La Reini y Juli Poggio se la jugaron y contaron la intimidad de Popstars: las confesiones más picantes

Popstars regresó a la pantalla de Telefe después de 25 años y volvió a encender la ilusión de miles de jóvenes que sueñan con convertirse en estrellas. El reality musical debutó el lunes con una primera emisión cargada de emoción, talento, tensión y humor, con Nico Vázquez al frente de la conducción.

La vuelta del histórico formato no pasó inadvertida y rápidamente dejó algunos de los momentos más comentados en las redes sociales. Desde las primeras audiciones hasta la presentación del jurado, el programa mostró la magnitud de una convocatoria que reunió a miles de aspirantes.

Volvió Popstars a la pantalla de Telefe

Vázquez fue el encargado de abrir oficialmente la competencia con un discurso frente a las más de 3.000 participantes que llegaron hasta el Estadio Mary Terán de Weiss, en Parque Roca, para intentar conseguir un lugar dentro del programa: "Al fin, llegó el día con el que miles de chicas soñaron durante años. Desde todos los rincones de Argentina y de muchos países del mundo llegan con un mismo sueño latiendo en el corazón", expresó el conductor.

La multitud presente fue el resultado de un extenso proceso de selección. Durante seis meses, la producción recibió y evaluó miles de videos enviados a través del casting virtual hasta definir quiénes tendrían la posibilidad de presentarse en la instancia presencial.

El jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y el productor mexicano Charlie García

El jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y el productor mexicano Charlie García también tuvo su presentación ante el estadio repleto. Como ocurre en los grandes formatos de talentos, el casting tuvo momentos de euforia, pero también de frustración. Algunas participantes consiguieron destacarse desde los primeros segundos gracias a su nivel vocal y presencia escénica y lograron avanzar entre aplausos y la aprobación del jurado.

Sin embargo, también hubo una extensa seguidilla de aspirantes que no consiguió superar la audición. Problemas de afinación, nervios que afectaron las interpretaciones y propuestas que no terminaron de convencer a los evaluadores marcaron uno de los bloques más tensos de la primera emisión y dejaron en evidencia la exigencia del filtro.

BigBang habló con dos de las figuras que forman parte del stream de Telefe

En medio del regreso del histórico reality, BigBang habló con dos de las figuras que forman parte del stream de Telefe y que acompañan el programa desde las plataformas digitales del canal: Sofi Gonet, más conocida como La Reini, y Juli Poggio.

Ambas conocen de cerca el fenómeno de las redes sociales, la exposición y el universo pop. Con millones de seguidores y una fuerte presencia tanto en plataformas digitales como en televisión, también se convirtieron en referentes de moda y tendencias, con looks y recreaciones de outfits que suelen cosechar miles de interacciones.

La Reini contó cómo vivió el debut y destacó especialmente la experiencia junto al equipo que acompaña las transmisiones: "El primer programa fue una diversión absoluta", comenzó diciendo Gonet. Y agregó: "No puedo más de lo bien que la pasé, cómo me divertí con mi equipo, lo que nos entretuvo ver el programa. La verdad que la estamos pasando increíble, es muy divertido todo, es muy entretenido".

Pero su participación en el universo de Popstars podría dejarle algo más que buenos momentos. Entre risas, la influencer anticipó que está aprovechando la experiencia para incorporar conocimientos vinculados al mundo artístico: "Y, además, estoy aprendiendo un montón de música, de canto, de todo, que salgo de acá artista. Estoy fascinada con Popstars", cerró.

Poggio coincidió con su compañera y puso especialmente el foco en lo que significó presenciar el casting multitudinario que reunió a más de 3.000 jóvenes con un mismo objetivo: "La verdad que fue una locura. Pudimos estar presentes ahí, en lo que fue el casting presencial de más de 3000 chicas, queriendo cumplir un mismo sueño, y de verdad que se sintió una energía muy linda, mucho compañerismo, muchísimo talento", comenzó.

La ex Gran Hermano también adelantó que ahora espera conocer más en profundidad a las participantes que continúen avanzando y las historias personales detrás de cada una: "Así que estamos muy expectantes ahora de conocer ya las personalidades y las historias de cada una, pero es un formato del cual estoy muy feliz de formar parte, así que estaremos sintonizando todas las noches para ver cómo sigue", se mostró entusiasmada.Juli Poggio

Juli Poggio y Sofi Gonet

De esta manera, Sofi Gonet y Juli Poggio celebraron su desembarco en Popstars y dejaron en claro que también quedaron atrapadas por un formato que, un cuarto de siglo después de su primera aparición en la televisión argentina, regresó dispuesto a buscar una nueva generación de estrellas.