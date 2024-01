A cuatro años del asesinato a Fernando Báez Sosa: cómo pasan los días los rugbiers en la cárcel

A cuatro años del asesinato de Fernando Báez Sosa, la pregunta qué se hace la sociedad es "¿Cómo pasan sus días los rugbiers en la cárcel?". Mucho se habló de lo que tienen o no. Si les dieron la PlayStation, si tienen televisión, si usan celulares, si salen a comer antes o después que el resto y principalmente qué definirán en la Cámara de Casación con respecto a su condena.

Fernando Báez Sosa

El pasado seis de febrero, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Número 1 de Dolores, María Claudia Castro, Emiliano Lázzari y Christian Rabaia condenaron a cadena perpetua por "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso real con ideal con lesiones leves" a Máximo Thomsen; Ciro Pertossi; Luciano Pertossi; Enzo Comelli y Matías Benicelli y además, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron una pena de quince años de prisión efectiva por ser hallados como partícipes secundarios del asesinato.

Sin embargo, después de la condena, Hugo Tomei apeló la decisión del Tribunal y elevó a la Cámara de Casación su pedido para poder modificar la imputación de los condenados. En su discurso, buscará que ninguno tenga perpetua y quienes tienen 15 años, reciban penas menores. Por su parte, Fernando Burlando hizo lo propio apelando para que justamente los ocho condenados reciban una condena perpetua.

Por lo tanto, los tres jueces que integran Casación, deberán definir con un plazo hasta marzo -que puede ser extendido- si dan lugar a los pedidos, si suben o bajan las condenas o si las mantienen como está. No obstante, los rumores que circulan en los alrededor de Tribunales, especulan que lo que se estaría barajando es darle la mano derecha a Tomei y conservar una pena menor para cada uno.

Incluso, eso mismo fue lo que declaró Silvino, el padre de Fernando, en el aniversario por la muerte de su hijo. "Nos manifestó que hubo algunos rumores en los pasillos de Tribunales, de que algunos le quieren bajar la condena, que son muy jóvenes para cumplir tantos años de cárcel. Pero yo creo que cuando uno cumple 18 años, se tiene que hacer cargo de sus actos y hacerse responsable de lo que hicieron: el asesinato de mi hijo", aseguró Silvino frente a la prensa, en la puerta de su departamento del barrio porteño de Recoleta.

Los rugbiers en Tribunales

El papá también tuvo palabras respecto a las versiones acerca de que los asesinos de su hijo viven en una situación bastante lejana a la que debería ser para alguien con prisión perpetua. "Tienen muchos privilegios. Me lo han manifestado conocidos que han pasado por ahí, que son muy privilegiados. Debería ser como con cualquier otro hijo de vecino, pero son cosas que se me escapan de las manos", protestó.

Ahora... ¿Cómo pasan los días los rugbiers? los agresores siguen presos en la alcaldía de Melchor Romero, pese a que ya con la condena en primera instancia podrían haber sido trasladados a un penal. Desde su detención, los rugbiers estuvieron resguardados de los otros presos: primero en la comisaría de Villa Gesell, luego en la de Pinamar; tuvieron un breve paso por el penal de Dolores (al que regresaron en enero de este año por el juicio) y luego hicieron base en Melchor Romero.

¿Qué significa que estén en una alcaldía? Cada cárcel tiene un lugar especial separado que es justamente para los presos que no tienen condena y están en prisión preventiva. Ellos, estuvieron en esa instancia hasta antes del juicio y ahora, tienen la prisión por la condena en lo que sería primera instancia a la espera de lo que resolverá Casación.

Según pudo averiguar BigBang, no es que los llamados "rugbiers" son presos con privilegios, sino que se mantienen en cierta burbuja por su resguardo propio. Hasta el momento, no tienen contacto con el resto de las personas que se ubican en el mismo Servicio Penitenciario, siguen durmiendo y estando en celdas de a dos, continúan todos juntos en la misma alcaldía y se mantienen en un cierto cubo en donde hacen todo a la par.

Los rugbiers almorzando en Villa Gesell antes del asesinato

¿Por qué pasan de esa manera los días? El Servicio Penitenciario Bonaerense, que está a cargo de la custodia de los ocho oriundos de Zárate, tienen como misión cuidarlos y cubrirlos de que no sean atacados por el resto de los presos. Es que, para los que se encuentran detenidos ahí, ellos son "Los chetos de Zárate" y hasta plantean que a Fernando lo mataron por "negro" lo que hace que el desprecio hacia ellos sea aún mayor.

Es por esa razón que hasta este momento continúan dentro de la alcaldía y con una rutina distinta a la de los demás. En su día a día, se les otorga un permiso de cuatro horas en el patio, pero no pueden compartir ese mismo tiempo con el resto del penal por una cuestión de cuidados. Es decir, cuando todos los presos ingresan nuevamente a sus celdas, recién ahí los "rugbiers" pueden aprovechar y ver la luz del día.

Entre sus tantas actividades, también realizan todo lo que tiene que ver con la física y la gimnasia, como estuvieron acostumbrados durante toda su vida. Incluso, fuentes cercanas le confirmaron a BigBang que cuando empezaron a retomar con sus entrenamientos, Thomsen, Benicelli y Comelli sufrieron distintos tipos de lesiones por haber retomado con los ejercicios después de años sin hacerlo.

Rugbiers detenidos en Villa Gesell

¿Qué otras cosas tienen de diferente?

Ellos comen en la alcaldía y no con el resto de los presos, pero comen la misma comida que todo el penal, excepto los días jueves que es cuando reciben las visitas de los familiares. Aun así, hay algo que coinciden con los demás que es que hay distintos artículos, comidas y objetos que no pueden ingresar y de hacerlo, deben ser revisados para que no haya ningún tipo de estupefaciente ni ninguna otra cosa.

En cuanto a sus actividades, dentro del penal se tienen en cuenta distintos tipos de acciones para evaluar la conducta y después una eventual salida transitoria que tienen que ver con trabajar en la cocina, en carpintería, hacer servicios de jardinería y demás. Aunque, cuando ellos se vieron expuestos a lo propio, debieron darle marcha atrás rápidamente.

Una de las pocas veces en las que tuvieron contacto con la población carcelaria fue en abril del año anterior, cuando aceptaron trabajar cortando el pasto del penal. Sin embargo, el resto de los reclusos comenzó a insultarlos y uno de los presos viralizó las imágenes en TikTok. Si bien el preso fue castigado y se le quitó el celular, lo cierto es que los condenados por el asesinato de Báez Sosa jamás volvieron a integrar ningún programa en el penal.