"Le entré un poco": el crudo y provocativo relato de "La Hiena Humana" frente a la familia del taxista que asesinó

Frente a los familiares del taxista que asesinó en 2022, el homicida cordobés llamado Roberto José Carmona -apodado "La Hiena Humana"-, contó con lujo de detalles la cruel escena que protagonizó aquel 13 de diciembre, cuando acabó con la vida de Javier Bocalón. "Lo abracé y le puse la cuchilla en el cogote, le entré un poco", relató el procesado que, por precaución, espera su condena dentro de una pecera de vidrio. No tuvo miedo a generar un masivo revuelo en la sala que encabeza el tribunal compuesto por el camarista Marcelo Nicolás Jaime y por Juan Manuel Ugarte y Eugenio Pérez Moreno.

El nivel de provocación de este múltiple condenado por crímenes agresivos y violentos llegó al punto de que cuando comenzó su relato, hasta hizo parte de este al padre de la víctima. "Le hice señas y apareció el hijo del hombre manejando", describió. "Me convidó un poco de agua y le agradecí. Le dije que parara porque mi primo se iba a sumar al viaje. Era mentira, mi primo no existía", siguió.

Javier Bocalón, el taxista asesinado por "La Hiena Humana".

"Ahí lo ataco. Lo agarré del cuello y le metí el cuchillo", precisó después, para lograr que la familia de la víctima estalle de bronca y a los gritos en medio del juicio. Este gesto llevó a que Jaime se meta para llevar calma a la sala. "Créame que desde el tribunal lo entendemos, entendemos el dolor que sienten en este momento y nos solidarizamos. Les pido por favor que terminemos con este trámite. Si no me veré obligado a pedirles que se retiren y no lo quiero hacer, pero si es necesario lo debo hacer", lanzó ante Raúl Bocalón, padre de la víctima.

La provocación del homicida continuó al punto de que tras volver a hablar se refirió nuevamente a la familia del hombre que asesinó. "Quiero decirle al papá de la víctima que entiendo su posición. Cuando un ser amado nos es arrebatado queremos saber la verdad", explicó en un relato que se tornaba cada vez más irónico. "Usted pidió que hubiera justicia y bueno, la justicia es esta mierda que nos toca a todos. De una manera u otra todos estamos involucrados en lo mismo", añadió.

Así llegaba "La Hiena Humana" a su juicio.

"Lo abracé y le puse la cuchilla en el cogote, le entré un poco", volvió a expresar de forma más taxativa. "Se lo pedí con cortesía y no entendió. Le dije 'bajate, loco, porque te mato'. Y me dijo 'no me robes la herramienta de trabajo' y le empecé a dar. No sé cuántas puñaladas le di", confesó el asesino.

El homicidio que protagonizó durante el entretiempo de Argentina - Croacia en el Mundial de Qatar 2022, terminó en un impacto del vehículo contra un árbol, cuando el conductor pierde el control. "Choco porque los pies de él estaban en los pedales del auto y no me permitían manejar. Por distraerme sacando eso, que incluso creo que le meto una puñalada en la pierna, no estoy seguro, choco intentando sacar los pies de él", describió. Según el asesino, la acción "tenía un objetivo" que prefirió no decir porque le "puede servir a futuro".

Así sacaban de la sala a "La Hiena Humana".

Luego del realto, la familia de la víctima habló con la prensa y pidió que se avance con toda la energía contra el homicida. "Tiene en su mente cada detalle de todo lo que hizo", cuestionó la hermana. "Yo me enfoco únicamente en lo que es la muerte de Javier. Por eso mi enojo y por eso, también, casi me sacan de la sala. Es importante no olvidarse de la víctima", insistió. "Ese psicópata no sabe qué es lo que está bien y qué está mal. No sabe, no tiene normas", afirmó el papá después y tras decir que el acusado "no maneja sus emociones". "Quiere ser la figura del juicio. Llega a querer enardecerte, es lo que busca para sentirse el protagonista del tema", analizó.

Roberto José Carmona, más conocido como "La Hiena Humana".

Lo cierto es que los antecedentes criminales de Carmona son de una relevancia que justifica esperar su veredicto desde una pecera de cristal. Robo calificado, privación de la libertad, drogas, homicidios, abusos sexuales. Sus antecedentes describen a un monstruo, aunque muchas de las historias que lo rodean son aún peores. Su primera perpetua por secuestrar, violar y fusilar a Gabriela Ceppi de 16 años, cuando él tenía 23.

En prisión le arrojó caramelo caliente y derretido a la cara de otro preso, sólo porque le había impedido violar a su esposa durante una visita que le realizó. Repitió a práctica con otro presidiario, pero con agua hervida que le tiró mientras dormía. En 1994 también asesino a Héctor Vicente Bolea por el control de la prisión en donde estaba. Lo trasladaron a otra cárcel en Chaco, y allí a los pocos años asesinó a Demetrio Pérez Araujo.