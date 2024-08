Conflictos latentes y políticas ausentes: el vaciadero clandestino de ropa usada de Atacama

En el presente, en la comuna de Alto Hospicio, provincia de Iquique, en la región del Desierto de Atacama, se está desarrollando uno de los vertederos ilegales de ropa usada más grande del mundo, que tiene un rápido crecimiento. Este vertedero ilegal es el resultado de la política de importar ropa de segunda mano que entra sin pagar impuestos aduaneros a la zona franca del puerto de Iquique; esta ropa se adquiere a granel, sin clasificar. Cuando llega a destino los importadores separan aquello que es de utilidad para su reventa de aquello que no tiene ninguna posible realización comercial.

El desierto de Atacama, el mayor vertedero de ropa del mundo

Se calcula que aproximadamente el 20% de la ropa usada es reciclada comercialmente, y el 80% restante se dispone en el vertedero. El desarrollo del vertedero de Atacama es una consecuencia de una norma legal que impide disponer de ropa usada en vertederos legales para evitar la degradación de los suelos, llevado a las empresas comercializadoras a utilizar una zona desértica con basurero al aire libre.

El problema que aparece aquí es que precisamente como es una zona carente de lluvias y extremadamente árida esos productos no se degradan, estamos hablando no sólo de fibras vegetales, sino de fibras sintéticas y otros insumos como hebillas, botones, cierres relámpago, broches muchas veces de plástico o de aleaciones metálicas contaminantes.

Una de las primeras enseñanzas del examen de los problemas ambientales en sentido amplio, es que son problemas que no tienen radicación geográfica local. Son problemas que no obedecen a la división política en fronteras, sino que obedecen a complejas dinámicas materiales del ciclo del agua, los movimientos atmosféricos, las corrientes marinas, los impactos sobre la flora y fauna no sólo local, sino que muchas veces este impacto se propaga a otros territorios.

Este aprendizaje va generando lentamente instituciones jurídicas y políticas que tratan de abordar los problemas ambientales desde una perspectiva regional o global. Pero estas instituciones, muy nuevas e incluso disputadas en más de un caso, necesitan la adhesión persistente y el cambio en la agenda política de relaciones internacionales. Ninguna nación por sí sola puede abordar los problemas ambientales, sino que se exige coordinación de políticas, de los recursos y fijación de objetivos de largo plazo.

Un símbolo de la desigualdad y de cómo el consumo desmedido contamina el planeta

Los vertederos ilegales existen en todas las Américas y han sido un modo tradicional de disponer de residuos industriales o urbanos, y también ha sido uno de los principales focos de persistentes problemas de salud pública y contaminación de aguas y alimentos.

Dado esta complejidad de los fenómenos ambientales, adjudicarlos a una suerte de voluntad de daño deliberado, no es el enfoque político correcto. Ante estos problemas se impone la cooperación y la solidaridad en el sentido de que estos problemas surgen más allá de los mejores planes que algunos gobiernos puedan tener.

Millones de prendas se acumulan en un vertedero clandestino en el desierto de Atacama

Dada una dinámica de tensión creciente y de sospechas mutuas entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República de Chile, dinámica que tiene su origen en los componentes ideológicos de cada uno de estos gobiernos y las coaliciones que los apoyan, así como en las diferencias que cada uno de estos países tiene en política exterior respecto al menor o mayor alineamiento con la política exterior de los Estados Unidos de América, cualquier elemento que pueda acelerar o agrandar este debate debe ser rápidamente neutralizado; siendo dos países con una de las fronteras común más extensa del planeta, el gobierno argentino debería tomar nota de apoyar con todos sus recursos disponibles y con la mejor voluntad a los programas que el gobierno de Chile pueda encarar para revertir y solucionar esta cuestión del vertedero de ropa usada en el desierto de atacama.

El desierto tóxico que acumula toneladas de ropa usada en el norte de Chile

Y dada una predisposición verborrágica con los contrarios ideológicos del líder de La Libertad Avanza, a verbalizar la política exterior en forma desmedida, es muy importante correr esas sombras y no utilizar este episodio, que como problema ambiental tendrá un impacto inevitable en la Argentina, como una nueva excusa para una escalada verbal y política que termina siendo inconducente, lo a lo único que aporta es a marcar diferencias y a distanciarse entre ambas naciones hermanas.