El Gobierno pidió justicia por Tomas Tello y su madre declaró: "Espero que pueda descansar en paz"

El Gobierno de Javier Milei manifestó su solidaridad con la familia de Tomás Tello, el joven de 18 años que fue brutalmente asesinado por una patota en Santa Teresita durante los festejos de Año Nuevo, y pidió a la justicia celeridad para esclarecer las cosas cuanto antes, encerrar a los atacantes y darle paz a la familia.

En este sentido, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, expresó el deseo de que se haga justicia en este caso, durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. "Queremos solidarizarnos y mandar un sincero deseo de que efectivamente se haga justicia a la familia de Tomás Tello, el joven que fue asesinado en Santa Teresita el fin de semana pasado", dijo en su habitual conferencia de prensa, sin dar mayores detalles.

Adorni.

Por su parte, la madre de la víctima, Samanta Ferreyra, también se pronunció con respecto a la investigación y a pesar de que agradeció el gesto del portavoz presidencial de solidarizarse con el caso, se mostró conforme con la labor de la policía bonaerense y con el accionar del fiscal Pablo Gamaleri de la Unidad Funcional de Instrucción 11 de Mar de Ajó, destacando que está trabajando de manera efectiva y precisa. "Está trabajando perfectamente, muy bien", resaltó.

A las afueras de los tribunales luego de dar su declaración a la fiscalía, la madre del joven que fue asesinado recordó que su hijo no les permitió pasar a los agresores a la fiesta organizada en su domicilio el 23 de diciembre y recordó que existe un video que ya fue incorporado a la causa donde se puede identificar perfectamente al atacante y a los testigos que deben brindar testimonio más adelante. "Me pidieron que dijera lo que había hablado con mi hijo en la noche del 24, si él conocía a los chicos (los agresores). Me preguntaron si había hablado con los amigos de Tomi para ver si podían llamar a más testigos", dijo.

Además, reveló que se siente apoyada por toda su familia y que intenta salir adelante por el hijo que está a pocos días de dar a luz. "Espero que se haga justicia y que mi hijo pueda descansar en paz", expresó Samantha a los medios y luego prosiguió: "Estamos satisfechos con el curso y el pulso de la investigación. Falta mucho, esta causa va a durar más que los cuatro meses que tiene prevista la instrucción", cerró.

Samantha, madre de Tomás.

La investigación por la causa de Tomás Tello tiene como consecuencia la detención de varios sospechosos, incluyendo a Damián Kopelian, quién está marcado como el presunto autor material del crimen. Además, otras siete personas están detenidas en calidad de coautores y partícipes necesarios.

Todos ellos están imputados por "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas", la misma figura penal que los condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa en 2020 en Villa Gesell, aunque el abogado de Kopelian insiste en que la figura debería ser "homicidio en riña", ya que el joven de Santa Teresita tuvo la oportunidad de defenderse e incluso de huir de los ataques.