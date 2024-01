Stephen Hawking, Tom Hanks y Di Caprio: la lista de famosos involucrados con Jeffrey Epstein

Ex presidentes como Donald Trump o Bill Clinton, cantantes, actores y hasta miembros de la realeza. Un juez de Nueva York comenzó a desclasificar las identidades de personas vinculadas a los documentos judiciales de Jeffrey Epstein, el financista estadounidense que se suicidó en 2019 a la espera de ser juzgado por delitos sexuales. El conjunto inicial incluye 40 documentos no revelados previamente con casi 1.000 páginas de testimonios y declaraciones, según fuentes estadounidense.

Jeffrey Epstein se suicidó en 2019

Entre los nombrados figurarán una serie de personas vinculadas a Epstein previamente identificadas como "John" o "Jane Does" en una demanda interpuesta contra la antigua amante del financista, Ghislaine Maxwell. Sin embargo, no se alega complicidad en los delitos de Epstein. Para justificar el revelar los nombres -incluidas personalidades ya mencionadas a los medios-, los tribunales se basan en el hecho de que algunos son fácilmente identificables en entrevistas publicadas.

Por ejemplo, el ex presidente Donald Trump aparece mencionado en los documentos como conocido de Epstein, pero no se menciona ningún comportamiento delictivo. El también ex presidente Bill Clinton, quien era muy más cercano al financista y viajó con él en la década de 2000, se menciona docenas de veces, pero sin ningún indicio claro de actividad ilegal. La revelación forma parte de un proceso por difamación entre Maxwell, condenada en 2022 a 20 años de prisión, y su demandante, Virginia Giuffre.

El mes pasado, un juez enumeró en un documento de 50 páginas unos 180 casos -bajo seudónimos- ordenando que sus identidades se hicieran públicas los primeros días de enero. Algunas de esas personas se han opuesto a la divulgación de sus identidades. Los abogados de un individuo, "Doe 107", escribieron al juez del caso argumentando que podrían enfrentarse a victimización en su país de origen y solicitaron tiempo para exponer los motivos por los que su nombre debía permanecer en secreto.

Epstein junto a su amigo, Donald Trump

Según los medios británicos, la demanda por difamación de Giuffre contra Maxwell, de 62 años, se remonta a 2016 y se resolvió al año siguiente. Pero el Miami Herald emprendió entonces acciones legales para acceder al expediente e investigar la red de Epstein. Varios documentos del caso se hicieron públicos en 2019, días antes de que Epstein se ahorcara en prisión a la espera de juicio por cargos de tráfico sexual.

Maxwell y Epstein fueron pareja a principios de los años 90 antes de convertirse en colaboradores y cómplices profesionales de delitos sexuales durante casi tres décadas. Distintos medios de prensa en el mundo nombraron con sus respectivas identidades a esas personalidades mencionadas en el expediente, figuras de máxima exposición pública del mundo del cine, la música, el espectáculo en general y la política.

Jeffrey Epstein y Maxwell, su amante

Por otra parte, uno de los fuertes debates ocurrió luego de que la Justicia de Nueva York publicara una primera tanda de documentos judiciales con nombres de personas involucradas. En la lista aparecen Tom Hanks, el Príncipe Andrés de Inglaterra, Bill Clinton, Leonardo Di Caprio, Kevin Spacey, David Copperfield, Claudia Schiffer, George Lucas y hasta Stephen Hawking, entre otros. Se esperan otros 200 nombres más en las próximas horas.

Vale recordar que Loretta Preska, la jueza del caso de la demanda que presentó en 2015 Giuffre contra Maxwell, reveló el secreto de sumario sobre más de 900 páginas de documentos de aquel caso, que se saldó con un acuerdo extrajudicial. Según fuentes oficiales, en el primer lote de nuevos documentos, al que seguirán otros, aparecen citadas víctimas de las agresiones sexuales, personas que interactuaron con el pedófilo, listas de testigos potenciales y amigos y colaboradores del financiero.

