resultado, sin embargo, fue el contrario: Casa Rosada perdió capacidad para imponer temas de agenda, el Presidente dejó de generar el impacto digital de sus primeros meses y el Gobierno quedó a la defensiva frente a asuntos como la caída del consumo, la baja de la actividad, el aumento de la morosidad, el regreso de la inflación y las dudas sobre la salud y el ritmo de trabajo del mandatario.

La mudanza de poder fue confirmada por el propio vocero presidencial, Adrián Ravier. Consultado sobre si Oría está actualmente al frente de la estrategia digital del Gobierno, respondió: " Entiendo que sí ", dijo intentando suavizar la lectura de una derrota de Caputo y aseguró que el nuevo esquema "no le quita importancia" al asesor presidencial.

"Entiendo que sí, la comunicación digital pasó a ser responsabilidad de Santiago Oría".@AdrianRavier sobre el recorte de poder a Santiago Caputo. pic.twitter.com/t0keXgt8Ey — Fabian Waldman ⭐️⭐️⭐️ (@FabianWaldman) August 25, 2026

Caputo todavía conservaría influencia en áreas clave como ARCA, la SIDE y las empresas públicas, además de continuar brindando asesoramiento directo a Milei. Sin embargo, perdió el territorio que durante meses le permitió moldear discursos, ordenar ataques, administrar tendencias y definir la conversación libertaria en redes.

Ahora Santiago Caputo observa desde el costado cómo Santiago Oría, Karina Milei, Martín y Sharif Menem avanzan sobre el territorio que alguna vez fue suyo. Y mientras el "Equipo Rocket" intenta despegar, el asesor publica que ve venir el desastre, que nadie más lo ve y que solo le queda sentarse en silencio a contemplarlo.