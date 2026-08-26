Para Milei ya no somos el 95%, ahora somos el 96.7%: quién es el nuevo ensobrado

Javier Milei está más solo que Kung Fu en el día del amigo. Primero fueron los periodistas que lo acompañaron durante la campaña. Después, los analistas que justificaron sus exabruptos. Ahora, la grieta llegó hasta el corazón de la llamada batalla cultural: Agustín Laje, uno de sus principales abanderados ideológicos y una de las figuras que ayudaron a construir la imagen política del Presidente, empezó a marcar distancia.

Laje hizo algo peligroso: habló de la realidad argentina, de los trabajadores de a pie. En una entrevista con Infobae, advirtió que los gobiernos de derecha necesitan mejorar la vida concreta de las personas y reconoció que la ideología no alcanza cuando la heladera está vacía: "Las distintas naciones han empezado a optar por nuevas formas de derechas por dos motivos. Uno por el bolsillo y otro por la seguridad", explicó.

Agustín Laje

Después señaló que esa situación se diferenciaba de la Argentina actual, aunque aclaró: "Algo que ahora en Argentina no está tanto en discusión pero en 2023 sí". El golpe llegó cuando analizó qué puede ocurrir si los gobiernos de derecha no consiguen traducir sus discursos en mejoras materiales: "Si los gobiernos de derechas de Argentina, de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Perú no logran mejorarle el metro cuadrado a la gente, el péndulo se va a ir de nuevo hacia la izquierda ", advirtió.

La frase cayó en la Quinta de Olivos como una bomba sin moño. Según reveló el periodista Alejandro Bercovich en C5N, Milei estaba en su "autoimpuesto ostracismo" cuando vio la entrevista de quien alguna vez habría considerado un posible sucesor. Es que Laje también cuestionó el corazón del dispositivo discursivo libertario: la idea de que ganar la batalla cultural puede sostener un proyecto político incluso cuando los resultados económicos no aparecen.

"Si la derecha no logra mejorarle la vida a la gente, el péndulo va a ir hacia la izquierda, la gente NO COME BATALLA CULTURAL, no te van a votar"



-Y si sale bien?

+Flaco hasta AGUSTIN LAJE dice que Milei está en el horno pic.twitter.com/zSpMfF4RbB — TUGO News (@TugoNews) August 13, 2026

"La batalla cultural es para que las condiciones de las cosas intangibles sucedan. Pero la gente no te vota más por una palabra, por un valor o por un principio", sostuvo. El mensaje fue interpretado como una crítica directa al Gobierno y Bercovich contó que la respuesta presidencial fue inmediata y explosiva. Milei habría agarrado el celular y comenzado a escribirle a Laje en mayúsculas: "Hijo de puta", "traidor", "ya vas a ver" .

Después, siempre según Bercovich, el Presidente bloqueó al referente ideológico: "Después de eso inmediatamente lo bloqueó". Pero, en la política de las fuerzas del cielo, no todo queda ahí: para evitar que la pelea se transformara en una deserción formal, "tuvo que intervenir Santiago Caputo para que este muchacho, Agustín Laje, no renunciara a la Fundación Faro, donde el gobierno recauda para su campaña", relató Bercovich.

Viale, Etchecopar y Nelson Castro: del aplauso al cachetazo

El aislamiento presidencial también se advierte entre periodistas que alguna vez fueron oficialistas o acompañaron el ascenso de Milei. Jonatan Viale, Baby Etchecopar y Nelson Castro comenzaron a cuestionar con dureza el rumbo del Gobierno y a marcar una distancia que hasta hace poco parecía impensable.

Milei derrotado, otra vez

Viale resumió las necesidades de los hogares argentinos con una precisión que desarma cualquier Excel berreta libertario: "La gente necesita cosas muy simples. Primero, mejores sueldos. Segundo, no volverse loco con el alquiler. Tercero, pagar tranquilo los servicios. Cuarto, no tener miedo de que te echen del laburo".

Luego contrastó esos problemas con el discurso presidencial sobre el consumo: "Alimentos, después para pagar otras deudas, después viene electrodomésticos, que es lo que dice Milei, pero tercero y en un porcentaje menor, y después viene alquiler o vivienda, emprendimiento, salud, etcétera".

Baby Etchecopar, quien había respaldado la llegada de Milei al poder, también endureció sus críticas. "Milei, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? Estás desalineado. Parecés un tipo abandonado", lanzó y agregó: "No es un tema de la ropa, es un tema de la imagen que transmite un presidente. Tenés que representar otra cosa".

Su diagnóstico fue todavía más áspero: "Lo veo mal, cansado, despeinado, con la ropa arrugada. Lo veo como si estuviera peleado con todo el mundo", dijo sin tapujos y le espetó: "Un presidente tiene que transmitir tranquilidad, orden y presencia. Lo veo totalmente al revés".

Javier Milei en el Foro de Davos

Etchecopar recordó además los agravios que recibió al comienzo del Gobierno: "No se olviden que cuando asumió me dijo que era una mierda. A mí, a Novaresio y a otros periodistas nos trató de porquería", dijo y concluyó: "Después preguntan por qué los periodistas no lo quieren. Si entró forreando a todo el mundo "

Nelson Castro, por su parte, puso el foco en la soberbia del poder desde su nicho en Radio Rivadavia: "Esto de creer que porque te votaron todo está bien y sos el dueño de la razón, ese es un problema que induce a errores".

📌 "CREER QUE PORQUE TE VOTARON SOS EL DUEÑO DE LA RAZÓN ES UN PROBLEMA"



Nelson Castro criticó las formas de Javier Milei en #VamosRivadavia y afirmó que cuando "uno se equivoca en el poder" las consecuencias "las paga la gente". pic.twitter.com/Odwjy5bpmj — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) August 21, 2026

El periodista también advirtió que el resultado electoral será el veredicto sobre la gestión, pero no una autorización automática para negar la realidad: "El veredicto final sobre esto lo van a dar las urnas el año que viene". Y agregó: "Si el Gobierno ganara el año que viene, nos dirán 'vieron ustedes, los periodistas, que marcaron esto, equivocados, bla bla'. Cosa que ya ocurrió con otros presidentes".

Mientras (lo que queda) del Gobierno de La Libertad Avanza intenta sostener la épica, la realidad es inobjetable y hace lo suyo: cobra intereses, aumenta los alimentos, multiplican las deudas y obliga a millones a elegir qué pagar y, el único que quiere sostener la batalla cultural es Javier Milei, eso sí, cada vez más solo.