Algunos de los nombres mencionados

Donald Trump

Príncipe Andrés de Inglaterra

Naomi Campbell

Bill Clinton

David Copperfield

Michael Jackson

Alexandra Cousteau

Alan Dershowitz

Leonardo Di Caprio

Stephen Hawking

Heidi Klum

George Lucas

Tom Hanks

El Papa Juan Pablo II

Kevin Spacey

Thomas Pritzker

Leslie Wexner

Oprah Winfrey

Bill Richardson

Chris Tucke

Claudia Schiffer

El caso Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein era un importante financista estadounidense, multimillonario, poderoso y muy influyente que se codeaba con las altas esferas del mundo de la política, farándula y deporte. Tenía casas de gran porte, despampanantes y llenas de lujos en Manhattan, París, Palm beach y hasta una isla privada cerca de Saint-Martin donde cometía los hechos más macabros y perversos. Jeffrey Epstein fue detenido a principios de julio del 2019, denunciado por tráfico sexual de menores.

La denuncia fue hecha por la Fiscalía del distrito sur de Manhattan, que lo acusó de crear una red para abusar de decenas de niñas en su mansión de Nueva York, así como otra en el estado de Florida, hace más de una década. En aquella oportunidad, el juez encargado del caso de Epstein, Richard Berman, basó en el testimonio de dos de las presuntas víctimas su decisión de dejar tras las rejas al magnate mientras dure el investigación, por considerarlo un potencial peligro para el público.

Epstein tenía al mejor equipo legal de ese momento. Incluso, entre sus amistades se destacaban el por entonces presidente Donal Trump, el ex mandatario Bill Clinton y el príncipe Andrés de Inglaterra, este último fue acusado de presuntos abusos sexuales a una adolescente ocurrido hace más de 20 años. La denunciante, Virginia Giuffre, que llegó a un acuerdo en la demanda civil, alegaba que el príncipe abusó de ella cuando tenía 17 años, víctima de la red de trata de personas orquestada por Epstein.

Trump, Epstein y sus respectivas parejas.

Para gran parte de la sociedad, Jeffrey Epstein será recordado por las palabras "pedófilo y proxeneta" que contaba con la ayuda de su pareja, Ghislaine Maxwell, quien era la responsable de reclutar a las jóvenes e incluso participaba de alguno de los abusos. El 29 de diciembre de 2021 fue declarada culpable en 5 de los 6 cargos de los que se le acusaba, incluyendo prostitución infantil y tráfico humano. Las víctimas afirmaron que llegó a perseguirlas y hasta las amenazaba si se negaban a participar.

Fue el 23 de agosto de 2019 cuando la oficina del fiscal en París, Francia, abrió una investigación preliminar sobre Epstein, quien a partir de allí y hasta su muerte fue investigado por violación y agresión sexual de menores y mayores de 15 años. Epstein fue acusado de "reclutar, preparar y por último abusar" de jóvenes menores, en algunos casos de 14 años, desde 1994 y hasta 2004. Sin embargo, un mes después de ingresar en prisión, se suicidó.

El príncipe Andrés con Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell en 2001.

El financiero fue encontrado muerto en su celda del Metropolitan Correctional Center (MCC) en la Ciudad de Nueva York a las 6:30 de la mañana, el 10 de agosto de 2019. El 23 de julio, tres semanas antes, Epstein había sido encontrado inconsciente y con lesiones en el cuello en su celda de la cárcel.

Después de aquel incidente, fue puesto en vigilancia de suicidio. Seis días más tarde, el 29 de julio, fue sacado de la unidad de suicidio y colocado en una unidad de vivienda con otro recluso. La cárcel informó al Departamento de Justicia que Epstein tenía un compañero de celda y que un guardia miraba dentro de la celda cada 30 minutos.

Estos procedimientos no se cumplieron durante la noche de su muerte. El 9 de agosto, Epstein fue transferido a otra celda y los dos guardias que habían sido asignados para revisar la unidad esa noche se quedaron "dormidos" y no lo vigilaron en tres horas. A la mañana siguiente, fue hallado muerto.